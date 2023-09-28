Rewrite this title: تعلن Google عن نتائج غنية للأنشطة المنزلية

ستساعدك المقالة التالية: تعلن Google عن نتائج غنية للأنشطة المنزلية

أعلنت Google عن نتيجة منسقة جديدة تتوافق مع أحداث النشاط المنزلي. الصفحة الرئيسية الأنشطة النتائج الغنية تتوافق مع الأحداث عبر الإنترنت. ستعرض Google نتائج غنية للأنشطة المنزلية عندما يؤديها استعلام بحث مناسب.

الصفحة الرئيسية الأنشطة نتائج غنية

تقتصر النتائج الغنية الجديدة حاليًا على عمليات البحث المتعلقة باللياقة البدنية. إنه متاح فقط على الأجهزة المحمولة في الوقت الحالي.

لكي تكون مواقع الويب مؤهلة للأنشطة المنزلية، يجب أن تضيف بيانات منظَّمة للحدث أو الفيديو.

تعد البيانات المنظمة للحدث مناسبة للأحداث التي ستقام عبر الإنترنت. تعتبر البيانات المنظمة للفيديو مناسبة لمقاطع الفيديو المنشورة.

وبحسب الإعلان:

يجب أن تكون الأحداث أحداثًا افتراضية، وليست أحداثًا مادية. في البيانات المنظمة للحدث، تأكد مما يلي:

قم بتعيين EventAttendanceMode على OnlineEventAttendanceMode.

استخدم نوع VirtualLocation لخاصية الموقع.

أضف خاصية location.url.

حدد المنطقة الزمنية الصحيحة. نظرًا لعدم وجود موقع فعلي للتحقق من الوقت الصحيح، يعد تعيين المنطقة الزمنية الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية للأحداث عبر الإنترنت.

بالنسبة لمقاطع الفيديو، ركز على إضافة خصائص الوصف والمدة، حيث تساعد هذه الخصائص Google في فهم موضوع الفيديو.

إذا كان الفيديو الخاص بك عبارة عن بث مباشر قادم، فيمكنك إضافة كلا النوعين من العلامات (الفيديو والحدث)، ولكن ليس عليك القيام بذلك.

ومع ذلك، إذا كنت تستخدم ترميز الفيديو للبث المباشر، فنوصي بإضافة خصائص BroadcastEvent واتباع إرشادات شارة LIVE.

وضع علامة على الأحداث على أنها عبر الإنترنت فقط

ترتبط البيانات المنظمة للأحداث بالأحداث الشخصية الفعلية وكذلك الأحداث الافتراضية. بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) وكيف يستهلك المستخدمون المزيد من أحداث الفيديو من المنزل، هناك خصائص وأنواع إضافية يجب استخدامها.

يتعين على منظمي الأحداث استخدام نوع VirtualLocation وتعيين خاصية eventsAttendanceMode أيضًا على OnlineEventAttendanceMode.

إرشادات شارة البث المباشر

تعد إرشادات شارة LIVE إشارة إلى متطلبات الامتناع عن استخدام لغة بذيئة أو مسيئة في البيانات المنظمة. ويتطلب أيضًا استخدام واجهة برمجة تطبيقات الفهرسة للبث المباشر https://developers.google.com/search/apis/indexing-api/v3/quickstart

توجد وثائق إضافية للبيانات المنظمة لـ BroadcastEvent في صفحات مطوري Google والتي تسرد الخصائص المطلوبة.

https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#broadcast-event

الخصائص المطلوبة هي :

النشر (تاريخ البث المباشر)

تاريخ النشر

publisher.isLiveBroadcast

تاريخ النشر

الصفحة الرئيسية الأنشطة نتائج غنية

تعرض Google حاليًا هذه النتائج الغنية للأنشطة المتعلقة باللياقة البدنية فقط. ومن أمثلة استعلامات البحث التي تؤدي إلى هذه النتائج الغنية على جهاز محمول “التمرين عبر الإنترنت” و”اليوغا في المنزل”.

يعتمد مكان ظهور هذه النتائج على المنطقة الزمنية المشار إليها في البيانات المنظمة.

ولم توضح جوجل ما إذا كانت ستقوم بتوسيع هذا ليشمل أنواعًا أخرى من الأنشطة المنزلية بما يتجاوز اللياقة البدنية.

قد يكون هذا مفيدًا للصالات الرياضية المحلية ومدارس الفنون القتالية واستوديوهات اليوغا ودروس الرقص وأي أنشطة أخرى متعلقة باللياقة البدنية عبر الإنترنت.

اقتباسات

اقرأ الإعلان الرسمي هنا: الأنشطة المنزلية

متطلبات البيانات المنظمة للأحداث