Rewrite this title: تقارير Google Analytics المخصصة لإدارة الحملات المحسنة

ستساعدك المقالة التالية: تقارير Google Analytics المخصصة لإدارة الحملات المحسنة

…قلبت جوجل الحملة المحسنة قم بالتبديل اليوم وكان هناك طوفان من المعلنين في مزادات الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية. بدأت تكلفة النقرة (CPC) لدينا في التضخم، ولكننا تمكنا من الصمود في وجه العاصفة. لقد كنا مستعدين للمعركة مع تقارير Google Analytics المخصصة…

كل المزاح جانبا، لا يمكن التنبؤ بما سيحدث يوم الاثنين عندما تكمل Google عملية الترحيل على مستوى النظام إلى الحملات المحسّنة، ولكننا نعرف شيئًا واحدًا، وهو أنه بفضل قوة Google Analytics، يمكننا مشاهدة ما يحدث وتعديله بينما نرى القصة تتكشف.

باستخدام تقارير Google Analytics المخصصة، يمكننا أن نراقب عن كثب جميع المجالات التي يتوفر لدينا فيها خيار وضع مضاعف عروض الأسعار. يمكننا بسهولة تتبع البيانات بناءً على الجهاز والموقع الجغرافي ويوم الأسبوع وساعة اليوم. ومن خلال تطبيق هذا التقرير، يمكننا بسهولة الاطلاع على الاتجاهات الناشئة على مستوى تفصيلي وتطبيق تغييرات التحسين بسرعة على مضاعفات عروض الأسعار لتجنب أي تهديدات محتملة.

يمكننا مراقبة قيمة الزيارة واتجاهات الإيرادات في الحسابات التي تم إعداد تتبع التجارة الإلكترونية وتطبيق الإصلاحات عليها بناءً على هذه المعلومات على مستوى الجهاز. يمكننا أيضًا أن نرى مشكلة محتملة في زيادة الظهور على الأجهزة اللوحية والبدء في تعديل عروض الأسعار وفقًا لذلك.

يمكننا أيضًا البدء في النظر في كيفية تأثر الأشياء بالجغرافيا في كل من حسابات التجارة الإلكترونية وحسابات العملاء المحتملين. يمكننا بعد ذلك تطبيق مضاعفات عروض الأسعار الجغرافية إذا رأينا مناطق جغرافية معينة تبدأ في الإفراط في الإنفاق أو أداء أفضل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أو بنفس القدر من الوقت قبل الترحيل المحسّن.

لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، ولكن يمكننا أن نجهز أنفسنا لمحاربة ما قد يأتي. حتى يشاع تقارير الحملة المحسنة في Google Analytics، قم بتنزيل هذه التقارير المخصصة وتعديلها لتناسب حملاتك قبل الترحيل على مستوى النظام يوم الاثنين.

وفي صباح يوم الاثنين وعلى مدى الأسابيع القليلة المقبلة، سأراقب عن كثب هذه التقارير بالإضافة إلى جميع الزيارات المدفوعة. لقد بدأنا بالفعل نرى هذه التغييرات تتسرب إلى النظام البيئي للدفع لكل نقرة (PPC) خارج Google بنج وأنا متأكد من أن هناك المزيد من التموجات القادمة.

التمسك بأعقاب الخاص بك!