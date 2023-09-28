Rewrite this title: تعليقات جون مولر من جوجل على تحسين محركات البحث والتنوع

ستساعدك المقالة التالية: تعليقات جون مولر من جوجل على تحسين محركات البحث والتنوع

عرض جون مولر من Google في جلسته في PubCon Virtual 2020 أفكاره حول الاتجاه الذي يجب أن يتجه إليه تحسين محركات البحث (SEO) في المستقبل، بدءًا من التنوع في ممارسات توظيف تحسين محركات البحث (SEO).

حول التنوع في تحسين محركات البحث (SEO).

كانت النقطة الأولى لجون مولر هي التشجيع على المزيد من التنوع. لم يركز حقًا على العرق بل على التنوع بشكل عام.

وهنا ما قاله مولر:

“أعتقد أن الأمر الأول هو شيء عزيز حقًا على قلبي، وهو يتعلق بالتنوع في تحسين محركات البحث. وهذا شيء من وجهة نظري هو شيء يجب أن تفكر فيه ليس فقط لأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به ولكن أيضًا لأنه يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على عملك.

ما لم يتم التأكيد عليه في كلمته الرئيسية هو أن التنوع منطقي لأن توظيف الأشخاص على أساس الجدارة وليس لأنهم “يؤدي إلى قوة عاملة أفضل”.

إن موضوع التنوع في التوظيف لا يتعلق بإعطاء الأفضلية على أساس العرق والعمر والجنس والتوجه الجنسي وما إلى ذلك.

أنا شخصياً أعرف شخصًا يتمتع بخبرة عالية ولديه عقود من الخبرة في البرمجة لشركات ذات علامات تجارية كبيرة ولم يتمكن من العثور على وظيفة برمجة بسبب عمره.

أخبرني أن عملية التوظيف ستستمر حتى المقابلة الشخصية، حيث ستتوقف تمامًا.

لم تكن أي من المنظمات التي تقدم إليها ترغب في توظيف شخص في أواخر الخمسينيات من عمره.

فيما يلي نقاط حديث مولر:

“المزيد من التنوع لا يعني أقل بالنسبة لك.

المزيد من التنوع أمر بالغ الأهمية لأن …

سوف تسمع رؤى جديدة ومختلفة

ستعمل مواقعك بشكل أفضل للجميع

…أخيرًا وليس آخرًا: هذا هو الشيء الصحيح.

لذا…

-> مساعدة الأشخاص الجدد على الارتقاء بالمستوى

-> دعم المتحدثين المتنوعين والجدد

-> دعم المؤسسات مثل Women in Tech SEO”

في رأيي، إن توظيف قوة عاملة متنوعة هو أكثر من مجرد “” لأن الأمر لا يتعلق بالأخلاق أو الأخلاق. إنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله لأنه من الذكاء توظيف أشخاص ذوي خبرة وأذكياء بناءً على .

أوصى جون مولر:

“…تأكد من حصولك على وجهات نظر مختلفة، وخلفيات مختلفة قليلاً من الأشخاص الذين ينظرون إلى موقعك ويتأكدون حقًا من أن ما تقوم ببنائه هو شيء أكثر استقرارًا قليلاً لأنك نوعًا ما تغطي جميع الزوايا المختلفة هناك.

لذا فإن توصيتي هي العمل بنشاط على هذا الأمر.”

التنوع في تحسين محركات البحث

عندما بدأت في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، كان الذكور البيض يهيمنون على مؤتمرات الويب مع وجود بعض النساء في هذا المزيج. يبدو أن المؤتمرات اليوم مقسمة بالتساوي بين الجنسين وأرى المزيد من التنوع في الأعمار وما إلى ذلك، وهو أمر جيد لأنه يعني أنه يتم توظيف الأشخاص على أساس الجدارة.

في رأيي، التنوع في التوظيف يدور حول إزالة التحيزات اللاواعية من أجل الانفتاح على توظيف الأشخاص استحقاق، توظيف الناس الذين .

الاقتباس

بوبكون برو الظاهري 2020