Rewrite this title: تعلن UniversalBusinessListing.org عن عملية تحقق جديدة لضمان مصداقية نتائج البحث

ستساعدك المقالة التالية: تعلن UniversalBusinessListing.org عن عملية تحقق جديدة لضمان مصداقية نتائج البحث

UniversalBusinessListing.org هو موقع يوفر للشركات المنزلية والمتناهية الصغر خدمة توزيع ملفات تعريف الأعمال الخاصة بها على منافذ البحث الرئيسية والشبكات الاجتماعية ومساعدة الدليل وخدمات التنقل والصفحات الصفراء عبر الإنترنت. تعرف شركة Name Dynamics، الشركة الأم لشركة UBL، الصعوبات التي يمكن أن يواجهها أصحاب الأعمال عندما يتعلق الأمر بالتعريف بوجودهم عبر الإنترنت، بما في ذلك التنافس مع القوائم الاحتيالية. وللمساعدة في مكافحة هذه الملفات الشخصية المزيفة التي تظهر في عمليات البحث عبر الإنترنت، أعلن UBL عن إطلاق عملية تحقق جديدة من شأنها أن تساعد على “زيادة الرؤية والمصداقية” و”تحسين الثقة في الملفات الشخصية التجارية الصالحة” بين الأعمال التجارية المنزلية والمتناهية الصغر.

يقول دويال براينت، الرئيس التنفيذي لشركة Name Dynamics: “لا يتم العثور على العديد من الشركات المشروعة في الأدلة التقليدية عبر الإنترنت، لأن تعريف ما هو العمل القانوني في حد ذاته لم يواكب التقنيات، مثل الهواتف المحمولة والإنترنت، التي تساعد خدمة صغيرة أو العمل من المنزل. ومع عملية التحقق الجديدة، ستأتي أيضًا فحوصات للشركات المغلقة، والملفات الحكومية، وفي بعض الحالات، إثبات الهوية مباشرة من الشركة نفسها. يتم اتخاذ كل هذه الخطوات لضمان أقصى مستوى من الأمان والدقة عندما يتعلق الأمر بقوائم الأعمال، ليس فقط لراحة البال لأصحاب الأعمال أنفسهم، ولكن أيضًا للعملاء المحتملين.

سيرافق رمز “الشركة التي تم التحقق منها” كل ملف تعريف تجاري خضع لهذه العملية لتوعية المستهلكين بالخطوات التي اتخذتها UniversalBusinessListings.