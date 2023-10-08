Rewrite this title: تقدم Google مواقع المدن: هل ستؤدي إلى تمرد الشركاء؟

ستساعدك المقالة التالية: تقدم Google مواقع المدن: هل ستؤدي إلى تمرد الشركاء؟

تحاول Google جاهدة الحصول على مكانة آمنة في المشهد المحلي. وكما وصفت ماريسا ماير، كان المحلي أحد الجوانب المهمة للويب الحالي – مع الجوانب الأخرى وهي الوسائط، والبحث، والهواتف المحمولة، والاجتماعية. مع YouTube، جوجل لديه مرحلة وسائل الإعلام. مع Android، أصبح لدى Google هاتف محمول. لكن المجال الاجتماعي والمنصة المحلية كلاهما مملوكان للمنافسين (على وجه التحديد Facebook و Groupon)، ويتعين على Google أن تكافح من أجل اللحاق بالركب.

إحدى الجهود الأخيرة للقتال بهذه الطريقة هي صفحات المدينة الجديدة من Google. يعد هذا توسيعًا لجهود أماكن Google. أماكن Google عبارة عن مجموعة من الأنشطة التجارية المحلية. يمكن للمستخدمين إرسال المراجعات والاطلاع عليها (بما في ذلك التقييمات البسيطة بالنجوم والمراجعات الأكثر تفصيلاً)، ورؤية صور الموقع، وحتى اقتراح أنشطة تجارية على أصدقائهم. تأخذ ميزة “صفحات المدينة” الجديدة من Google هذا المفهوم وتنظمه في هيكل لكل مدينة على حدة. تغطي كل صفحة مدينة منطقة واحدة فقط وتوفر دليلاً لكل مدينة.

بل إن الأمر يتجاوز ذلك. سيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى “عروض Google”، وهي ميزة جديدة أخرى توفر صفقات يومية وتتيح الوصول إلى العروض الخاصة من مختلف الشركات المحلية. سيتمكن المستخدمون من عرض صفقة محلية واحدة كل يوم، ويمكنهم أيضًا إجراء عملية الشراء من خلال صفحة المدينة باستخدام Google Checkout. تتضمن الجوانب الأخرى لصفحات المدينة قسمًا للمجتمع، حيث يمكن للمستخدمين رؤية التحديثات من Google التي تنطبق تحديدًا على منطقتهم، وقسمًا لأصحاب الأعمال، حيث يمكن لمشرفي المواقع وأصحاب الأعمال المحلية عرض خيارات لتعديل أعمالهم أو تحسينها أو الترويج لها.

ولكن هذا قد يسبب مشكلة لجوجل. لسبب واحد، هذه البنية تشبه إلى حد كبير مواقع Yelp! وTripAdvsisor وExpedia ومواقع المراجعة المحلية الأخرى أكثر من أي شيء فعلته Google من قبل. وبما أن Google تتلقى بيانات من هذه المجموعات – بما في ذلك بيانات المراجعة – فقد تتسبب البنية الجديدة في حدوث تعارض. وهذا صحيح بشكل خاص نظرًا لأن Google يقوم بفهرسة صفحات المدن، مما يضع الدليل المملوك لشركة Google في نتائج محرك البحث، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع المواقع المماثلة التي تعد حاليًا شركاء Google.

[via Search Engine Land]