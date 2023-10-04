Rewrite this title: تقرير الشفافية من Google يتضمن معدلات اعتماد HTTPS

ستساعدك المقالة التالية: تقرير الشفافية من Google يتضمن معدلات اعتماد HTTPS

في محاولة لتتبع التقدم المحرز في اعتماد HTTPS، ستقوم Google الآن بتضمين المعلومات المتعلقة بـ HTTPS في ملفها تقرير الشفافية. ومن خلال التقرير، ستقوم Google بتتبع كل من مواقعها الخاصة وبعض المواقع الأكثر تداولًا على الويب.

“هدفنا من هذا المشروع هو مساءلة أنفسنا وتشجيع الآخرين على التشفير حتى نتمكن من جعل الويب أكثر أمانًا للجميع.”

إليك ما ستتتبعه Google:

مواقع جوجل : سيتم تحديث التقرير كل أسبوع بالتقدم الذي أحرزته Google نحو تحويل مواقعها الخاصة إلى HTTPS.

: سيتم تحديث التقرير كل أسبوع بالتقدم الذي أحرزته Google نحو تحويل مواقعها الخاصة إلى HTTPS. مواقع الطرف الثالث : بالإضافة إلى خصائص Google، ستقوم Google بتتبع البيانات حول اتصالات HTTPS على بعض أفضل مواقع الويب في العالم. تم تحديد أفضل مواقع الويب بناءً على مجموعة من بيانات Google الداخلية وبيانات Alexa.

: بالإضافة إلى خصائص Google، ستقوم Google بتتبع البيانات حول اتصالات HTTPS على بعض أفضل مواقع الويب في العالم. تم تحديد أفضل مواقع الويب بناءً على مجموعة من بيانات Google الداخلية وبيانات Alexa. شهادات HTTPS: بما أن الشهادات تُستخدم لإخبار المتصفح بأن موقع الويب آمن وشرعي، فقد تم إطلاق Google أداة جديدة حيث يمكنك البحث عن معلومات الشهادة لأي موقع على الويب. يمكنك معرفة الجهة التي أصدرت الشهادة ومتى تم إصدارها ومدة صلاحيتها.

نظرة على أفضل مواقع الطرف الثالث

تقول Google إن هذه هي أفضل المواقع على الويب التي تستخدم HTTPS افتراضيًا (تحذير: يحتوي بعضها على محتوى صريح. تابع بحذر قبل زيارة أي عنوان URL لست على دراية به.)

جوجل تريد التشفير للجميع

هدف Google هو “التشفير للجميع”، ولكن هذا يمكن أن يشكل تحديًا لبعض المواقع. هذه هي مواقع الحواجز الأكثر شيوعًا التي تواجهها عند الترحيل إلى HTTPS.

الأجهزة و/أو البرامج القديمة التي لا تدعم تقنيات التشفير الحديثة.

الحكومات والمنظمات التي قد تقوم بحظر حركة مرور HTTPS أو تقليلها.

المنظمات التي قد لا تمتلك الرغبة أو الموارد التقنية لتطبيق HTTPS.

تعترف جوجل بأن تنفيذ التشفير ليس بالأمر السهل، لكنه أصبح “ضروريًا بشكل متزايد”. وتأمل الشركة أن تشجع جهود التشفير الخاصة بها المزيد من المواقع على التشغيل على HTTPS افتراضيًا.