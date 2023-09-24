Rewrite this title: تعمل Google على تحسين أدوات الخصوصية لحماية البيانات الشخصية

ستساعدك المقالة التالية: تعمل Google على تحسين أدوات الخصوصية لحماية البيانات الشخصية

أعلنت شركة جوجل عن أدوات محسنة للتحكم في الخصوصية مع ميزات جديدة مصممة لتمكين الأفراد من إدارة بياناتهم الشخصية في نتائج بحث جوجل.

نتائج عنك ولوحة التحكم والإشعارات

في امتداد ملحوظ للأداة التي تم إطلاقها العام الماضي، تم تحسين ميزة نتائج Google عنك بشكل كبير.

تتيح هذه الأداة المساعدة للمستخدمين طلب إزالة التفاصيل الشخصية مثل أرقام الهواتف أو العناوين أو رسائل البريد الإلكتروني التي قد تظهر في نتائج البحث.

لقطة شاشة من Google، أغسطس 2023

يقوم الإصدار المحدث بإعلام المستخدمين عند ظهور معلومات الاتصال الخاصة بهم على البحث ويسمح لهم بطلب إزالتها بسرعة.

لقطة شاشة من Google، أغسطس 2023

تحتوي هذه الأداة المعززة أيضًا على لوحة القيادة الجديدة الذي ينبه المستخدمين إلى ظهور تفاصيل الاتصال الخاصة بهم في نتائج البحث، مما يوفر طبقة إضافية من الطمأنينة.

لقطة شاشة من Google، أغسطس 2023

التعتيم الافتراضي للمحتوى الصريح للعائلات

علاوة على ذلك، تطرح Google خيارات تعتيم البحث الآمن كأداة طبقة إضافية لحماية الأسر على مستوى العالم.

يؤدي هذا تلقائيًا إلى حجب الصور الصريحة، بما في ذلك المحتوى العنيف أو محتوى البالغين، في نتائج البحث.

لقطة شاشة من Google، أغسطس 2023

يمكن للمستخدمين قم بإيقاف تشغيل هذه الميزة ما لم يتحكم فيها مسؤول شبكة المدرسة أو ولي الأمر.

قامت Google أيضًا بتبسيط الوصول إلى أدوات الرقابة الأبوية داخل واجهة البحث.

لقطة شاشة من Google، أغسطس 2023

إزالة الصور الشخصية الحميمة من نتائج البحث

وقد تناول عملاق التكنولوجيا أيضًا المخاوف بشأن الصور الشخصية الصريحة والصور في نتائج البحث.

يمكن للأفراد الآن طلب إزالة الصور الشخصية الصريحة لم يعودوا يريدون الظهور في عمليات بحث Google، نظرًا لأنهم لا يقومون حاليًا بتسويق المحتوى تجاريًا.

لقطة شاشة من Google، أغسطس 2023

وعلى الرغم من هذه التحسينات، تؤكد جوجل أن مسح البيانات من نتائج البحث لا يؤدي إلى إزالتها من الإنترنت أو محركات البحث الأخرى.

وشددت جوجل على ضرورة استمرار اليقظة للسيطرة على المعلومات الشخصية عبر الإنترنت.

زيادة التركيز على ضوابط خصوصية المستخدم

ال زيادة التحسينات من أدوات خصوصية المستخدم والضبابية الافتراضية يمكن أن تؤثر على كيفية تصفية بعض نتائج البحث وعرضها.

ونظرًا للتركيز الذي توليه شركات التكنولوجيا الكبرى على خصوصية المستخدم، يجب على الشركات توخي الحذر بشأن المعلومات الشخصية التي تعرضها عبر الإنترنت.