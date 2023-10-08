Rewrite this title: تقدم Google نصائح بشأن تأمين حسابك على Google

ستساعدك المقالة التالية: تقدم Google نصائح بشأن تأمين حسابك على Google

هناك قول مأثور في لعبة البوكر: إذا نظرت حول الطاولة ولم تتمكن من العثور على السمكة في الدقائق الخمس الأولى – فالسمكة هي أنت. هناك عدد مذهل من أوجه التشابه عندما يتعلق الأمر باللعب على طاولة البوكر واللعب عبر الإنترنت. كلاهما يمكن أن يخسرك الكثير من المال، وكلاهما قد يكون من الصعب اكتشافهما، وكلاهما يمكن أن يجعلك تشعر بأنك أحمق تمامًا. على الويب، يأخذ “التصيد الاحتيالي” شكل سرقة الحسابات والهوية، وقد أوضحت الهجمات الأخيرة على حسابات Google أنه لا يوجد مكان آمن. في أعقاب هذه الهجمات، أصدرت Google بعض النصائح الأساسية حول الحفاظ على أمان حسابك.

فيما يلي ملخص أساسي لنصائح Google:

استخدم عملية التحقق بخطوتين من Google لإضافة خطوة تسجيل دخول تعتمد على الهاتف لقفل حسابك عند الوصول إليه من جهاز كمبيوتر جديد (وبعد فترات زمنية محددة من جهاز كمبيوتر قام بالفعل بمسح عملية التحقق بخطوتين).

قم بتعزيز كلمة المرور الخاصة بك عن طريق استخدام كلمة مرور مختلفة على Google مقارنة بالمواقع الأخرى؛ باستخدام مزيج من الأرقام والحروف والرموز؛ وتجنب كلمات المرور التي يسهل تخمينها (مثل “كلمة المرور”).

عندما يُطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك، انظر إلى عنوان URL الموجود في شريط العناوين للتأكد من أنه نشأ من نطاق Google.com.

تجاهل البريد الإلكتروني الذي يدعي أنه مرسل من أحد ممثلي Google ويطلب منك كلمة المرور الخاصة بك.

تحقق من إعدادات Gmail وتأكد من عدم وجود عناوين إعادة توجيه غير طبيعية. قد تشير عناوين إعادة التوجيه غير الطبيعية إلى أن حسابك قد تم اختراقه بالفعل.

ترقب التحذيرات المقدمة من Google بشأن الأنشطة المشبوهة في حسابك أو إجراءاتك.

فكر في استخدام Google Chrome لميزات الأمان المحسنة.

في عالم اليوم، من الصعب البقاء آمنًا على الإنترنت. باتباع هذه الاحتياطات واستخدام بعض المنطق السليم (لا ترسل أموالًا إلى عمك الموجود في لندن إلا إذا كنت تعلم أنه موجود في لندن) ويجب أن تكون قادرًا على الحفاظ على أمان معلوماتك.

[via the Official Google Blog]