Rewrite this title: تقرير مسابقة تحسين محركات البحث: قائمة المراجعة الأساسية

ستساعدك المقالة التالية: تقرير مسابقة تحسين محركات البحث: قائمة المراجعة الأساسية
هناك سؤالان أساسيان يرغب عملاؤك في أن يجيب عليهما بحث المنافسين:
- ما الذي يفعله المنافسون ليكونوا (أكثر) نجاحًا (مني)؟
- ما هي الأساليب (الجديدة) التي يستخدمها المنافسون لي والتي يمكنني أخذها في الاعتبار لبناء الروابط الخاصة بي؟
مع أخذ ذلك في الاعتبار، قد ترغب في أن يتوافق تقريرك أيضًا مع المعايير التالية:
- يجب أن تكون منظمة بشكل جيد وسهلة الفهم؛
- يجب أن تحتوي على معلومات مهمة فقط.
فيما يلي الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها عند تجميع التقرير حول أساليب بناء الروابط الخاصة بالمنافسين:
- استخدم أدوات التحقق من الروابط الخلفية المفضلة لديك لتجميع قائمة الروابط الخلفية؛
- قم بفرز الروابط إلى مجموعتين كبيرتين:
- روابط إلى الصفحة الرئيسية؛
- روابط عميقة.
- حدد بعض التكتيكات البارزة وأنشئ مجموعات فرعية، على سبيل المثال:
- روابط الدليل؛
- اعلانات مموله؛
- مراجعات المدونة؛
- توزيع المادة؛
- بيان صحفي، الخ.
(أضف بعض الأمثلة إلى كل مجموعة).
- حساب نسبة الارتباط العميق.
- قم بتضمين استنتاجاتك:
- كيف يمكن وصف تكتيكات بناء الروابط المذكورة أعلاه (في بضع كلمات)؟
- ما الذي يجب مراعاته (ما هي التكتيكات التي يجب تجنبها؟ ما هي التكتيكات التي يمكن أخذها في الاعتبار ولماذا)؟
- ما هي التكتيكات التي تسود؟
- ما هي النصوص الأساسية الأكثر استخدامًا؟