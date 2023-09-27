Rewrite this title: تقرير عملاء تحسين محركات البحث (SEO) لعام 2023: ماذا يريد العملاء من تحسين محركات البحث (SEO)؟

ستساعدك المقالة التالية: تقرير عملاء تحسين محركات البحث (SEO) لعام 2021: ماذا يريد العملاء من تحسين محركات البحث (SEO)؟

يسلط الضوء:

تتصدر زيادة عدد الزيارات قائمة توقعات العملاء فيما يتعلق بتحسين محركات البحث، حيث يشير 21% من محترفي تحسين محركات البحث إلى أن هذا هو الهدف الأكثر شيوعًا.

تعد تصنيفات الكلمات الرئيسية هي أعلى مقياس لنجاح العميل بالنسبة لـ 44.7% من محترفي تحسين محركات البحث (SEO). وجاءت الجلسات ومرات مشاهدة الصفحة بعد ذلك بنسبة 28.9%.

يعد تسويق المحتوى خدمة تحسين محركات البحث الأكثر طلبًا بالنسبة لـ 31.3% من محترفي تحسين محركات البحث، تليها استراتيجية الكلمات الرئيسية (30.8%) وتصميم الويب (25.5%).

يتفق 38.6% من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) على أن عملائهم يعتقدون أن تحسين محركات البحث (SEO) جزء أساسي من التسويق.

يتيح لك توقع توقعات عملاء تحسين محركات البحث (SEO) التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين، وكسب المزيد من الأعمال، وتقديم خدمة أفضل لقائمة عملائك الحاليين.

يمكنك البحث عن مجالات جديدة من الفرص والاتجاهات لتوسيع نطاق عملك أيضًا.

في استبياننا الأخير عن حالة تحسين محركات البحث (SEO).، قامت مجلة محرك البحث بجمع رؤى من أكثر من 1200 متخصص في تحسين محركات البحث (SEO) العاملين حول تجاربهم في العمل مباشرة مع العملاء.

تابع القراءة للاستكشاف:

ما هي النتائج التي يتوقعها العملاء من تحسين محركات البحث؟

ما هي المقاييس التي تستخدمها الوكالات لقياس نجاح عملائها؟

ما هي خدمات تحسين محركات البحث (SEO) الأكثر طلبًا؟

ما رأي العملاء حقًا في تحسين محركات البحث (SEO)؟

(لا تنس التحقق من رؤى العميل: الميزانيات وحركة المرور وتكتيكات تحسين محركات البحث وما يهم الآن في تحسين محركات البحث وأين يجب التركيز بعد ذلك من تقرير حالة تحسين محركات البحث لعام 2021 أيضًا.)

ماذا يتوقع العملاء من SEO؟

لقد طلبنا من مجموعة من الوكالات والمستقلين الذين يعملون بشكل مباشر مع العملاء مشاركة ما يعتقدون أنه توقعات العملاء الأكثر شيوعًا فيما يتعلق بتحسين محركات البحث:

(السؤال المطروح: من خلال تجربتك، ما هي توقعات العميل الأكثر شيوعًا فيما يتعلق بتحسين محركات البحث؟ يقتصر على من أجابوا بـ “أعمل لدى وكالة” أو “أنا مستقل/مقاول”. تمت الإجابة على 1,219.)

تتصدر زيادة عدد الزيارات قائمة توقعات عملاء تحسين محركات البحث (SEO) لـ 21.6% من المشاركين في الاستطلاع، مع العملاء الجدد (19.7%) والوعي بالعلامة التجارية (18.5%) ليس ببعيد عن ذلك.

ومع ذلك، يريد 17% من العملاء تسليم جميع المقاييس.

ومن المثير للاهتمام أن عملاء B2B من المرجح أن يرغبوا في تحقيق جميع المقاييس (20%) مقارنةً بـ B2C (14%)، مما يشير إلى أن عملاء B2C لديهم مقاييس أكثر تركيزًا لقياس النجاح.

إذا أخذنا هذه النتائج بعين الاعتبار، فسنجد أن زيادة حركة المرور تؤدي فقط إلى توسيع عنق مسار التحويل. ما نريده حقًا هو المزيد من حركة المرور المؤهلة.

ومن الإيجابي أن 19% من العملاء يريدون عملاء جدد، حيث يظهر ذلك استراتيجية أكثر تركيزًا تحقق النتائج. يشير هذا إلى أن هناك نسبة عالية من العملاء الذين يركزون على التحويل وليس مجرد زيادة حركة المرور.

ما هي المقاييس التي تستخدمها الوكالات لقياس نجاح عملائها؟

كما هو موضح في النتائج أعلاه، يركز العملاء على زيادة حركة المرور لقياس النجاح من خلال تحسين محركات البحث.

إذا نظرنا إلى كل من الوكالات والمستقلين، يمكننا أن نرى فرقًا في كيفية قياس محترفي تحسين محركات البحث (SEO) لنتائجهم مقارنة بتوقعات عملائهم.

أهم 5 مقاييس تستخدمها الوكالات لقياس نتائج العملاء هي:

قياس نسبه مئويه مقدار 1 تصنيفات الكلمات الرئيسية 44.7% 486 2 مشاهدات الصفحة/الجلسات 28.9% 314 3 ذات العلامات التجارية مقابل حركة المرور غير ذات العلامات التجارية 21.6% 235 4 معدل الارتداد 21.4% 233 5 أحداث التحويل والهدف 20.7% 225

(السؤال المطروح: في آخر 12 شهرًا، ما هي أهم المقاييس التي استخدمتها لقياس أداء تحسين محركات البحث؟ يقتصر على من أجاب بـ “أنا أعمل لدى وكالة” أو “أنا مستقل/مقاول”. تمت الإجابة 1,087.)

كان تصنيف الكلمات الرئيسية (44.7%) هو المقياس الأكثر شيوعًا الذي تستخدمه الوكالات. تعتبر الوكالات أن هذا أكثر شيوعًا من استخدام حركة المرور (21.6٪) لقياس النتائج.

أظهرت بيانات أخرى من الاستطلاع أن البحث عن الكلمات الرئيسية هو أيضًا المكان الذي يقضي فيه محترفو تحسين محركات البحث (SEO) أكبر قدر من الوقت.

ما هي خدمات تحسين محركات البحث (SEO) التي يريدها العملاء؟

من خلال تتبع ما يطلبه عملاء تحسين محركات البحث (SEO) من وكالاتهم، يمكننا أن نبدأ في معرفة أين يوجد طلب على الخدمات والفجوات المحتملة التي يجب تلبيتها.

حجم الخدمة في المئة

1 استراتيجية المحتوى 31.26% 381 2 استراتيجية الكلمات الرئيسية 30.84% 376 3 تصميم الويب 25.51% 311 4 تجربة المستخدم 23.87% 291 5 تحسين محركات البحث المحلية 23.87% 291 6 تحسين محركات البحث الفنية 22.72% 277 7 إنتاج المحتوى 20.92% 255 8 تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية 17.39% 212 9 البحث المدفوع 17.31% 211 10 بناء وصلة 17.23% 210 11 تحسين محركات البحث للجوال 13.45% 164 12 التسويق عبر البريد الإلكتروني 13.29% 162

(السؤال المطروح: في آخر 12 شهرًا، ما هي الخدمات التي طلبها عملاؤك أكثر من غيرها؟ يمكن تحديد ما يصل إلى 3 خيارات. يقتصر على من أجاب بـ “أنا أعمل لدى وكالة” أو “أنا مستقل/مقاول”. تم الرد على 1,159. 1.23% اختاروا “لا أعرف”. 0.98% اختاروا “لا شيء مما سبق”. 0.98% اختاروا “أخرى”.)

جاءت استراتيجية المحتوى في أعلى القائمة باعتبارها الخدمة الأكثر طلبًا التي يطلبها عملاء تحسين محركات البحث (SEO).

تتماشى البيانات الأخرى من بقية الاستطلاع أيضًا لإظهار أن تسويق المحتوى والاستراتيجية مطلوبة الآن (اقرأ تقرير حالة تحسين محركات البحث الكامل للوصول إلى جميع النتائج).

لقد كان تصميم الويب دائمًا إضافة طبيعية ومكملة لتحسين محركات البحث – حيث تقدم العديد من الوكالات الرقمية كلتا الخدمتين. وليس من المستغرب أن نرى هذه الخدمة الإضافية الثالثة الأكثر طلبًا.

يطلب أقل من ربع عملاء تحسين محركات البحث (SEO) تحسين محركات البحث المحلية كخدمة.

أثناء الوباء، كان على أكبر عدد ممكن من الشركات التحول بسرعة إلى التحول الرقمي من أجل البقاء. أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الأعمال التجارية المحلية التي تحتاج إلى الظهور على الإنترنت بقدرة محلية. في العام المقبل، من المتوقع أن يستمر تحسين محركات البحث المحلية في النمو كخدمة مطلوبة.

ويدعم هذا الشعور أندرو شوتلاند من دليل تحسين محركات البحث المحلي، الذي قال: “تسبب فيروس كورونا في قيام الكثير من العلامات التجارية متعددة المواقع بإعادة تقييم مزيجها التسويقي في العام الماضي. من المحتمل أن معظمهم لم يستثمروا بشكل كبير في تحسين محركات البحث (#shocker). حتى أكبر العلامات التجارية للبيع بالتجزئة تواجه هذا التحدي لأن Local يمكن أن تكون بيتا ملكيًا.

وأضاف شوتلاند: “نرى هذا على وجه الخصوص مع تجار التجزئة الذين لديهم أعمال كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية. غالبًا ما يتجاهلون المواقع ويفقدون قدرًا هائلاً من إيرادات البحث المحلية المحتملة.

ما الذي يفكر فيه العملاء حقًا بشأن تحسين محركات البحث (SEO)؟

(السؤال المطروح: ما هي التعليقات الأكثر شيوعًا من العملاء حول تحسين محركات البحث (SEO)؟ يقتصر على من أجاب بـ “أنا أعمل لدى وكالة” أو “أنا مستقل/مقاول”. تم الرد على 1,159. 3.69% اختاروا “لا أعرف.”)

أخيرًا، نصل إلى جوهر نتائجنا: ما هو تصور العميل ومشاعره تجاه تحسين محركات البحث (SEO)؟

الخبر السار: أفاد أكثر من الثلث (38٪) من المشاركين أن عملائهم يعتقدون أن تحسين محركات البحث جزء أساسي من التسويق.

قال 13% فقط أن عملائهم يعتقدون أن تحسين محركات البحث (SEO) غير ضروري.

وعلى حد تعبير أحد المشاركين في الاستطلاع: “إنهم لا يفهمون ذلك، لكنهم يعرفون أنه ضروري”.

يُنظر الآن إلى تحسين محركات البحث (SEO) على أنها جزء أساسي من استراتيجية التسويق.

“يبدو أنهم يعرفون أنهم يريدون ذلك لأن الجميع يفعلون ذلك. وكتب أحد المشاركين في الاستطلاع: “ولكن ليس لماذا أو كيف سيفيدهم ذلك بالفعل”.

ومع التركيز الكبير الذي فرضه الوباء على القنوات الرقمية، فمن المتوقع أن ينمو هذا الأمر. لم يكن هذا وقتًا أفضل للعمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

المزيد من الموارد:

قم بتنزيل نسختك من التقرير الكامل للوصول إلى جميع البيانات من استطلاع Search Engine Journal State of SEO لعام 2021.

ابحث عن رؤى إضافية مثل: