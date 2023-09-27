Rewrite this title: تقدم Google نصائح بشأن المنافسين غير المرغوب فيهم الأعلى تصنيفًا

ستساعدك المقالة التالية: تقدم Google نصائح بشأن المنافسين غير المرغوب فيهم الأعلى تصنيفًا

تناول بودكاست بحث Google Off the Record الذي شارك فيه أحد أعضاء فريق جودة البحث في Google مسألة ما يجب فعله عندما يبدو أن المنافسين يحتلون مرتبة جيدة بسبب الأساليب غير المرغوب فيها.

ذكر جون مولر من Google في محادثة مع Duy Nguyen من فريق جودة البحث في Google كيف يُسأل كثيرًا عما يجب فعله عندما تتفوق المواقع التي تلتزم بإرشادات مشرفي المواقع من Google على المواقع التي تنتهك هذه الإرشادات.

هناك عنصر من الظلم يمكن أن يجعل الناشر يفكر في الانضمام إلى أساليب البريد العشوائي.

ماذا تفعل عندما يستمر المنافسون غير المرغوب فيهم في الفوز

أجاب Duy Nguyen من Google عما يحدث بالفعل عندما يبدو أن المنافسين غير المرغوب فيهم يقومون بعمل جيد بسبب تلك الأساليب منخفضة الجودة.

[00:22:30] جون مولر:

“أحد الأسئلة التي أطرحها دائمًا، حيث ربما يكون لديك بعض الأفكار أو بعض النصائح أيضًا، هو ما إذا كان أحد المنافسين لي يفعل شيئًا غير مرغوب فيه أو ربما كانوا مجرد حشو الكلمات الرئيسية على صفحاتهم أو قاموا بإنشاء صفحة مدخل ما ، وأنا أعلم أن هذا غير مرغوب فيه لأنني قرأت إرشادات مشرف الويب.

ومنافسي يفلت من العقاب. إنهم يحتلون مرتبة أعلى مني مباشرة.

ماذا يمكنني أن أفعل هناك؟

هل هذا هو الشيء الذي يمكنني من خلاله الإبلاغ عنهم، لا أعلم، شرطة البريد العشوائي وسيهتمون بالأمر نيابةً عني؟

ما هي الخيارات؟ هل هو حتى شيء حيث يمكنني أن أفعل أي شيء حيال ذلك؟ “

[00:23:10] دوي نجوين:

“نعم، أود أن أقول إنه في كثير من الأحيان، ربما لا يكون المنافس بالضرورة في مرتبة جيدة لأنه يرسل رسائل غير مرغوب فيها.

ولكن هناك العديد من العوامل عندما يتعلق الأمر بالتصنيف. أنا متأكد من أن غاري سوف يتطرق إليهم. ولكن إذا كنت تشعر بالقلق حقًا بشأن ذلك، فيمكنك إبلاغنا بذلك. لدينا تقرير عن البريد العشوائي نقوم بمراجعته بشكل متكرر.

لذا، نعم، من فضلك أرسل لنا تقريرًا عن البريد العشوائي. يمكنك أيضًا طلب المساعدة في منتدى الدعم، ومنتدى مساعدة Web Master. وبعد ذلك، نعم، سنكون قادرين أيضًا على إلقاء نظرة.

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لا تتبع تكتيكات المنافس غير المرغوب فيها

أعرب مولر عن تعاطفه مع الناشرين الذين يرون أن المنافسين يستفيدون على ما يبدو من الأساليب غير المرغوب فيها.

يجيب Duy Nguyen بتذكير بأن مجرد قيام المنافس بشيء ما لا يعني أن هذا هو سبب تصنيفه.

[00:23:42] جون مولر:

“…لا أعلم، أشعر دائمًا بالأسف قليلاً تجاه الأشخاص الذين يرون هذا النوع من الأشياء، حيث يكونون تقريبًا عالقين في موقف يفكرون فيه، “حسنًا، ربما ينبغي علي إرسال بريد عشوائي أيضًا حتى أتمكن من الترتيب أعلى من منافسي الذي يرسل رسائل غير مرغوب فيها.

لكن هذا يبدو دائمًا وكأنه فكرة سيئة. “

[00:24:03] دوي نجوين:

“نعم، إذا كان الجميع يفعل ذلك، فأين سيترك ذلك المستخدمين؟ هل سيكون لديهم تجربة مستخدم جيدة ومحتوى جيد للاستهلاك؟

أنا حقا لا أعتقد أن هذا هو الحل. أعتقد أنه يجب على الجميع التركيز على فعل ما هو صحيح والقيام بما هو أفضل، ليس فقط لموقع الويب الخاص بك، ولكن أيضًا لمستخدميك.

إذا ركزت أكثر من اللازم على مقياس واحد أو شيء تعتقد أنه سيؤدي، لسبب ما، إلى دفع مواقعك، فسيؤدي ذلك في معظم الأحيان إلى نتيجة سلبية للغاية.

[00:24:35] جون مولر:

“أعتقد أنها أيضًا، كما قلت، أحد الأشياء التي لا تعرف حتى ما إذا كانت ستساعد موقعك بالفعل.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بموقعك ثم تقوم بحفر حفرة أكبر لنفسك بدلاً من العمل على شيء إيجابي لموقعك على الويب لتحسين الأمور على المدى الطويل.

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البريد العشوائي ليس من المحتمل أن يكون السبب وراء تصنيفات المنافسين

من الأخطاء الشائعة في تحليل المنافسين افتراض أن أساليب المنافس غير المرغوب فيها هي السبب وراء تصنيفاته المرتفعة. من المهم أن تتذكر أن خوارزمية Google عبارة عن صندوق مغلق، مما يعني أننا لا نستطيع أن نقول بدقة سبب تصنيف Google لأي موقع.

هل ترتيب الموقع بسبب الروابط؟ هناك بعض الخوارزميات التي تعيد ترتيب نتائج البحث العشرة الأولى وتروج للمواقع ذات درجات عامل الترتيب المنخفضة إلى أعلى نتائج البحث لأن المحتوى ذو صلة.

في هذا النوع من المواقف، يكون المحتوى هو السبب وليس التكتيكات غير المرغوب فيها.

أفضل ما يمكن للناشر فعله هو الإبلاغ عن منافس غير مرغوب فيه إلى Google وتقييم أنواع الأشياء التي يمكن القيام بها للترويج لموقع الويب بشكل أفضل.

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