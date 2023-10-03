Rewrite this title: تفتح Google منشورات Google للفرق الرياضية والمتاحف والمزيد

ستساعدك المقالة التالية: تفتح Google منشورات Google للفرق الرياضية والمتاحف والمزيد

لقد فتحت جوجل Google Posts، وهي القدرة على نشر المحتوى مباشرة في نتائج البحث، لمزيد من الكيانات التي تم التحقق منها. أصبح الآن الموسيقيون والمتاحف والفرق الرياضية والدوريات الرياضية والأفلام مؤهلين لاستخدام مشاركات Google في الولايات المتحدة.

تسمح مشاركات Google لأولئك المؤهلين بنشر النصوص والصور ومقاطع الفيديو والأحداث على الصفحة الأولى لنتائج البحث. عندما يبحث المستخدمون عن اسم الكيان، ستعرض الصفحة الأولى أحدث مشاركات Google.

تظهر المنشورات على الفور على الهاتف المحمول وسطح المكتب، تمامًا كما تظهر على الهاتف Twitter, Facebookأو شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى. وبدلاً من ذلك، يمكن جدولة المشاركات ليتم نشرها في وقت لاحق. ومن جانب الناشر، ستوفر جوجل مقاييس حول عدد الأشخاص الذين شاهدوا المنشورات وتفاعلوا معها.

لكي تتمكن من النشر عبر مشاركات Google، يجب عليك أولاً التحقق من أنك تمثل الكيان الذي يمكن إنجازه من خلاله جوجل أعمالي.

وبعد ذلك، إذا كانت فئة نشاطك التجاري مدعومة حاليًا بواسطة مشاركات Google، فسيتعين عليك ملء طلب هنا. وتقول الشركة إنها سترد عبر البريد الإلكتروني خلال أسبوع من تقديم الطلب بتحديث الحالة.

وتقول جوجل إنها مستمرة في تجربة الفئات والمناطق الأخرى، لذا نتوقع أن يتم نشر منشورات جوجل في المزيد من الكيانات في المستقبل.