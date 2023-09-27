Rewrite this title: تقرير رواتب تحسين محركات البحث (SEO) لعام 2023: ما هو المبلغ الذي يتقاضاه محترفو تحسين محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: تقرير رواتب تحسين محركات البحث (SEO) لعام 2021: ما هو المبلغ الذي يتقاضاه محترفو تحسين محركات البحث (SEO).

هل سبق لك أن اكتشفت أن الشخص الذي يقوم بنفس وظيفة تحسين محركات البحث (SEO) يحصل على راتب أفضل؟

وكيف تعرف ما هو الراتب الذي يجب أن تطلبه في مقابلة العمل المتعلقة بتحسين محركات البحث (SEO)، على أي حال؟

لقد أجرت مجلة محرك البحث للتو أول بحث لنا حالة مسح SEO مع أكثر من 2,643 مشاركًا يتكون معظمهم من متخصصين متمرسين في تحسين محركات البحث، مع 76% لديهم أكثر من عامين من الخبرة.

نحن متحمسون للمساعدة في إعلامك بفهمك لرواتب تحسين محركات البحث (SEO) من خلال إلقاء نظرة خاطفة على النتائج المبكرة التي توصلنا إليها.

سننشر النتائج الكاملة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر. في الوقت الحالي، تابع القراءة لتكتشف:

متوسط ​​​​فئات الرواتب لكبار المسئولين الاقتصاديين.

رواتب SEO حسب المسمى الوظيفي.

راتب SEO حسب سنوات الخبرة.

كبار المسئولين الاقتصاديين متوسط ​​​​الراتب بين قوسين

إن المقارنة المرجعية هي جزء من الطبيعة البشرية. تم تطوير نظرية المقارنة الاجتماعية لأول مرة في عام 1954 من قبل عالم النفس ليون فيستنجر لشرح كيفية قياس الأفراد لأنفسهم ضد الآخرين لتحديد قيمتهم الاجتماعية والشخصية.

في الواقع، ظلت مقارنة أنفسنا بالآخرين مستمرة منذ أن أصبح البشر على دراية ببعضهم البعض لأول مرة – ومحترفو تحسين محركات البحث (SEO) ليسوا استثناءً.

قد تكون مقارنة رواتب تحسين محركات البحث (SEO) للمناصب المختلفة ومستويات الخبرة والتخصصات أمرًا صعبًا نظرًا لأن العديد من الشركات خجولة ولديها قيود بشأن تقاسم الأجور.

من بين 2,643 شخصًا، أخبرنا 2,393 عن مقدار الراتب الذي يكسبونه (فضل 250 عدم ذكر ذلك). لذا، كنظرة أولى على هذه البيانات، فإننا نشارك النتائج التي توصلنا إليها بشأن رواتب تحسين محركات البحث (SEO) ومدى ارتباط ذلك بالخبرة والمسميات الوظيفية.

كانت غالبية مجموعتنا الديموغرافية في الولايات المتحدة (61٪) والهند (12٪). وساهمت المملكة المتحدة بنسبة 3.8% وكندا بنسبة 2.4%. أما باقي المشاركين (20٪) فقد انتشروا في 88 دولة أخرى.

وفيما يتعلق برواتب تحسين محركات البحث (SEO)، وجدنا ما يلي:

60% من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يكسبون نفس الدخل المتوسط ​​في الولايات المتحدة أو أكثر.

40% من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يكسبون أقل من المتوسط ​​الأمريكي.

19٪ يكسبون أكثر من 100000 دولار سنويًا.

3.38٪ يكسبون أكثر من 200000 دولار سنويًا.

ال آخر البيانات المبلغ عنها أظهر مكتب الإحصاء الأمريكي متوسط ​​دخل قدره 57,456 دولارًا للرجال و47,299 دولارًا للنساء اللاتي عملن بدوام كامل في الولايات المتحدة

غالبية أولئك الذين يعملون في تحسين محركات البحث (SEO) يكسبون على الأقل نفس الدخل أو أكثر بكثير من متوسط ​​الأرباح في الولايات المتحدة.

في SEO، من الممكن الوصول إلى راتب أعلى من المتوسط ​​يصل إلى 149000 دولار، ولكن هناك نسبة صغيرة فقط يمكنها تحقيق 200000 دولار وأكثر. من المرجح أن يكون ذلك بعد 20 عامًا من الخبرة.

شريحة الرواتب الأكثر شيوعًا هي 50.000 دولار إلى 75.000 دولار، وفقًا لـ 24٪ من المشاركين.

حقيقة أن صناعة تحسين محركات البحث (SEO) لا تزال حديثة نسبيًا وأن تحسين محركات البحث (SEO) بدأ مع مجموعة صغيرة من المتخصصين يدعم ذلك. ومن بين المشاركين في الاستطلاع، كان 4.17% فقط لديهم أكثر من 20 عامًا من الخبرة.

وعلى الجانب الآخر، يكسب ما يزيد قليلا عن 20% أقل من 35 ألف دولار سنويا، وهو أقل بكثير من المتوسط ​​في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، علينا أن نأخذ في الاعتبار أن بياناتنا تشمل المشاركين من الهند وغيرها من البلدان ذات الدخل المنخفض. وقد يكون بعض المستجيبين من ذوي الدخل المنخفض من البلدان النامية.

راتب SEO حسب المسمى الوظيفي

هل تتساءل عن المبلغ الذي يتقاضاه زملائك في مجال تحسين محركات البحث (SEO) مقابل المسميات الوظيفية المختلفة؟

30% من الأدوار المبتدئة تبدأ من 35000 دولار إلى 49000 دولار.

32% من المديرين يكسبون ما بين 50 ألف دولار و74 ألف دولار.

يمكن لأغلبية المستوى C والمديرين توقع راتب أكبر من 100000 دولار.

44% من المستقلين يكسبون أقل من 34,000 دولار.

من خلال مقارنة راتب ودور SEO، بدأنا نرى نمطًا واضحًا لزيادة الراتب فيما يتعلق بالمسمى الوظيفي (يمكنك رؤية نفس الاتجاه أدناه بالنسبة لمستوى الخبرة).

تبدأ أدوار تحسين محركات البحث (SEO) المبتدئة بمبلغ 35000 دولار أمريكي، وترتفع إلى ما بين 100000 دولار أمريكي و149000 دولار أمريكي سنويًا لمدير تحسين محركات البحث (SEO).

إذا قارنا بياناتنا بمواقع التوظيف الأخرى، يمكننا أن نرى أن هناك توافقًا واضحًا في راتب تحسين محركات البحث (SEO) حسب المسمى الوظيفي.

دليل متوسط ​​الراتب SEO حسب المسمى الوظيفي

مسح دور SEJ

باب زجاجي

بالفعل

ينكدين

جونيور (أخصائي تحسين محركات البحث) 35,000-49,000 دولار 46,646 دولار 52,780 دولار 48000 دولار راتب مدير SEO 50.000-74.000 دولار 71.085 دولار 78,413 دولار 70,000 دولار راتب مدير SEO 100,000-149,000 دولار 94,451 دولار 105,353 دولار 102000 دولار راتب كبار المسئولين الاقتصاديين لحسابهم الخاص <34,000 دولار غير متوفر غير متوفر غير متوفر

كان هناك نوعان من التناقضات المثيرة للاهتمام في هذه الزيادة الخطية الواضحة:

أولاً، حصل العاملون المستقلون في مجال تحسين محركات البحث (SEO) على رواتب أقل بكثير من جميع المجموعات الأخرى.

قد تتوقع أن العامل المستقل سيتطلب مستوى معينًا من الخبرة. ومع ذلك، وجدنا أن نسبة عالية جدًا تبلغ 14.06% من المستقلين لديهم أقل من عامين من الخبرة في تحسين محركات البحث.

الافتراض المقدر هو أن 12% من المشاركين من الهند ربما ساهموا في هذا المستوى العالي من العاملين المستقلين ذوي الخبرة الأقل.

إن تحسين محركات البحث (SEO) كصناعة لديها حاجز منخفض أمام الدخول مع الوصول إلى الإنترنت ويكون الكمبيوتر المعقول هو المتطلبات الوحيدة.

لقد سهلت منصات البوابات مثل Upwork على البلدان النامية مثل الهند أن تكون قادرة على المنافسة على نطاق عالمي من خلال تقديم أسعار أقل للساعة.

في الواقع، أصبح العمال الرقميون من الهند الآن أكبر مورد للعمالة العالمية 20% من إجمالي الحصة.

والنتيجة البارزة الأخرى، من بين جميع المجموعات، هي أن المؤسسين حصلوا على أفضل فرصة لكسب أكثر من 200 ألف دولار.

هناك زيادة بنسبة 104% في الراتب من المستوى C والمديرين إلى المؤسسين.

هل تريد ربح أكثر من 200.000 دولار من تحسين محركات البحث؟

أبدأ عملك الخاص.

سيجد العديد من أفضل محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الفرص ويبدأون مواقعهم الإلكترونية وأعمالهم التجارية الخاصة.

في الأيام الأولى، كان أولئك الذين كانوا في قمة اللعبة يكسبون الملايين (عادةً باستخدام تقنيات البريد العشوائي) ولكن هذا توقف في نهاية العقد الأول من القرن العشرين حيث تمكنت Google من تقليص معظم تقنيات البريد العشوائي الشائعة.

ومع زيادة حركة المرور عبر الإنترنت، زادت المنافسة وتقلصت الفرص. وبعد ذلك بدأ الأمر كله يتعلق ببناء العلامة التجارية.

لا يزال هناك مجال كبير للأفكار الجيدة ومحترفي تحسين محركات البحث (SEO). كما ذكرنا سابقًا، فإن العمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) له عائق منخفض للدخول، لذلك من السهل نسبيًا بدء عمل تجاري برأس مال قليل ونطاق واسع بسرعة لتحقيق ربح كبير.

لا يزال هناك بعض الأشخاص الأذكياء للغاية يصنعون كثير من المال من تحسين محركات البحث (SEO) من خلال مواقع الويب الخاصة بهم.

راتب SEO مقارنة بسنوات الخبرة

ووجدنا أيضًا أن الرواتب تزيد بما يتماشى مع سنوات الخبرة:

27% من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يكسبون ما بين 35000 دولار إلى 49000 دولار بعد 2-4 سنوات من الخبرة.

يمكن لـ 32% من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الحصول على راتب يتراوح بين 50000 دولار إلى 74000 دولار مع خبرة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

بعد 11-20 عامًا من الخبرة، 25% من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يكسبون ما بين 75000 دولار إلى 99000 دولار.

17% من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الذين يكسبون أكثر من 200000 دولار لديهم أكثر من 20 عامًا من الخبرة.

وبإظهار نفس النمط الذي نراه في الراتب مقارنة ببيانات المسمى الوظيفي، هناك اتجاه واضح لزيادة الراتب مقارنة بسنوات الخبرة. يجب أن يجد محترفو تحسين محركات البحث (SEO) أنه من المشجع والمطمئن أن:

يمكنك كسب المزيد من المال كلما اكتسبت المزيد من الخبرة.

أنت بحاجة إلى سنوات من الخبرة للحصول على أعلى راتب.

في الماضي، بدا تحسين محركات البحث (SEO) للبعض بمثابة لعبة سهلة حيث يمكنك تحقيق مكاسب كبيرة مقابل القليل من الجهد.

في الأيام الأولى، ربما كان هذا الأمر أكثر أهمية، لكن اليوم، يتطلب الأمر معرفة وذكاء حقيقيين لتحقيق عوائد جيدة.

أصبح تحسين محركات البحث (SEO) أصعب بكثير مما كان عليه من قبل.

لكي تكون متخصصًا جيدًا في البحث، فإن ذلك يتطلب معرفة عميقة بتخصص واحد على الأقل إن لم يكن بعدة تخصصات. يتطلب التطور المستمر التعلم والتحسين المستمر، وهو ما أشبهه بالصناعة الطبية من حيث التفاني.

سيكون من المخيب للآمال رؤية طالب طب يتقاضى نفس أجر جراح الأعصاب.

هل SEO مهنة جيدة؟

استنادًا إلى مستويات الراتب المتوسطة التي يمكن تحقيقها في الصناعة ومستوى التقدم المتاح، يعد تحسين محركات البحث (SEO) خيارًا مهنيًا جيدًا للغاية.

لن يموت تحسين محركات البحث (SEO) أبدًا، وسيستمر في التطور.

“يعتمد ذلك” 4ever https://t.co/o70lHYg4kb

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 4 يوليو 2021

سنطلق المزيد من الأفكار والكامل تقرير حالة SEO في بداية سبتمبر.

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