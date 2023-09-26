Rewrite this title: تقدم Google 3 أسباب لعدم ظهور مخطط الأسئلة الشائعة في البحث

ستساعدك المقالة التالية: تقدم Google 3 أسباب لعدم ظهور مخطط الأسئلة الشائعة في البحث

يقدم جون مولر، مساعد بحث Google، ثلاثة أسباب محتملة لعدم قيام ترميز مخطط الأسئلة الشائعة بإنشاء مقتطفات منسقة في نتائج البحث.

تتم مشاركة هذه المعلومات خلال جلسة Hangout الخاصة بساعات عمل مكتب Google Search Central SEO والتي تم تسجيلها في 28 كانون الثاني (يناير).

تم إرسال سؤال من مالك الموقع يسأل عن سبب عدم عرض Google لنتائج غنية لصفحات الويب التي تم فيها تنفيذ ترميز مخطط الأسئلة الشائعة.

لاحظوا أن Google Search Console لا يعرض أي أخطاء فنية في الترميز، ويتساءلون عما إذا كانت هناك أسباب غير فنية لعدم ظهور النتائج الغنية.

يشعر مالك الموقع بالقلق من أن هذا قد يكون إشارة إلى أن Google لا تثق في المحتوى الموجود على موقعه على الويب.

يمكن أن يكون هذا هو الحال؟

إليك رد مولر، بما في ذلك الأسباب الثلاثة لعدم عرض Google لنتائج غنية في SERPs.

لماذا لا يعرض Google النتائج الغنية للأسئلة الشائعة في البحث؟

لن يتم عرض النتائج المنسّقة للأسئلة الشائعة، مثل الأنواع الأخرى من النتائج المنسّقة، في بحث Google إلا في حالة استيفاء عدة شروط.

يقول مولر:

“تشبه النتائج الغنية بالأسئلة الشائعة بشكل أساسي الأنواع الأخرى من النتائج الغنية حيث لدينا عدة مستويات نأخذها في الاعتبار قبل أن نعرضها في نتائج البحث.”

المستوى الأول: صحيح من الناحية الفنية

أولاً، يجب تنفيذ علامة الأسئلة الشائعة بشكل صحيح على المستوى الفني.

يمكنك استخدام Search Console لتحديد ما إذا كانت هناك أية أخطاء في كيفية تطبيق الترميز.

كما يقول مولر، من المحتمل ألا يكون هذا هو الحال هنا، حيث لاحظ مالك الموقع أنه لم يتم العثور على أخطاء في Search Console.

“من ناحية، يجب أن يكونوا صحيحين من الناحية الفنية. يبدو أن هذه صحيحة من الناحية الفنية.

المستوى الثاني: التوافق مع السياسات

بالإضافة إلى كون الترميز صحيحًا من الناحية الفنية، يجب أن يتوافق مع سياسات البيانات المنظمة من Google.

عندما يتعلق الأمر بترميز الأسئلة الشائعة، فإن السياسة الرئيسية الوحيدة التي يجب اتباعها هي التأكد من ظهور الأسئلة والإجابات على الصفحة.

يتابع مولر:

“ومن ناحية أخرى، يجب أن يمتثلوا لسياساتنا. لا أعتقد أن لدينا أي نوع من السياسات المهمة حول النتائج الغنية للأسئلة الشائعة بخلاف ضرورة أن يكون المحتوى مرئيًا على الصفحة.”

المستوى الثالث: المصداقية

إذا كان الترميز صحيحًا من الناحية الفنية، ويتوافق مع سياسات Google، فهذا يترك سؤالًا واحدًا: هل يثق Google بالمحتوى؟

في هذه الحالة، يقول مولر إنه من المحتمل أن Google غير مقتنع تمامًا بجودة موقع الويب، وبالتالي لا يثق به بدرجة كافية لعرض الأسئلة الشائعة في نتائج البحث.

“والمسألة الثالثة التي تلعب دورًا هنا في بعض الأحيان هي أننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على فهم أن هذا الموقع جدير بالثقة في هذا الصدد بحيث يمكننا الوثوق في صحة هذه البيانات.

وهذا أحيانًا أمر، من وجهة نظر الجودة، ربما لا نكون مقتنعين فيه بموقع ويب ومن ثم لا نعرضه. ولكن هذه هي الخطوات الثلاث التي أود أن أنظر إليها.

مثل، صحيح من الناحية الفنية. هل يتوافق مع سياساتنا؟ وبعد ذلك، إذا كان كل هذا صحيحًا، فسأفكر جيدًا في ما الذي يمكنني فعله لتحسين جودة موقع الويب الخاص بي بشكل عام بشكل ملحوظ؟

باختصار، الأسباب الثلاثة المحتملة لعدم عرض Google لمقتطفات الأسئلة الشائعة في نتائج البحث هي:

لم يتم تنفيذ الترميز بشكل صحيح من الناحية الفنية. لا تتوافق طريقة استخدام الترميز مع سياسات Google. لا يرى محرك البحث Google أن موقعك على الويب ذو جودة عالية، ولا يثق به بدرجة كافية لعرض نتائج غنية.

استمع إلى رد مولر الكامل في العرض أدناه: