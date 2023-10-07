Rewrite this title: تعيين ماريسا ماير، المديرة التنفيذية لشركة جوجل، رئيسة تنفيذية جديدة لشركة ياهو

ستساعدك المقالة التالية: تعيين ماريسا ماير، المديرة التنفيذية لشركة جوجل، رئيسة تنفيذية جديدة لشركة ياهو

في وقت سابق من بعد ظهر اليوم، ياهو! أعلنت أنها عينت ماريسا ماير رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا مقبلًا لها. وتأمل الشركة بلا شك أن يتمكن ماير، وهو الرئيس التنفيذي الثالث لشركة ياهو في أقل من عام، من المساعدة في استعادة بعض الحصة السوقية المفقودة لمحرك البحث. نظرًا لأن غالبية محللي الصناعة والمطلعين على بواطن الأمور كانوا يتوقعون منح الوظيفة للرئيس التنفيذي المؤقت روس ليفينسون، كان الإعلان غير متوقع تمامًا وصدم الصناعة.

على الرغم من أن ماير تتمتع بخبرة تنفيذية أقل من أسلافها، إلا أنها كانت واحدة من أوائل موظفي جوجل، وكان لها دور فعال في نجاحهم. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة ستانفورد، ولديها فهم شامل للتحديات التقنية والتجارية التي تواجهها شركة Yahoo حاليًا.

خلال 13 عامًا من العمل في Google، شغلت ماير العديد من المناصب، بما في ذلك مهندسة ومصممة ومديرة منتج ومديرة تنفيذية. لقد كانت الموظفة العشرين في شركة Google، وأول مهندسة لها، ومؤخرًا كانت المديرة التنفيذية التي قادت القسم المحلي والموقعي في Google. على الرغم من أنها كانت نجمة صاعدة ومتحدثة باسم جوجل، كانت هناك تكهنات حول التوتر بين ماير وفريق القيادة العليا لاري بيج.

وأصدر ماير في بيان صحفي رسمي البيان التالي:

“يشرفني ويسعدني أن أقود شركة Yahoo!، إحدى الوجهات الرئيسية للإنترنت لأكثر من 700 مليون مستخدم. وإنني أتطلع إلى العمل مع موظفي الشركة المتفانين لتقديم منتجات ومحتوى وتجارب مبتكرة للمستخدمين والمعلنين في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أن ماير تتمتع بثروة من الخبرة والمعرفة في مجال الصناعة، إلا أنها لن تجد صعوبة في تحويل موقع Yahoo! حول. لقد استمر محرك البحث الذي يموت ببطء في خسارة حصته في السوق أمام منافسيه على مدى الأشهر العشرة الماضية، ويبدو أن جوجل مستعدة لمواصلة الهيمنة على سوق البحث في المستقبل المنظور.

هل تعتقد أن ماير يمكنه تحويل Yahoo! حول؟ ما الذي يتطلبه الأمر لبدء استخدام Yahoo! بدلا من جوجل؟

تشمل المصادر: مراقبة السوق، سي إن إن المال، وبلومبرج بيزنس ويك

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