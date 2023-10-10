Rewrite this title: تعليمات: لا يتم عرض الارتباطات التشعبية (عناوين URL) بشكل صحيح في Word 2007!

ستساعدك المقالة التالية: تعليمات: لا يتم عرض الارتباطات التشعبية (عناوين URL) بشكل صحيح في Word 2007!

لقد واجهت إزعاجًا آخر لبرنامج Word 2007 بعد أن فتحت مستندًا يحتوي على بعض الأخطاء. إنه أمر مزعج حقًا أن يحدث، والأمر المروع هو أنه يحدث دون موافقة المستخدم.

المشكلة

وهذا شيء ستلاحظه بسهولة فقط في حالة وجود عناوين URL في مستندك. بدلاً من عنوان URL، ستلاحظ أنه تمت إضافة بعض الأجزاء الإضافية من التعليمات البرمجية غير المنطقية حوله. والأمر الأكثر إزعاجًا هو أنه لا يمكنك حذفها! إذا حاولت حذفه، فسينتهي بك الأمر بإزالة عنوان URL بالكامل.

سيتم عرض http://www.whitestarcruises.com على النحو التالي: {HYPERLINKhttp://www.iwantoneofthose.com}

تخيل مستندًا يحتوي على عشرات الروابط. الأسئلة الأكثر وضوحًا التي يجب أن تطرحها على نفسك هي:

لماذا حدث ذلك؟ كيف يمكن حلها؟

الحل الجذري: إعادة ضبط Word على الإعدادات الافتراضية

ليس هناك أي فائدة من محاولة فهم سبب حدوث ذلك. بعد أن سئمت حقًا لأنني لم أتمكن من تحديد مصدر المشكلة، فكرت في إعادة تعيين Word إلى إعداداته الأصلية.

صدق أو لا تصدق، مثل هذا الخيار غير ممكن! نعم، في الواقع، هناك شيء بسيط تقدمه جميع الهواتف المحمولة ومشغلات mp3 المحمولة غير المكلفة بمجرد النقر على زر واحد، لكن Word لا يفعل ذلك!

الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي تقنية ومعقدة تمامًا بالنسبة للمستخدم العادي لأنها تتضمن تحرير السجل الخاص بك Windows نظام التشغيل. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في المحاولة، فعليك القيام بما يلي:

في مربع البحث الذي يظهر في قائمة ابدأ، اكتب “رجديت‘ حدد HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/12.0/Word مفتاح. اضغط على يمسح مفتاح. يتم سؤالك عما إذا كنت تريد حذف مفتاحهم بالفعل. انقر فوق نعم وأغلق نافذة “رجديت”. إعادة تشغيل كلمة.

خيارات وتفضيلات Word 2007

وبما أنني لم أكن سعيدًا بالحل السابق، فقد أمضيت بعض الوقت في البحث وتجربة الأشياء في محاولة للعثور على سبب المشكلة. كان من الواضح أنه تم تمكين نوع ما من الخيارات المتقدمة وكان علي فقط العثور عليه وتعطيله.

وكان السؤال أين توجد تلك الخيارات المتقدمة؟

مرة أخرى، استغرقت الإجابة على السؤال بعض الوقت. في الإصدارات السابقة من Word، كانت تظهر هذه إما ضمن قائمة “التفضيلات” أو قائمة “الإعدادات”. ومع ذلك، في Word 2007 لم تعد هذه الخيارات موجودة!

شعرت بالإحباط الشديد، فسألت بعض زملائي ولم يبدو أن أحدًا قادرًا على تحديد الخيارات المتقدمة. ثم حاولت جوجل، مرة أخرى لا شيء! كيف يمكن لشركة Microsoft أن تجعل منتجاتها أقل قابلية للاستخدام من خلال التنقل بين القوائم بعد أن اعتاد المستخدمون عليها لسنوات وسنوات؟

لقد بحثت في كل علامة تبويب مرارًا وتكرارًا حتى صرخت في النهاية “وجدتها” وأدار كل من في المكتب رؤوسهم ونظروا إلي بشفقة. سيداتي وسادتي، في Word 2007، تُسمى جميع الخيارات “خيارات Word” وتظهر تحت زر المكتب الدائري الكبير الذي يظهر في أعلى يمين الشاشة. قررت إضافة لقطة شاشة فقط في حالة:

خيارات متقدمة في وورد 2007

كان الجزء الأخير من الرحلة الطويلة هو العثور على السبب الدقيق الذي يجعل عناوين URL تبدو غريبة. بعد فحص أكثر من 50 خيارًا متقدمًا مختلفًا بعناية، تمكنت من العثور على حل لمشكلة عنوان URL!

لسبب ما، تم تحديد خيار “إظهار رموز الحقول بدلاً من قيمها” الذي يظهر ضمن خيار القسم “إظهار محتوى المستند”! ولم يتم التحقق من ذلك من قبل ولكن كان سببه ملف به مشكلة. مرة أخرى، أحسنت مايكروسوفت في كل ساعات العمل الضائعة.

لذا، كل ما عليك فعله هو:

انقر على زر المكتب انقر فوق “خيارات الكلمة” انقر فوق “متقدم” انتقل إلى القسم “إظهار محتوى المستند” تأكد من عدم تحديد “إظهار رموز الحقول بدلاً من قيمها”!!! انقر على زر موافق

خاتمة

أجد أنه من المروع أن أكون في عام 2010 وأن أضطر إلى قضاء الكثير من الساعات والجهد لحل المشكلات التي لا ينبغي أن تحدث على أي حال. لماذا ندفع لمايكروسوفت؟

اعتاد أحد أصحاب العمل الأوائل، والذي كان خبيرًا في تصميم الويب، أن يقول إن 30% من الوقت الذي يقضيه في تصميم أي موقع ويب يتم إنفاقه حصريًا على مشكلات Internet Explorer 6 و7 CSS. لقد توصل إلى بعض الأرقام حول مقدار الأموال التي تدين بها Microsoft لجميع وكالات تصميم الويب التي ترغب في إنتاج مواقع ويب متوافقة مع المتصفحات.

وجهة نظري هي أنه إذا كان Microsoft Office منتجًا مجانيًا، فلن يستخدمه الكثير من الأشخاص حقًا. أن تكون في وضع يمكنها من الحصول على حصة سوقية ضخمة بفضل windows سمح نظام التشغيل لشركة Microsoft بتسويق العديد من المنتجات الأخرى المتواضعة وبيعها بأسعار مرتفعة للغاية بينما لا تلبي توقعات المستخدمين.