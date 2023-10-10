Rewrite this title: تقدم Google تطبيق Google Mobile App إلى جهاز iPad الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: تقدم Google تطبيق Google Mobile App إلى جهاز iPad الخاص بك

يؤلمني أن أغطي أي أخبار متعلقة بجهاز iPad في الوقت الحالي، حيث أواجه تجربة صعبة مع شركة FedEx Broke المحلية التي كانت “تحتجز” جهاز iPad الخاص بي لبضعة أيام حتى الآن. ولكن في سياق إعداد التقارير، يجب أن أنسى هذه المشكلة وأن أغطي هذه الأخبار المتعلقة بـ Google-iPad. إذن، ها نحن ذا، أعلنت جوجل للتو عن ذلك تطبيق جوجل للجوال لأجهزة آيباد متوفر الآن للتنزيل مجانًا من متجر تطبيقات iPad.

إذا سبق لك استخدام Google Mobile App على جهاز iPhone الخاص بك، فهو في الأساس نفس التطبيق، ولكن هذه المرة تم تعديله قليلاً ليناسب واجهة iPad. يتميز تطبيق Google Mobile App الجديد المتوافق مع iPad بكل ما استمتعت به في إصدار iPhone الخاص بالتطبيق.

يتميز التطبيق بالعديد من الوظائف المتعلقة بالبحث بما في ذلك – البحث الصوتي واقتراحات Google وسجل البحث والبحث في جهات الاتصال والبحث العمودي. بالإضافة إلى ذلك، يتعرف التطبيق أيضًا على موقعك الحالي. يكون هذا مفيدًا عندما تبحث عن موقع قريب أثناء التنقل. يتيح لك التطبيق أيضًا الانتقال إلى تطبيقات Google المستندة إلى الويب بما في ذلك Gmail والذي تم تحسينه أيضًا لجهاز iPad.

هناك ميزات جديدة ستستفيد من ميزات iPad. لتنزيل Google Mobile App لأجهزة iPad، قم بزيارة متجر تطبيقات iPad.