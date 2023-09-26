Rewrite this title: تعلن Cloudflare عن جدار حماية مجاني لتطبيقات الويب

ستساعدك المقالة التالية: تعلن Cloudflare عن جدار حماية مجاني لتطبيقات الويب

أعلنت Cloudflare أنها تقدم جدار حماية لتطبيقات الويب (WAF) مجانًا للمشتركين في الخطة المجانية. سيوفر WAF الوصول إلى واجهة مستخدم WAF التي تأتي مع مجموعة قواعد يمكن استخدامها لحظر التهديدات المعروفة تلقائيًا.

تم اختبار مجموعة القواعد المدارة المجانية مقابل شبكة Cloudflare وتسمح للمستخدمين المجانيين بتنشيط جدار الحماية الخاص بهم والبدء في الاستمتاع بمزايا جدار الحماية على الفور.

نظرًا لأن مجموعة القواعد عبارة عن مجموعة قواعد مُدارة، سيستفيد المستخدمون المجانيون من التحديثات التي ستحمي مواقعهم من التهديدات الأمنية الجديدة واسعة النطاق.

تم ضبط الطبقة المجانية من جدار الحماية خصيصًا لحماية مواقع WordPress لأنها تحمي من عمليات استغلال WordPress الشائعة.

كلاودفلير واف

Cloudflare WAF هو جدار حماية للتطبيقات يراقب حركة مرور الويب الواردة من الإنترنت إلى موقع الويب ويحظر تلقائيًا أي حركة مرور يحددها على أنها ضارة.

يستخدم جدار الحماية مجموعة قواعد عبارة عن مجموعة من الأنماط والإشارات التي يبحث عنها لتحديد حركة المرور الضارة وتصفيتها.

مجموعة القواعد المدارة المجانية من Cloudflare

يأتي Free Cloudflare WAF مزودًا بمجموعة قواعد مُدارة تم تصميمها لمنع العديد من هجمات الثغرات الأمنية الشائعة.

تتكون مجموعة القواعد المُدارة من قواعد تم تكوينها مسبقًا والتي تسمح للمستخدم بنشر جدار الحماية وجعله جاهزًا لفحص حركة مرور الويب الضارة وحظرها.

تتمثل فائدة مجموعة القواعد المُدارة في أن جدار الحماية جاهز للنشر وبحد أدنى من التكوين من جانب المستخدم.

كلاودفلير يصف مجموعة القواعد المدارة المجانية هذه:

“مصمم لتوفير التخفيف من نقاط الضعف ذات التأثير الكبير والواسع النطاق. القواعد آمنة للنشر على معظم التطبيقات. إذا قمت بنشر مجموعة القواعد المُدارة من Cloudflare لموقعك، فلن تحتاج إلى نشر مجموعة القواعد المُدارة هذه.”

سيتم تحديث مجموعة القواعد المدارة المجانية كلما ظهر تهديد واسع النطاق يمكن أن يؤثر على العديد من مواقع الويب. هذه صفقة ضخمة يمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو التخفيف من آثار هجمات القرصنة الجديدة.

يحمي الإصدار المجاني من مجموعة القواعد من الخلل الأمني ​​لخادم Shellshock، ويحظر ثغرات Log4J، ويحمي مواقع WordPress من الثغرات الأمنية الشائعة في WordPress.

الوصول إلى واجهة مستخدم جدار الحماية Cloudflare

توفر Cloudflare الطبقة المجانية للمستخدمين للوصول إلى واجهة مستخدم جدار الحماية (UI)، وهي لوحة معلومات يمكن للناشرين من خلالها إدارة جدار الحماية الخاص بهم.

تتيح لوحة المعلومات للمستخدمين تغيير جدار الحماية الخاص بهم وكذلك مراقبة الإجراءات التي يتخذها جدار الحماية عبر علامة التبويب نظرة عامة على الأمان.

يمكن للمستخدمين المجانيين القيام بما يلي في لوحة التحكم:

“تجاوز جميع قواعد السجل أو أي إجراء آخر.

تجاوز قواعد محددة فقط للسجل أو أي إجراء آخر.

تعطيل مجموعة القواعد أو أي قاعدة محددة بشكل كامل”

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