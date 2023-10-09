Rewrite this title: تفاصيل انتشار قرص العسل من جوجل

ستساعدك المقالة التالية: تفاصيل انتشار قرص العسل من جوجل

لقد تنافس نظام التشغيل Honeycomb من Google وجهاً لوجه Apple”Daily News” الخاصة بحفلات الإصدار، حيث تعرض تفاصيل واجهتها لكل من المستخدمين والمطورين في الحدث الصحفي الخاص بـ Motorola Xoom. استمرت المعركة في إعلانات Superbowl التجارية، حيث لم تكن إعلانات Google اللوحية خائفة من مهاجمة خيار الجهاز اللوحي الوحيد لجهاز iPad بشكل مباشر. مع استمرار المعركة من أجل الميزات، تنتشر تفاصيل قرص العسل، ويتحدث كل من المستخدمين والمحللين على المستوى الأساسي عما سيعنيه ذلك.

الميزات هي مناقشة النطاق بشكل كبير. تلقي بعض التقارير نظرة على متجر التطبيقات الذي تم إصداره في نفس وقت الحدث الصحفي لـ Honeycomb، بينما يركز البعض الآخر بشكل أكبر على الميزات. هناك الكثير من التفاصيل التي يجب التركيز عليها، بدءًا من التنقل المحسّن إلى كفاءة البرامج الأعلى إلى مواصفات الأجهزة الشاملة الأفضل للأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Honeycomb. يبدو مستقبل تطوير Honeycomb مشرقًا مع رسومات WebGL المضمنة في النظام الأساسي، مما يسمح بعرض صور ثلاثية الأبعاد بشكل جميل – للألعاب والتطبيقات التعليمية والمزيد.

لا تزال المجموعات الأخرى تكتشف تفاصيل جديدة أو إضافية وتتباهى بها بفخر كبير، كما هو الحال مع عرض من شاشة التمهيد لـ Honeycomb المعروضة بواسطة Tech Crunch. من المسلم به أنه جذاب، تمكن هذا العنصر البسيط في نظام التشغيل Honeycomb من الحصول على تقرير كامل وفحص متعمق (مقارنته بعمليات التشغيل الأخرى لنظام التشغيل Android، ومناقشة رمز Nexus X من Google، وما إلى ذلك).

مما لا شك فيه أن هناك إثارة بشأن نظام التشغيل Honeycomb OS، ولكن هل هذا يكفي بالفعل لمحاربة هيمنة iPad في سوق الأجهزة اللوحية؟ على الرغم من أنه لا يوجد شيء مؤكد، إلا أن الإجماع العام هو أن أحدث نظام تشغيل من Google سيمنح الشركة ميزة. تحدث رايان فاس من IT World عن الخط العام بشكل مناسب عندما قال إن Honeycomb كان “تكرارًا، ولكنه أيضًا فريد ومتقدم على، Appleالآيباد.”