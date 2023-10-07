Rewrite this title: تقرير الويبينار الأسبوعي 22/02/2012

ستساعدك المقالة التالية: تقرير الويبينار الأسبوعي 22/02/2012

تقدم العديد من الندوات عبر الإنترنت هذا الأسبوع التقنيات الأساسية لبرامج أو خدمات الويب التي تقدمها الشركة. يقدم كل من Raven Tools وSEOMoz ندوات عبر الإنترنت متعمقة تتعلق ببرامجهما. بالنسبة للساعة التي تستغرقها المشاهدة، فهي تستحق الوقت الذي تقضيه في محاولة اكتشاف البرنامج بنفسك. استمتع وتعلم شيئا جديدا هذا الأسبوع!

أدوات الغراب تتجول

23 فبراير 2012 – 11 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا

المقدم: أدوات الغراب

مجانا

وصف:جولة عامة حول جميع الأدوات الموجودة في منصة Raven.

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تكتيكات الدعوة إلى العمل المتقدمة والتحسين

23 فبراير الساعة 2:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: هوب سبوت

مجانا

وصف: تساعدك العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA) على تحويل الزوار إلى عملاء محتملين. في هذا البرنامج التدريبي للحث على اتخاذ إجراء، ستتعرف على سبب أهمية عبارات الحث على اتخاذ إجراء، وكيفية إنشاء عبارات الحث على اتخاذ إجراء مصممة بشكل جيد وتعمل بشكل سحري، وكيفية اختبار أشكال مختلفة للحصول على أفضل معدل تحويل ممكن من عبارات الحث على اتخاذ إجراء. ستتعرف أيضًا على أسرار المكان الذي يجب أن تضع فيه عبارات الحث على اتخاذ إجراء للحصول على أفضل النتائج الممكنة.

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استراتيجيات المحتوى المبنية على البيانات

28 فبراير الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ

المقدم: SEOMoz

التكلفة: مجانًا لحسابات SEOMoz Pro

وصف: “لكنني لا أعرف ماذا أكتب!” نسمع ذلك كثيرا. في بعض الأحيان يكون من الصعب تطوير مواضيع رائعة. ومن الأصعب التوصل إلى مواضيع تعتمد على الأحداث الجارية. شاهد هذه الندوة عبر الإنترنت مع إيان لوري، الرئيس التنفيذي لشركة Portent Interactive، وتعرف على كيفية اتباع نهج تحليلي ومنهجي للمحتوى مع الاستمرار في الإبداع.

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مقدمة للبحث عن الكلمات الرئيسية

29 فبراير الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: WordTracker

مجانا

وصف: يتوفر تدريب مجاني عبر الإنترنت لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من أداة الكلمات الرئيسية في Wordtracker. انقر أدناه للتسجيل في ندوتنا التالية المجدولة على الويب، أو عرض ندوة حديثة، أو قراءة نصها.

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يؤديكون

28 و29 فبراير

لاس فيغاس فندق وكازينو ميراج

ريجستر هنا

مؤتمر التحويل الغربي 2012

3 و 5 مارس

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

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سيس نيويورك

19-23 مارس

نيويورك، نيويورك

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