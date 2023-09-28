Rewrite this title: تقرير إحصائيات الزحف لوحدة التحكم في تحديثات Google

ستساعدك المقالة التالية: تقرير إحصائيات الزحف لوحدة التحكم في تحديثات Google

أعلنت شركة Google عن إطلاق نسخة محدثة من تقرير Google Search Console Crawl Stats. يحتوي تقرير إحصائيات الزحف الجديد على ميزات جديدة تقدم رؤى أكثر تفصيلاً حول كيفية زحف Google إلى موقعك على الويب.

تقرير إحصائيات الزحف إلى Google Search Console

يقدم تقرير إحصائيات الزحف من Google حسابًا لمدة 90 يومًا لجميع الملفات التي قام Googlebot بتنزيلها، بما في ذلك CSS وJavaScript وملفات PDF والصور.

توضح الرسوم البيانية “الوقت الإضافي” إجمالي الطلبات وإجمالي حجم التنزيل ومتوسط ​​وقت الاستجابة.

يعد تقرير إحصائيات الزحف مفيدًا لتتبع التغييرات في أنماط الزحف. غالبًا ما تكون التغييرات في أنماط الزحف بمثابة إشارات قوية بحدوث شيء خاطئ (أو صحيح!).

على سبيل المثال، إذا انخفض معدل الزحف فجأة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على خطأ في تكوين الخادم، أو هجوم DDOS، أو تحديث حدث بشكل خاطئ أو أي عدد من المشكلات الأخرى.

إذا بدأ معدل الزحف في الانخفاض، فقد يكون ذلك أيضًا إشارة إلى وجود مشكلة في جودة المحتوى أيضًا.

قد تشير الزيادة في الزحف إلى أنك تفعل شيئًا صحيحًا، مثل إضافة محتوى مفيد.

ولكن الزيادة في معدل الزحف قد تشير أيضًا إلى وجود خطأ في التكوين يتسبب في إنشاء الموقع تلقائيًا لصفحات ويب مكررة أو رفيعة.

ميزات تقرير إحصائيات الزحف الجديدة

يحتوي تقرير إحصائيات الزحف المحدث على الميزات الجديدة التالية:

“إجمالي عدد الطلبات المجمعة حسب رمز الاستجابة ونوع الملف الذي تم الزحف إليه والغرض من الزحف ونوع Googlebot.

معلومات مفصلة عن حالة المضيف

أمثلة على عناوين URL لإظهار مكان حدوث الطلبات في موقعك

ملخص شامل للعقارات ذات المضيفين المتعددين ودعم خصائص النطاق”

يسلط إعلان Google الضوء على التحديثات الخاصة بـ الرسوم البيانية بمرور الوقت, بيانات الزحف المجمعة، و معلومات عالية المستوى وتفصيلية حول مشكلات حالة المضيف التقارير.

يحتوي التقرير المحدث على المزيد من التفاصيل الدقيقة.

“…يوفر بيانات حول طلبات الزحف مقسمة حسب الاستجابة، ونوع ملف عنوان URL الذي تم جلبه، والغرض من طلب الزحف، ووكيل Googlebot.”

يلخص Google التحسينات على النحو التالي:

“اطلع على سجل زحف Google في مخططات العمل الإضافي

راجع أنواع الملفات وأحجام الملفات التي يعرضها موقعك

راجع تفاصيل طلبات الزحف في قوائم الأمثلة

تتبع مشكلات توفر موقعك في عرض حالة المضيف “

يعد هذا تحديثًا مرحبًا به لـ Search Console والذي سيكون مفيدًا للمساعدة في مراقبة مواقع الويب بحثًا عن أية مشكلات قد تظهر. سيستفيد جميع الناشرين من جعل تقرير إحصائيات الزحف جزءًا من مراقبة المواقع لأداء البحث.

الاقتباس

اقرأ إعلان جوجل الرسمي:

إحصائيات الزحف الجديدة والمحسنة لموقعك