Rewrite this title: تعمل خرائط Google 5.7 على تحديث اقتراحات البحث واتجاهات النقل العام

ستساعدك المقالة التالية: تعمل خرائط Google 5.7 على تحديث اقتراحات البحث واتجاهات النقل العام

أصبحت خرائط جوجل جزءًا مهمًا من عدد الأشخاص – وخاصة في الجيل Y – الذين يتفاعلون مع العالم من حولهم. من العثور على الشركات القريبة إلى تقييم المواقع أثناء التنقل إلى الحصول على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) خطوة بخطوة من هواتفهم الذكية، أثبتت الخرائط نفسها كأداة قوية في المنزل وأثناء التنقل. يركز تحديث خرائط Google 5.7 لنظام التشغيل Android على توسيع ميزات الهاتف المحمول.

تم إطلاق العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك:

الملاحة GPS للنقل العام. في أكثر من 440 موقعًا حيث تتوفر معلومات النقل العام من خلال خرائط Google، يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى نظام التنقل “توقف بمحطة” الذي يخبرهم عندما يحتاجون إلى النزول من الحافلة، أو إجراء نقل، أو التبديل من مكان عام نوع النقل إلى آخر (على سبيل المثال، الحافلة إلى القطار).

خيار بنقرة واحدة للحصول على الاتجاهات. عند البحث عن الاتجاهات، يمكن للمستخدمين الآن تحديد نوع الاتجاهات (أي المشي أو القيادة أو ركوب الدراجات أو النقل العام) من الشاشة الأولى في صفحة “الحصول على الاتجاهات”. يتيح ذلك للمستخدمين الحصول على الاتجاهات بنقرة واحدة بدلاً من تحميل الموقع ثم تحديد نوع الاتجاهات المطلوبة.

بحث يقترح الرموز. ستصبح اقتراحات البحث التي تقدمها خرائط Google الآن مصحوبة بأيقونات محددة تشير إلى نوع الاقتراحات. العناصر التي تم تمييزها بنجمة من قبل المستخدم سيكون لها نجمة بجانبها، والعناصر التي تم البحث عنها مسبقًا سيكون لها رمز ساعة، ومواقع أماكن Google سيكون لها رمز دبوس، وأي شيء آخر سيكون له عدسة مكبرة.

تكامل اقتراحات البحث مع أماكن Google. إذا حصلت مؤخرًا على اتجاهات من صفحة أماكن Google أو اتصلت بموقع عبر صفحة الأماكن الخاصة بها، فسيتم نقل العنصر إلى أعلى اقتراحات البحث لعمليات البحث ذات الصلة.

عارض الصور لصفحات الأماكن. يمكن للمستخدمين تصفح الصور المقدمة للأماكن عبر عارض الصور المدمج مع خرائط جوجل.

يمكنك تثبيت التطبيق أو تحديثه من خلال Android Market على جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل Android OS 2.1+ أو زيارة الموقع صفحة خرائط جوجل على موقع أندرويد ماركت.

[Sources include: The Official Google Blog]