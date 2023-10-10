Rewrite this title: تعمل شركة Whites Spaces Super WiFi على توسيع نطاق التسويق عبر البحث

ستساعدك المقالة التالية: تعمل شركة Whites Spaces Super WiFi على توسيع نطاق التسويق عبر البحث

قد يؤثر القرار الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) يوم الخميس 23 سبتمبر على التسويق عبر البحث بما يتجاوز تغييرات الواجهة مثل Google Instant.

لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) هي أن وضع الصيغة النهائية للأحكام للأجهزة اللاسلكية غير المرخصة للعمل في أجزاء غير مستخدمة من طيف التلفزيون – المعروف أيضًا باسم المساحات البيضاء – لتقنيات Wi-Fi المتقدمة والنطاق العريض.

يمكن أن يوفر طيف المساحات البيضاء الذي كان يستخدم سابقًا بواسطة إشارات التلفزيون التناظرية إمكانية الوصول إلى النطاق العريض من جهاز توجيه واحد لمسافات طويلة تصل إلى 50 ميلًا مع اختراق ممتاز للمباني، وهو ما قاله رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية يوليوس جيناتشوفسكي. المكالمات “” & “س.”

كانت Google من أوائل المؤيدين وقدمت حتى اقتراح المساحات البيضاء منذ أكثر من عامين بقصد الأجهزة التي تستخدم نظام تشغيل الهاتف المحمول الجديد في ذلك الوقت، Android.

يمكن للمساحات البيضاء مع مرور الوقت توفير وصول عالمي واسع النطاق لشبكة Wi-Fi في جميع أنحاء البلاد وبالتالي الوصول إلى أي شخص لديه جهاز متصل بالإنترنت.

يمكن لشركة Google بعد ذلك توفير هذا الوصول إلى جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى آلاف الأميال من الألياف المظلمة تم شراؤها في وقت سابق من هذا القرن.

تجني Google المزيد من الأموال في الواجهة الخلفية من خلال الإعلان عن توفير نظام Android مجانًا؛ ويمكن قول الشيء نفسه عن توفير النطاق العريض للجميع.

لن يسمح هذا فقط للتسويق عبر الهاتف المحمول بالانتشار حقًا، فضلاً عن تقليل الاعتماد على شركات الجوال، وهو ما تكرر أيضًا زد نت، ولكنه سيوفر أيضًا قاعدة مستخدمين موسعة ليستهدفها مسوقو البحث.