Rewrite this title: تفوق على منافسيك من خلال البحث المتقدم عن الكلمات الرئيسية: مقابلة مع ستوني دي جيتر

ستساعدك المقالة التالية: تفوق على منافسيك من خلال البحث المتقدم عن الكلمات الرئيسية: مقابلة مع ستوني دي جيتر

كجزء من سلسلة المقابلات التي أجريناها مع SEJ، ستوني دي جيتر ل تسويق الموقف القطبي تشاركنا بعض النصائح حول أساليب البحث عن الكلمات الرئيسية المتقدمة التي ستساعدك على التفوق على منافسيك.

بدأت المقابلة بسؤال ستوني عن كيفية البحث عن الكلمات الرئيسية التي يستهدفها المنافس من أجل وضع نفسك في مرتبة أفضل من تلك الكلمات الرئيسية.

استمع إلى نصيحة ستوني في الفيديو أدناه:

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

يحذرنا ستوني من اتباع المنافسين بشكل أعمى عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث. قد لا يفعلون الأشياء الصحيحة، مما يعني أنك سوف تكرر أخطائهم.

يقول ستوني: ابدأ بما تعرفه، مثل المصطلحات التي تستخدمها كل يوم في مجال عملك.

يستخدم Stoney أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية، مثل Wordtracker، والتي يمكنك استخدامها لمعرفة كيفية بحث الأشخاص عما تقدمه. تعرف على المصطلحات التي يستخدمها جمهورك عند الحديث عما تفعله.

تتعثر الكثير من الشركات في النظر إلى صناعتها من منظور داخلي، في حين أن المستخدمين الذين يبحثون عن معلومات حول صناعتك قد ينظرون إليها بطريقة مختلفة تمامًا.

يعطي ستوني مثالاً بأن الأشخاص الذين يبحثون عن سيارات مستعملة سيكتبون “سيارات مستعملة” في مربع البحث. لكن العاملين في صناعة السيارات يفضلون استخدام مصطلح “المملوكة مسبقًا”. لذا، إذا كنت تريد تحسين موقع ما لـ “المركبات المستعملة”، فستفقد العلامة تمامًا.

أهم ثلاث أدوات يستخدمها Stoney هي Wordtracker، وGoogle Keyword Planner، وVisual Thesaurus (للعثور على الكلمات الرئيسية ذات الصلة).

إذا كان لديك أي أسئلة بعد مشاهدة الفيديو، سواء لنفسي أو لستوني، اطرحها في قسم التعليقات وسنبذل قصارى جهدنا للرد على الجميع! يرجى زيارة SEJ YouTube صفحة لمزيد من مقابلات الفيديو من Pubcon 2013.