Rewrite this title: تعمل Google على تطوير ميزة “اللحظات الكبيرة” للأخبار العاجلة

ستساعدك المقالة التالية: تعمل Google على تطوير ميزة “اللحظات الكبيرة” للأخبار العاجلة

يقال إن شركة جوجل تعمل على تطوير ميزة بحث جديدة تسمى “اللحظات الكبيرة” لتسليط الضوء على المعلومات المهمة حول الأحداث الإخبارية العاجلة في الوقت الفعلي.

تشير المعلومات إلى أن Big Moments قيد التطوير منذ أكثر من عام وتهدف إلى معالجة أوجه القصور في Google من خلال تنظيم الأخبار.

بدأ العمل في هذا المشروع بعد أن أعرب الموظفون داخل Google عن إحباطهم بشأن عدم توفر معلومات مفيدة في الوقت المناسب حول الأخبار العاجلة.

يميل بحث Google إلى أن يكون الوجهة للأشخاص للحصول على الحقائق حول حدث إخباري بعد لقد حدث.

Twitter و Facebookومن ناحية أخرى، فهي الأماكن التي من المرجح أن يذهب إليها الأشخاص للحصول على معلومات بينما حدث يتكشف.

تريد Google أن تكون مصدرًا شاملاً للأخبار للأشخاص سواء كانوا بحاجة إلى معلومات حول شيء حدث بالأمس، أو كانوا يريدون أحدث تفاصيل حدث ما.

ستوفر اللحظات الكبيرة سياقًا تاريخيًا حول الأحداث عندما يكون ذلك ممكنًا، وتتجاوز ما يعرضه Google عادةً في نتائج البحث للقصص الإخبارية.

إذا كانت القصة عبارة عن كارثة طبيعية مثل الإعصار، على سبيل المثال، فقد تدرج Big Moments حقائق موثوقة حول عدد الوفيات والإصابات، بالإضافة إلى بيانات حول تكرار الأعاصير في المنطقة.

قد تسحب Google معلومات خاصة باللحظات الكبيرة من مستودعات البيانات مفتوحة المصدر مثل Data Commons، التي تجمع البيانات من الوكالات الحكومية الأمريكية وتستضيفها Google.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة تعد مشروعًا جديدًا تمامًا، إلا أنها تعتمد جزئيًا على إمكانات التعلم الآلي التي تمت إضافتها إلى أخبار Google في عام 2018.

فريق تطوير Big Moments تقوده إليزابيث ريد، المخضرمة في Google، وهي مديرة تنفيذية كبيرة مسؤولة عن المنتجات والهندسة لتجارب البحث.

بدأ ريد في الإشراف على تجارب البحث في Google في شهر أبريل من هذا العام، ولكنه ظل يعمل في الشركة لأكثر من 17 عامًا. في السابق، كان ريد يقود الفرق الهندسية التي تعمل على خرائط Google، وGoogle My Business، وغيرها من المشاريع ذات الصلة بالجغرافيا.

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طموح للغاية بالنسبة لجوجل؟

مع Big Moments، تقترب Google من اتخاذ أنواع القرارات التحريرية التي يتعين على المنشورات الإخبارية اتخاذها كل يوم.

والفرق الرئيسي هو أن هذه القرارات ستتخذ بواسطة الخوارزميات، في حين أن القرارات التحريرية للمنشورات الإخبارية يتم اتخاذها من قبل البشر.

حتى مع التقدم في التعلم الآلي، هل من الممكن تكرار مستوى التفكير النقدي الذي يحدث في غرفة الأخبار؟

قد يكون هذا تحديًا خاصًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على موقف محايد أثناء تغطية الأحداث الاستقطابية.

لدى جوجل بالفعل منتقدون أقوياء يزعمون أن نتائج بحثها متحيزة. تخيل مدى التدقيق الذي ستخضع له جوجل عندما تبدأ في تنظيم الأخبار في الوقت الفعلي.

من المعروف أن المعلومات المتعلقة بالأحداث سريعة التغير يصعب تغطيتها.

في الواقع، أضافت Google مؤخرًا إشعارًا في نتائج البحث لإخبار الأشخاص عندما لا يمكن ملء نتائج الأخبار لأن الأحداث تتغير بسرعة كبيرة.

لقطة شاشة من blog.google.com، سبتمبر 2021.

لا يعد المنسقون البشريون خيارًا في هذه الحالة، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى إضافة المزيد من الوقت لنشر المعلومات وهدف Google هو تنظيم الأخبار بسرعة البرق.

أخبر متحدث باسم Google موقع The Information أنه تم اختبار Big Moments في نتائج البحث المباشرة بالفعل.

من غير الواضح متى سيتم إطلاق الميزة وبأي شكل. تخطط Google لإخضاعها لمزيد من الاختبارات والتقييم قبل أن يحين ذلك الوقت.

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