Rewrite this title: تعلن Google عن المزيد من نتائج البحث المخصصة في حدث Search On

ستساعدك المقالة التالية: تعلن Google عن المزيد من نتائج البحث المخصصة في حدث Search On

ستعرض شركة جوجل الآن للمستخدمين ما إذا كانت نتائج استعلامات البحث مخصصة أم لا، عملاق محرك البحث أعلن عبر مدونته.

في فبراير 2021، أضاف محرك البحث ومقره ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا عبارة “حول هذه النتيجة” قسم لتزويد المستخدمين بمزيد من السياق لنتائج استعلامات البحث.

في البداية، تضمن هذا فقط تفاصيل حول الموقع المصدر. وبمرور الوقت، قامت بتوسيع هذا ليشمل معلومات إضافية حول ما أخذته في الاعتبار لتحقيق هذه النتائج.

ويأتي هذا الإعلان الأخير، والذي يتزامن مع إعلان جوجل بحث في الحدث، سيُظهر للمستخدمين الآن ما إذا كانت نتيجة الاستعلام مخصصة أم لا.

وقال داني سوليفان، مسؤول الاتصال العام في Google للبحث، في منشور بالمدونة: “هناك قيمة ليس فقط في رؤية نتائج البحث الخاصة بك، ولكن أيضًا في فهم العوامل التي دخلت إلى أنظمتنا لتحديد ما إذا كانت هذه النتائج ستكون مفيدة لك”.

تعمل ميزة البحث المخصص الجديدة، المتوفرة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة، على تخصيص النتائج بناءً على عمليات البحث السابقة وسجل التصفح.

وقال سوليفان في المدونة: “المعلومات الموجودة في “حول هذه النتيجة” يمكن أن تمنحك فهمًا أفضل لكيفية توصيل Google لك بالنتائج المفيدة وذات الصلة”. “كما هو الحال دائمًا، هدفنا هو مساعدتك على اكتشاف المعلومات الأكثر فائدة لك، حتى تتمكن من العثور على الإلهام بغض النظر عما تبحث عنه.”

نتائج شخصية، والتي يمكن تشغيلها وإيقافها عبر ضوابط الخصوصية، سيستخدم المعلومات التي تم جمعها مسبقًا لتخصيص التوصيات لكل مستخدم في Google.

وظيفة جديدة يمكن أن تساعد في التوصية بالوصفات والأفلام

وفقًا للمدونة، فإن أحد استخدامات هذا التخصيص المعزز هو لأغراض الطهي.

“يمكنك البحث عن “أفكار العشاء” للاطلاع على توصيات مخصصة للوصفات التي قد ترغب في تجربتها. إذا كان لديك رغبة محددة، يمكنك البحث حسب المطبخ أو التفضيلات الغذائية – على سبيل المثال، “الوصفات التايلاندية”، قال سوليفان في المدونة.

تشمل الاستخدامات الأخرى اكتشاف مطاعم جديدة وتجارب تسوق مخصصة وتوصيات حول البرامج التلفزيونية والأفلام. إذا قام المستخدم بتشغيل النتائج المخصصة، فسيكون قادرًا على تحديد خدمات البث التي يستخدمها والحصول عليها إظهار اقتراحات تستهدف أذواقهم المحددة.

تم الإعلان عن العديد من التطورات الجديدة في Search On

بالإضافة إلى توسيع النتائج المخصصة، كشفت جوجل عن العديد من المبادرات الجديدة في حدثها الافتراضي السنوي. وتشمل هذه التحديثات لإجراء البحث أكثر طبيعية وبديهية, تحديثات لخرائط جوجل مثل المشاهدات الجوية للمعالم والتحقق من أجواء الحي والمعلومات المحسنة حول تأثير بيئي من الخيارات مثل طرق القيادة والوجبات.