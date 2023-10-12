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Rewrite this title: تقرير مسابقة تحسين محركات البحث: قائمة المراجعة الأساسية

ستساعدك المقالة التالية: تقرير مسابقة تحسين محركات البحث: قائمة المراجعة الأساسية

هناك سؤالان أساسيان يرغب عملاؤك في أن يجيب عليهما بحث المنافسين:

  • ما الذي يفعله المنافسون ليكونوا (أكثر) نجاحًا (مني)؟
  • ما هي الأساليب (الجديدة) التي يستخدمها المنافسون لي والتي يمكنني أخذها في الاعتبار لبناء الروابط الخاصة بي؟

مع أخذ ذلك في الاعتبار، قد ترغب في أن يتوافق تقريرك أيضًا مع المعايير التالية:

  • يجب أن تكون منظمة بشكل جيد وسهلة الفهم؛
  • يجب أن تحتوي على معلومات مهمة فقط.

فيما يلي الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها عند تجميع التقرير حول أساليب بناء الروابط الخاصة بالمنافسين:

  1. استخدم أدوات التحقق من الروابط الخلفية المفضلة لديك لتجميع قائمة الروابط الخلفية؛
  2. قم بفرز الروابط إلى مجموعتين كبيرتين:
    • روابط إلى الصفحة الرئيسية؛
    • روابط عميقة.
  3. حدد بعض التكتيكات البارزة وأنشئ مجموعات فرعية، على سبيل المثال:
    • روابط الدليل؛
    • اعلانات مموله؛
    • مراجعات المدونة؛
    • توزيع المادة؛
    • بيان صحفي، الخ.

    (أضف بعض الأمثلة إلى كل مجموعة).

  4. حساب نسبة الارتباط العميق.
  5. قم بتضمين استنتاجاتك:
    • كيف يمكن وصف تكتيكات بناء الروابط المذكورة أعلاه (في بضع كلمات)؟
    • ما الذي يجب مراعاته (ما هي التكتيكات التي يجب تجنبها؟ ما هي التكتيكات التي يمكن أخذها في الاعتبار ولماذا)؟
    • ما هي التكتيكات التي تسود؟
    • ما هي النصوص الأساسية الأكثر استخدامًا؟
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