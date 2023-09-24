Rewrite this title: تعمل Google على تحسين الوصول إلى معلومات الرعاية الصحية للباحثين في الولايات المتحدة

ستساعدك المقالة التالية: تعمل Google على تحسين الوصول إلى معلومات الرعاية الصحية للباحثين في الولايات المتحدة

تتخذ Google خطوات لتحسين الوصول إلى معلومات الرعاية الصحية للباحثين في الولايات المتحدة.

يسهل بحث Google بالفعل الوصول بسهولة إلى المعلومات المتعلقة ببرامج المزايا الأمريكية مثل Medicaid وMedicare.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد Google الباحثين في العثور على مواعيد الرعاية الصحية وتحديد موفري التأمين المقبولين من قبل مرافق الرعاية الصحية المختلفة.

والآن تعمل جوجل على توسيع هذه الجهود.

مع اقتراب الموعد النهائي في 31 مارس لانتهاء متطلبات إعادة التسجيل السنوية المتوقفة مؤقتًا، تهدف Google إلى تسهيل العثور على معلومات إعادة التسجيل في برنامج Medicaid.

دعم الأفراد غير المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم

بالإضافة إلى توفير المعلومات لأولئك الذين يتمتعون بالتغطية، تلبي Google احتياجات الأفراد غير المؤمن عليهم والذين لا يتمتعون بتأمين كافٍ.

قريبًا، ستعرض Google مقدمي الخدمات الذين يُعرفون على أنهم مراكز صحية مجتمعية تقدم رعاية مجانية أو منخفضة التكلفة.

استخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة لتحسين جودة المعلومات

تنشر Google تقنيات جديدة لعرض المعلومات الأكثر دقة وحداثة حول مقدمي الرعاية الصحية.

اتصلت تقنية الذكاء الاصطناعي المحادثة الخاصة بالشركة، دوبلكس، بمئات الآلاف من مقدمي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة للتحقق من معلوماتهم على بحث جوجل.

تستخدم Google أيضًا دوبلكس لتأكيد ما إذا كان مقدمو الخدمة يقبلون خطط Medicaid محددة داخل ولاياتهم.

معالجة تحديات الصحة العقلية العالمية

ولمواجهة التحديات العالمية مثل الصحة العقلية، أعلنت جوجل عن شراكة جديدة مع شركة ThroughLine في نيوزيلندا.

تصف Google شركة ThroughLine بأنها أكبر شبكة معتمدة في العالم لخطوط المساعدة في مجال الصحة العقلية والأزمات.

ونتيجة لهذه الشراكة، ستظهر خطوط المساعدة للأزمات بشكل متكرر أعلى نتائج البحث للاستفسارات المتعلقة بموضوعات الأزمات الشخصية.

في ملخص

تعمل Google على توسيع نطاق الوصول إلى معلومات الرعاية الصحية من خلال تسهيل الوصول إلى معلومات إعادة التسجيل في برنامج Medicaid، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتحقق من معلومات مقدم الخدمة، وربط الباحثين بخطوط المساعدة للأزمات.

توضح هذه التحديثات التزام Google باستخدام نظامها الأساسي لإنشاء عالم أكثر استنارة وصحة.

مصدر: جوجل