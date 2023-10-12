Rewrite this title: تقرير مسابقة تحسين محركات البحث: قائمة المراجعة الأساسية

ستساعدك المقالة التالية: تقرير مسابقة تحسين محركات البحث: قائمة المراجعة الأساسية

هناك سؤالان أساسيان يرغب عملاؤك في أن يجيب عليهما بحث المنافسين:

ما الذي يفعله المنافسون ليكونوا (أكثر) نجاحًا (مني)؟

ما هي الأساليب (الجديدة) التي يستخدمها المنافسون لي والتي يمكنني أخذها في الاعتبار لبناء الروابط الخاصة بي؟

مع أخذ ذلك في الاعتبار، قد ترغب في أن يتوافق تقريرك أيضًا مع المعايير التالية:

يجب أن تكون منظمة بشكل جيد وسهلة الفهم؛

يجب أن تحتوي على معلومات مهمة فقط.

فيما يلي الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها عند تجميع التقرير حول أساليب بناء الروابط الخاصة بالمنافسين: