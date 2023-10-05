Rewrite this title: تعلن Google عن دورة أكاديمية Analytics الجديدة بدءًا من الأسبوع المقبل

ستساعدك المقالة التالية: تعلن Google عن دورة أكاديمية Analytics الجديدة بدءًا من الأسبوع المقبل

في محاولة لمساعدة المسوقين الرقميين على أن يصبحوا أكثر دراية بالبيانات، أطلقت Google أكاديمية التحليلات في أكتوبر من العام الماضي. اجتذبت الدورة التدريبية الأولى التي قدمتها Google 145000 طالب. مع حصول أكثر من 30.000 على شهادة الإنجاز.

جوجل أعلن مؤخرا إنهم يطلقون الدورة التدريبية التالية في أكاديمية Analytics، والتي تسمى “مبادئ النظام الأساسي لـ Google Analytics”. الدورة التدريبية التالية هي إلقاء نظرة متعمقة على كيفية قيام Google Analytics بجمع البيانات وتحويلها وتنظيمها.

يتيح الفهم الأفضل لكيفية عمل Google Analytics للشركات تحسين تنفيذها واكتشاف المزيد من البيانات القيمة.

إليك على وجه التحديد ما ستقوم Google بتدريسه في الدورة التدريبية عبر الإنترنت:

المكونات الأربعة لمنصة Analytics: التجميع والمعالجة والتكوين وإعداد التقارير

كيف يجمع Analytics البيانات التي تحتاجها عبر الأجهزة المختلفة

كيف يتم تحويل بياناتك قبل رؤيتها في تقاريرك

المفاهيم الأساسية لتخصيص بيانات Analytics بطرق مفيدة

التسجيل مفتوح الآن وتبدأ الدورة 11 مارس 2014. يمكنك الاشتراك هنا. التسجيل مجاني تماما، كل ما تحتاجه هو حساب جوجل. كما يطلبون منك ملء استبيان قصير للغاية لا ينبغي أن يستغرق أكثر من دقيقة.

على الرغم من أن الدورة مجانية، إلا أن Google تضيف القليل من عروض المبيعات في نهاية إعلانها في حالة احتياجك إلى القليل من الإقناع الإضافي للتسجيل في الدورة. فيما يلي بعض المقتطفات من عرضهم:

إذا فهمنا العميل بشكل أفضل، يمكننا مساعدته على تحقيق أهدافه، بينما نحقق نحن أهدافنا…

يشعر 78% من المسوقين بالحاجة إلى أن يصبحوا أكثر اعتمادًا على البيانات… يحتاج المسوقون إلى معرفة كيف تؤدي حملاتهم إلى تحويلات مباشرة، والأهم من ذلك، كيف يقومون بتحسين الأداء العام للحملات الأخرى…

بغض النظر عن دورك في العمل، من التسويق إلى المنتج إلى العلاقات العامة، ستحتاج إلى العمل مع البيانات… اجعل عام 2014 هو العام الذي تستثمر فيه في نفسك وتطور مهاراتك التحليلية.

قامت جوجل أيضًا بتضمين مقطع فيديو مختصر يشرح المزيد عن الدورة وكيفية إدارتها، والذي يمكنك مشاهدته هنا: