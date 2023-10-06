Rewrite this title: تغلق Pingup جولة تمويل بقيمة 4 ملايين دولار – وتفتح باب مبيعات جديدًا

ستساعدك المقالة التالية: تغلق Pingup جولة تمويل بقيمة 4 ملايين دولار – وتفتح باب مبيعات جديدًا

إذا كان هناك ابتكار خرج عن الحاجة، فهو الرئيس التنفيذي لشركة Pingup مارك سلاتر وجاء الزملاء مع doozy. بالنسبة لأولئك منكم الذين تمنوا أن يتمكنوا من إرسال رسالة نصية إلى الشركة، كما تفعل مع صديق، فإن هذه الفكرة البسيطة لها آثار قوية. يتيح Pingup لمستخدمي iOS وAndroid (في الوقت الحالي) إرسال رسالة نصية إلى النادي حول وقت الإنطلاق قبل أن يرتفع ندى الصباح، أو يحمل تلك الطاولة حتى يرتفع المطر، مما يجعل تقديم التعليقات بمثابة نقر غير مؤلم على المفاتيح، وهو أمر طبيعي جدًا للجميع هذه الأيام.

باعتبارها حلقة وصل جديدة (قوية حقًا) بين المالكين والعملاء، فإن Pingup عبارة عن حداثة تم تضخيمها لتصبح عبقرية. حسنًا تقريبًا. ما هو حقًا هو نوع من قناة البحث/التسويق/الحجز المحلية المختصرة.

مهما اخترت وصف Pingup، فلا بد أن Avalon Ventures قد رأت “الرؤية”، فقد ركزت شركة Cambridge وLa Jolla (مجموعة غريبة، نعم) VC على تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحياة حتى الآن. عرض المدير الإداري لشركة أفالون، ريتش ليفاندوف، رأيه الجديد في البيان الصحفي:

“نعتقد أن هذه هي الفترة الأكثر تحديًا ومكافأةً عند إنشاء الشركة – فنحن رواد أعمال سابقون يقودنا أشخاص متحمسون يسعون وراء أفكار مبتكرة في بيئات السوق المتغيرة باستمرار.”

بالطبع هناك الكثير من العلاقات العامة “نحن سعداء وفخورون” (حسنًا، أنا علاقات عامة، آسف)، ولكن الخبر الحقيقي هنا هو الآثار المترتبة على مثل هذه التحركات المتنقلة. واجه الأمر، “القنوات الفرعية” الجديدة، إذا كان بإمكاني أن أسميها هذه، فلن تأتي كثيرًا بعد الآن. ستبدأ إعلانات الهاتف المحمول في الظهور، وسيحتل التحول إلى البحث عبر الهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف المحمول كقنوات مهيمنة مكانة عالية في قائمة الجميع، كما أن إرسال الرسائل النصية بدلاً من الحصول على إشارة مشغول هو في الواقع عرض أنيق لحل بسيط.

لقطة شاشة لتسجيل الأعمال.

يتيح تطبيق Pingup للهواتف المحمولة للشركات “التسجيل الذاتي” (الشاشة أعلاه)، ثم الحصول على الرسائل النصية وتقديمها للعملاء. أحد الأشياء القوية حقًا في النظام الجديد لم يتم تسويقه بكثافة. ترى أن الشركات لا تستطيع إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى العملاء عبر Pingup، حيث يتعين على “العميل” في الواقع بدء المحادثات النصية والتحكم فيها. كيف تكون هذه مشكلة كبيرة؟ الأمر بسيط حقًا، إذا كان الاتصال مفتوحًا ومضمونًا، فسيتم تحسين التحويلات والمبيعات إلى حد كبير. إذا كان علي أن أشرح ذلك، اتصل بأستاذ التسويق الخاص بك.

نتحدث كثيرًا عما سيأتي في مجال التسويق عبر الهاتف المحمول وإعلانات الوسائط الغنية وما إلى ذلك. أليس من المضحك كيف يمكن لأبسط الأفكار الموجودة بالفعل أن تكون الأقوى؟ بالتأكيد، ليس كل شخص خبيرًا في “الرسائل النصية”، لكن هذه ليست النقطة المهمة هنا، أليس كذلك؟ يعد Pingup هو الأول فيما قد يكون سلسلة طويلة من B2C، أو ينبغي أن أقول اتصالات C2B. لقد قلت C2B بالفعل هناك. هذه هي الطريقة التي يجب أن تبدو بها الأزرار السهلة.

DL Pingup على iTunes هنا، أو Google Play هنا. تجدر الإشارة إلى أن الشركة ركزت على الساحل الشرقي في المقام الأول، ولكن لديها خطط للتوسع في الشرق والغرب بعد ذلك. ابقوا متابعين.