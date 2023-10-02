Rewrite this title: تقدم Yandex مكبر الصوت الذكي الخاص بها

ستساعدك المقالة التالية: تقدم Yandex مكبر الصوت الذكي الخاص بها

قدم محرك البحث الروسي ياندكس مكبر صوت ذكي، مما يمثل أول غزوة للشركة في عالم الأجهزة.

تم تصميم مكبر الصوت الذكي للشركة، المسمى Yandex Station، للتنافس مع أمثاله Amazon أليكسا، وجوجل هوم، و Apple هومبود.

على عكس العروض التنافسية، تم تطوير Yandex Station لتكون أكثر تكيفًا إقليميًا مع السوق الروسية.

تتحدث محطة Yandex اللغة الروسية وتأتي مجهزة بمساعد صوتي يُدعى Alice. إنه نفس المساعد الصوتي الذي تم تقديمه لتطبيق Yandex للهاتف المحمول في أكتوبر الماضي.

مكبر الصوت الذكي قادر على جلب المعلومات عند الطلب، وطلب الطعام، وبث الوسائط، وغيرها من الإجراءات التي يتوقعها المستهلكون من المساعد الذكي في عام 2018. تتمتع Yandex Station بأكثر من 4000 مهارة في المجموع.

يقول كونستانتين كروغلوف، مدير المنتجات التجريبية في ياندكس، في المسؤول إعلان:

مع تقديم Yandex.Station، نحن متحمسون لجلب مساعدنا الذكي من الأجهزة المحمولة إلى المنزل الروسي. يوفر مكبر الصوت الذكي عالي الجودة الخاص بنا للمستخدمين الروس فوائد المساعد الذكي المحلي للغاية، وخيارات فريدة لبث الصوت والفيديو، وجودة صوت فائقة.

في قسم الأجهزة، فإن Yandex Station ليس متراخيًا، فهو مزود بمنفذ HDMI وسبعة ميكروفونات ومشغلين بقدرة 10 وات ومكبر صوت بقدرة 30 وات. ومع ذلك، فهو قادر فقط على بث الوسائط من خدمات بث الفيديو الروسية مثل KinoPoisk وAmediateka.

ومع ذلك، عندما يتم إطلاق Yandex Station هذا الصيف، فمن المرجح أن تكون متاحة فقط في روسيا. وسيكلف ما يعادل 160 دولارًا أمريكيًا، والذي يتضمن أيضًا اشتراكًا متميزًا في خدمات الموسيقى والبث المباشر وسيارات الأجرة من Yandex.

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