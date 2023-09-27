Rewrite this title: تعني مؤشرات الويب الأساسية تحديد الوظائف الإضافية الضرورية

ستساعدك المقالة التالية: تعني مؤشرات الويب الأساسية تحديد الوظائف الإضافية الضرورية

ناقش مارتن سبليت من Google قيمة المرونة الكافية لاستبدال مكون إضافي أو وظيفة إضافية إذا لم يكن من الممكن تكييفها لتسجيل نقاط أفضل في مؤشرات الويب الحيوية الأساسية.

“إذا كان شخص ما في موقف حيث يستخدم العديد من الأدوات والوظائف الإضافية والتطبيقات والمكونات الإضافية المختلفة لجعل تجربة المستخدم الخاصة به “أفضل” أو زيادة مبيعات المستخدم أو أي شيء آخر، ولا تقوم هذه الأدوات بإجراء التغييرات… و لا يمكنهم تنفيذها بشكل مختلف… هل ينبغي عليهم البحث عن حلول مختلفة؟”

أجاب مارتن سبليت:

“أعتقد أن البحث عن حلول مختلفة هو بالتأكيد فكرة جيدة.”

بعد ذلك، قام مارتن بتشبيه امتلاك سيارة ذات مسافة جيدة جدًا من الغاز، وكان بها عيب حيث أنها تميل إلى الاصطدام كل شهرين.

لقطة شاشة للورين بيكر، مؤسسة مجلة محرك البحث

لورين بيكر تسأل مارتن سؤالاً ممتعًا.

سألت لورين:

“تشبيه تسلا؟”

توقف مارتن سبليت لثانية ثم أجاب:

“”

لقطة شاشة لمارتن سبليت وهو يرد بشكل هزلي برقم

ينفي مارتن سبليت من جوجل بشكل مازح أنه قام للتو بتحطيم تشبيه تسلا

ضحك كلاهما على النكتة واستمرا في المناقشة.

وتابع مارتن:

“إذا أعطاك المزيد من الأشياء التي من المحتمل أن تكون رائعة ولكن لها هذه الآثار… عليك أن تحكم على حالتك المحددة إذا كنت موافقًا على الآثار المترتبة عليها أو إذا كنت مثل لا، سأحاول أن أرى إذا كان لدينا شيء آخر يفعل ذلك دون مشاكل.

بمعنى آخر، إذا تم إبطاء موقع الناشر بسبب إحدى ميزات صفحة الويب ولا يمكن تحسين الميزة، فربما حان الوقت للبحث عن طريقة أخرى لإنجاز ما كانت تفعله هذه الميزة أو ببساطة الاستغناء عن الميزة إذا لم تكن موجودة حقًا سوف يتم تفويتها.

يمكن أن تكون ميزات صفحة الويب هذه عبارة عن مكونات إضافية وتطبيقات مثل برامج الدردشة الآلية أو نماذج الاتصال التي تعمل على إبطاء العرض.

علق لورين بيكر:

“إنها فرصة جيدة للنظر في كل هذه الأدوات القديمة التي استخدمها الأشخاص على مر السنين ووضع تحليل SWOT لطيف.

ما هي إيجابيات وسلبيات؟ كذا وكذا يرفع معدلات التحويل أو أيًا كان بنسبة X بالمائة …

لذا، قم بتجميع هذا التحليل معًا، أليس كذلك؟ هناك بعض الأدوات المتاحة… وهي عبارة عن لاعبين بديلين في مساحاتهم يقومون بالفعل بتسويق حقيقة أنهم سريعون، ولا يفسدون أي شيء عند تحميل الصفحات ولا يحركون الأشياء وما إلى ذلك.

قد تتطلب مؤشرات الويب الأساسية التحليل الفني لموقع الويب

جزء من معركة التحسين هو قياس مدى تأثير أي مكون إضافي أو ملحق على الموقع. يقدم كل من Lighthouse وPageSpeed ​​Insight فكرة عن ماهية الملفات المثيرة للقلق.

ولكن في مرحلة معينة، قد يؤدي تحسين السرعة إلى جعل الناشرين يفكرون مليًا في مدى أهمية بعض الإضافات لموقع ما لأن سرعة الصفحة الأبطأ قد تعمل ضد التحويلات والتصنيفات.

وهذا يعني التخلص من كل ما يمثل عبئًا ثقيلًا على الموقع وإبطائه.

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