Rewrite this title: تعمل Google على تحسين الملفات التجارية للمتاجر من خلال خدمة التوصيل والاستلام

ستساعدك المقالة التالية: تعمل Google على تحسين الملفات التجارية للمتاجر من خلال خدمة التوصيل والاستلام

تضيف Google مزيدًا من المعلومات إلى البحث والخرائط حول الأنشطة التجارية التي تقدم خيارات لتوصيل واستلام البقالة.

تتم إضافة المعلومات إلى البحث تلقائيًا، مما يعني أنه ليس هناك حاجة إلى عمل من جانب الشركات، ولكنه تحديث يستحق أن تكون على دراية به.

يتم طرح هذه الإضافة إلى بحث Google وخرائط Google كجزء من تحديث أكبر يتضمن عددًا من الميزات المفيدة الأخرى.

سنلقي نظرة على الميزات الأخرى في نهاية هذه المقالة – فلنستعرض أولاً التحسينات التي تم إدخالها على الملفات الشخصية في “نشاطي التجاري على Google”.

معلومات جديدة في ملفاتي التجارية على Google

تعمل Google على جلب معلومات التسوق إلى الملفات التجارية للمتاجر لمساعدة الأشخاص في العثور على خيارات توصيل واستلام البقالة المناسبة.

تتضمن المعلومات التي تضيفها Google إلى الملفات التجارية المعمول بها على البحث والخرائط ما يلي:

مقدمي التوصيل

الاستلام والتسليم windows

رسوم الطلب

الحد الأدنى للطلب

ستبدأ Google أولاً في نشر هذه المعلومات على بحث الهاتف المحمول بدءًا من متاجر Instacart وAlbertsons Cos. في الولايات المتحدة.

تهدف الخطط إلى توسيع هذه الميزة لتشمل خرائط Google وشركاء التوصيل الآخرين في المستقبل.

يبدو أن Google ستسحب هذه المعلومات إلى الملفات الشخصية للأعمال تلقائيًا بناءً على التفاصيل المقدمة لمقدمي خدمات التوصيل.

كجزء من هذا التحديث، تقوم Google بتجربة خدمة بقالة مبتكرة هذا الصيف والتي تجمع بين استخدام خرائط Google والطلبات عبر الإنترنت للاستلام من الرصيف:

“هذا الصيف، نتعاون أيضًا مع السوبر ماركت الأمريكي Fred Meyer، أحد أقسام شركة The Kroger، في تجربة تجريبية في متاجر مختارة في بورتلاند، أوريغون لتسهيل عملية شراء البقالة. بعد تقديم طلب للاستلام على تطبيق المتجر، يمكنك إضافته إلى الخرائط. سنرسل إليك إشعارًا عندما يحين وقت المغادرة، ونسمح لك بمشاركة وقت وصولك مع المتجر. يتم تحديث الوقت المتوقع لوصولك بشكل مستمر، بناءً على الموقع وحركة المرور. يساعد هذا المتجر على تحديد أولويات طلبك بحيث يكون جاهزًا بمجرد وصولك إلى هناك. قم بتسجيل الدخول على تطبيق خرائط Google، وسيقومون بإحضار طلبك على الفور من أجل التقاط سلس وسريع وبدون اتصال.

تقول Google إن هذا التحديث أصبح ممكنًا بفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي.

فيما يلي نظرة على بعض التطورات الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي ستتوفر في خرائط Google في المستقبل القريب.

المزيد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادمة إلى خرائط Google

يمكن لمستخدمي خرائط Google البحث عن هذه الميزات التي ستتوفر في تطبيق الهاتف المحمول قريبًا.

عرض لايف

ستتمكن خرائط Google قريبًا من مساعدة المستخدمين على التنقل في الأماكن العامة الداخلية – مثل المطارات ومحطات النقل ومراكز التسوق – باستخدام Live View.

“يتم تشغيل Live View بواسطة تقنية تسمى التوطين العالمي، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمسح عشرات المليارات من صور Street View لفهم اتجاهك…

إذا كنت تستقل طائرة أو قطارًا، فيمكن أن يساعدك Live View في العثور على أقرب مصعد وسلالم متحركة، والبوابة، والمنصة، واستلام الأمتعة، وعدادات تسجيل الوصول، ومكتب التذاكر، ودورات المياه، وأجهزة الصراف الآلي والمزيد.

الطقس وجودة الهواء

تعرض طبقة الطقس الجديدة في خرائط Google درجة الحرارة الحالية والمتوقعة وأحوال الطقس في المنطقة. وتظهر لك طبقة جديدة لجودة الهواء مدى صحة (أو عدم صحة) الهواء في تلك المنطقة.

سيبدأ طرح هذه الطبقات على نظامي التشغيل Android وiOS في الأشهر المقبلة. ستكون طبقة الطقس متاحة عالميًا وسيتم إطلاق طبقة جودة الهواء في أستراليا والهند والولايات المتحدة.

خيارات السفر الصديقة للبيئة

تعمل خرائط Google، مع رؤى من المختبر الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، على بناء نموذج توجيه جديد يعمل على تحسين استهلاك الوقود المنخفض بناءً على عوامل مثل انحدار الطريق والازدحام المروري.

سيتم تعيين خرائط Google افتراضيًا على المسار ذي البصمة الكربونية الأقل عندما يكون له نفس الوقت المتوقع للوصول تقريبًا كأسرع طريق.

سيتم إطلاق المسارات الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة على نظامي التشغيل Android وiOS في وقت لاحق من هذا العام، مع توسع عالمي في الطريق.

مصدر: جوجل