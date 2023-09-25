Rewrite this title: تقرير من أوكرانيا: 8 قصص أمل من مجتمع تحسين محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: تقرير من أوكرانيا: 8 قصص أمل من مجتمع تحسين محركات البحث (SEO).

كان يوم 23 فبراير 2022 يوم أربعاء عاديًا للمسوقين الأوكرانيين والمتخصصين في تحسين محركات البحث (SEO).

تناولنا قهوتنا الصباحية وأجرينا عمليات تدقيق تقنية، وقمنا ببناء بعض الروابط، وقمنا بتجديد بضع صفحات مقصودة.

كنا نسعى جاهدين لتحقيق رؤية وتحويلات أفضل، ونحاول جاهدين مواكبة المواعيد النهائية، ونأمل في الوصول إلى مؤشرات الأداء الرئيسية لدينا.

ثم، في الرابع والعشرين من فبراير/شباط، استيقظت أوكرانيا بالكامل على عالم هش ومرعب حديثاً.

لقد تغيرت خططنا وتطلعاتنا وأولوياتنا.

ومنذ ذلك اليوم فصاعدًا، كان الشيء الوحيد المهم هو إنقاذ حياة عائلاتنا، ومساعدة المحتاجين على النجاة من اضطرابات الحرب، والدفاع عن حقنا في العيش بحرية على أرضنا.

في هذا العمود، تواصل فريقي مع ثمانية متخصصين في تحسين محركات البحث والتسويق أوكرانيين وطلب منهم مشاركة تجاربهم في الوقت الذي انقلب فيه عالمنا رأسًا على عقب.

اتضح أن لديهم شيئًا مشتركًا واحدًا: في عالم ممزق مليء بعدم اليقين المؤلم، استمدوا القوة من مساعدة الآخرين والمساهمة في انتصار أوكرانيا في المستقبل.

هنا كيف يفعلون ذلك.

جلب الأخبار الدقيقة للشعب الروسي

ارتيم بيليبيتس هو رئيس تحسين محركات البحث في تحسين محركات البحث7ومحاضر ومؤسس مؤسسة تعليمية YouTube قناة “Школа SEO” (مدرسة SEO).

قبل بدء الحرب، كانت حياة أرتيم تتمحور حول القيام بتحسين محركات البحث بنفسه ومشاركة معرفته مع الآخرين.

لقد قاد قسم تحسين محركات البحث (SEO) في SEO7، وأدار قسمه YouTube قناة تسمى “Школа SEO” (“SEO School”)، وأجرت تدريبًا عبر الإنترنت حول مسائل تحسين محركات البحث.

حاليا، Artem يفعل كل نفس الأشياء، ولكن على صوت القصف المدفعي.

جلبت الحرب العديد من التحديات لعمله. أعضاء فريق SEO7 منتشرين الآن في جميع أنحاء أوروبا حيث اضطر الكثير من الناس إلى الفرار من منازلهم.

إنهم يحاولون تبسيط عملياتهم، لكن الأمر ليس سهلاً.

علاوة على ذلك، استولى العديد من عملاء SEO7 على عملياتهم، مما ترك الفريق يكافح من أجل البقاء واقفا على قدميه مع عدد قليل من العملاء الذين يستهدفون الأسواق الأمريكية والأوروبية.

أقام أرتيم نفسه في ضواحي كييف. واعترف بأنه معتاد على سماع القصف المدفعي، وأضاف أنه “ليس ثقيلاً إلى هذا الحد”.

وقد أقام مجتمع الحي الذي يسكن فيه حواجز على الطرق، ويقوم الناس بحراستها بالتناوب للسيطرة على الوضع.

مصدر الصورة: المؤلف. تم التقاط الصورة على اليسار قبل ثلاثة أشهر من بدء الحرب. يقول تي شيرت Artem، “المحتوى يصبح أفضل إذا كان مزودًا برابط خلفي.” تُظهر الصورة الموجودة على اليمين حاجزًا به أكياس الرمل، وهو أحد أماكن عمل Artem الجديدة.

“يسعدني حقاً أن أرى كيف وحدت الحرب زملائي الأوكرانيين. إن الطريقة التي نساعد بها بعضنا البعض، والطريقة التي نقاتل بها من أجل أرضنا، مذهلة حقًا.

وفي الوقت نفسه، يجب أن أعترف بأنني أفضل أن يكون هناك سماء هادئة فوق رأسي.

مثل العديد من المتخصصين الآخرين في تحسين محركات البحث (SEO)، قرر Artem استخدام مهاراته في تحسين محركات البحث (SEO) لمساعدة أوكرانيا على الفوز في حرب المعلومات.

هدفه هو مساعدة مستخدمي محركات البحث الروسية على رؤية القصص الحقيقية للحرب وليس الدعاية الرسمية المخادعة. ولكي يحدث هذا، كان يعمل على تحسين ظهور وسائل الإعلام الدولية في صفحات SERP الروسية.

عندما تنتهي الحرب، يخطط أرتيم لمواصلة بناء أعماله ويأمل في إطلاق جميع المشاريع التي طالما أرادها ولكن لم يكن لديه الوقت الكافي لها.

وهو يتطلع إلى قراءة بعض الأخبار الطيبة – وليس الإبلاغ عن تصاعد الخسائر في الأرواح والدمار في خاركيف، وسومي، وتشرنيهيف، وماريوبول، وغيرها من المدن.

كل ما يحلم به هو الاحتفال بانتصار أوكرانيا مع أقرب أصدقائه.

العمل التطوعي 24/7 لمساعدة المحتاجين

أندريه كابلتسوف هو مؤسس SEO.Capital ومتحدث رئيسي في مؤتمرات SEO الرائدة والتابعة وiGaming في أوكرانيا. لقد أمضى آخر 18 عامًا في إتقان تحسين محركات البحث (SEO) ويبحث دائمًا عن طرق جديدة خارج الصندوق لمواكبة تحديثات خوارزمية البحث.

منذ عام 2015، ركز على صناعة iGaming، حيث عمل كمدير تسويق في شركات الألعاب والمراهنات الكبرى.

نظرًا للطبيعة المحددة لمجال iGaming، كان تحسين محركات البحث (SEO) دائمًا في صميم كل استراتيجية تسويق طورها Andrey.

اليوم، يحاول أندريه خدمة بلاده وشعبه بكل الطرق الممكنة.

كان بعض موظفي شركته يعيشون في المدن التي دمرها الجيش الروسي، وقد ساعدهم أندريه على الهروب إلى مكان أكثر أمانًا.

واليوم، يواصل المساعدة في إجلاء الأشخاص من المدن التي تعرضت للقصف على خط المواجهة إلى مكان للعيش فيه في الأجزاء الوسطى والغربية من أوكرانيا.

ومع نقل الموظفين إلى أماكن آمنة، قرر أندري استعادة عمليات شركته لدعم الاقتصاد الأوكراني – حيث تقدم شركته التبرعات للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما قاموا بتأسيس مؤسسة خيرية لدعم العائلات النازحة والمتطوعين.

بالإضافة إلى المساعدة المالية، يقضي أندري وزملاؤه أمسياتهم في مراكز المساعدة الإنسانية في تفريغ البضائع.

يقول أندريه أن هذا النوع من النشاط البدني يعمل تمامًا مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

مصدر الصورة: المؤلف. صورة أندريه في أوقات السلم وصور من الأنشطة التطوعية الحالية.

“ما يذهلني هو كيف أجبرتنا الحرب على إنشاء عمليات معقدة بسرعة – بدا الأمر غير قابل للتحقيق في أوقات السلم.

ما زلت أواجه أحيانًا صعوبات في العثور على معدات عسكرية معينة، لكن أصدقائي ومعارفي الجدد يساعدونني دائمًا.

لقد كان من دواعي سروري مقابلة العديد من الأشخاص الرائعين خلال الأسابيع الماضية.

يلاحظ أندريه أن حياته قبل بدء الحرب تبدو بعيدة جدًا وغير واضحة. لديه شعور بأن الحرب ستستمر إلى الأبد ولكنه وجد دورًا يناسبه ومستعدًا للاستمرار فيه.

عندما ينتهي الأمر، يخطط أندري لمواصلة تطوير أعماله والمشاركة بنشاط في مساعدة أوكرانيا على التعافي.

يأمل أن يقضي بعض الوقت في العيش بجانب البحر، حيث الصوت الوحيد هو صوت أمواج البحر. ولكن أولا، يتعين على أوكرانيا أن تفوز.

مساعدة كبار المسئولين الاقتصاديين الأوكرانيين في العثور على وظائف جديدة

أوليسيا كوروبكا هو رجل أعمال يعمل على تحسين محركات البحث (SEO) ويدير مشاريع متعددة قبل بدء الحرب. قدمت التوجيه والاستشارات للشركات وأدارت اثنين من مشاريعها الخاصة برعاية أطراف ثالثة.

لسوء الحظ، اضطرت إلى التوقف عن العمل مع معظم الرعاة بسبب بلدهم الأصلي.

وهذا تركها مع الاستشارات في الغالب. يمكنها الآن متابعة المهام، ولكن لفترة من الوقت لم تتمكن من العمل بسبب بطء الاتصال بالإنترنت.

وكانت أوليسيا وابنها ووالدتها من بين 4 ملايين أوكراني اضطروا إلى الفرار من منازلهم.

أولاً، انتقلوا إلى بولندا ثم إلى هولندا، حيث يمكنها العودة إلى العمل، وهو الأمر الذي اعترفت بأنه يمثل تحديًا.

“كان عقلي مترددًا في التركيز على المهام الفنية المعقدة.

بعد العمل في وضع البقاء لفترة من الوقت، في المرة الأولى التي بحثت فيها عن البرمجة، أمضيت عدة ساعات في مهمة كانت تستغرق مني من 5 إلى 15 دقيقة من قبل، وما زلت غير متأكد من أنني قمت بها بشكل صحيح.

وفي الوقت نفسه، كان العمل على مشاريعها أمرًا كانت في أمس الحاجة إليه. كان هذا هو الشيء الوحيد الذي ساعد أوليسيا على الشعور بأنها بخير وتحدث تأثيرًا إيجابيًا.

مصدر الصورة: المؤلف. صورة شخصية تم التقاطها من الحياة “قبل” على اليسار، وصورة شخصية أخرى تم التقاطها على متن حافلة متجهة إلى أمستردام (يمين)، وصورة تم التقاطها في مركز للاجئين.

ما ألهمها هو المشروع الجديد الذي نظمته لدعم مجتمع تحسين محركات البحث الأوكراني. منذ أن بدأت الحرب، تواصل العديد من الأشخاص مع أوليسيا لطلب المساعدة في العثور على وظيفة جديدة. فقد العديد من المتخصصين في تحسين محركات البحث الأوكرانيين مصدر دخلهم الوحيد وشعروا باليأس.

هذه هي الطريقة التي خطرت بها أوليسيا فكرة إنشاء قائمة بمُحسنات محركات البحث الأوكرانية التي تصف بإيجاز مهاراتهم ومجالات خبرتهم.

لقد اتصلت بـ Aleyda Solis لطلب مشاركة القائمة الخاصة بها Twitter وفي نشرة #SEOFOMO الإخبارية، وتفضلت أليدا بدعم المبادرة.

بعد ذلك، بدأت أوليسيا في تلقي رسائل من شركات مختلفة مفتوحة لتوظيف الأوكرانيين، لذلك قامت بتجميع قائمة بالوظائف الشاغرة.

ومع انضمام المزيد والمزيد من الخبراء والشركات إلى المبادرة، أصبح جدول البيانات فوضويًا. لذا، تعمل أوليسيا حاليًا على إنشاء مواقع ويب متعددة تستهدف أصحاب العمل في أستراليا والولايات المتحدة ودول أوروبية معينة.

بمجرد إنشاء المواقع وتشغيلها، يجب أن تكون عملية البحث عن عمل والتوظيف أسهل بكثير.

تحلم أوليسيا بانتهاء الحرب حتى تتمكن من العودة إلى المنزل.

تفتقد حياتها الطبيعية والناس.

وتضيف أوليسيا أن العديد من الأوكرانيين سيضطرون إلى التعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة بمجرد انتهاء الحرب ولن يعيشوا حياة طبيعية في أي وقت قريب.

ومع ذلك، فهي مصممة على الحفاظ على ذقنها والاستمرار في مشاريعها. أوليسيا ممتنة أيضًا لكل من دعمها في الأسابيع الماضية.

“لقد ساعدني الكثير من الناس. لقد كان مذهلاً وغير مريح نوعًا ما. لم أحصل على ذلك في حياتي كلها ولم أتوقع ذلك أبدًا.

أشعر بالذنب بعض الشيء، ولكني أيضًا ممتن جدًا. شكرا لكم جميعا على دعمكم والمدخلات.

لا أستطيع دائمًا العثور على الكلمات المناسبة لأشكر الجميع، لكنني ممتن جدًا لكل شيء.

إنقاذ الفتيات الأوكرانيات ذوات الأربع أرجل

انطون شولك هو رئيس التسويق المؤثر في Duda.co ومدير إنتاج البث المباشر.

منذ عام 2015، عقد أنطون فعاليات مباشرة وندوات عبر الإنترنت ومدونات صوتية للشركات الرائدة في مجال تحسين محركات البحث، مثل Duda وSemrush وKalicube.

دودا – آخر مكان عمل لأنطون – ليس شركة أوكرانية ولم يتأثر بشكل مباشر (على الرغم من أن الشركة كان لديها حوالي عشرة موظفين في أوكرانيا).

عُرض على أنطون إجازة مدفوعة الأجر عندما بدأت الحرب، لكنه يفضل الاستمرار في العمل، لذلك لا يزال يقوم بإجراء ندوة واحدة عبر الإنترنت في الأسبوع.

علاوة على ذلك، انضم أنطون إلى مجتمع SEO الأوكراني لمساعدة المتضررين من خلال محاولة ترتيب الإقامة أو العثور على فرص عمل أو تقديم مساعدة مالية مباشرة.

اندهش أنطون من رد فعل مجتمع تحسين محركات البحث الأوكراني. كان يعتقد دائمًا أن هناك العديد من الأشخاص الطيبين، لكنه لم يتوقع رؤية مثل هذا الدعم الساحق للأشخاص الأقل حظًا.

وأضاف أنطون أنه يشعر بالفخر لكونه جزءًا منه.

كما بدأ أيضًا مشروعًا خيريًا صغيرًا لجمع الأموال لملاجئ القطط والكلاب، والذي يمكنك التعرف عليه و الدعم هنا.

“قررت مساعدة الملاجئ الصغيرة لأنني اعتقدت أنها يمكن أن تكون تحت رادار الجمعيات الخيرية الكبيرة، التي تميل إلى مساعدة الأطفال واللاجئين والجيش.

أتلقى رسائل من الأشخاص الذين يديرون الملاجئ، ويبدو أنهم مندهشون وممتنون للغاية للمساعدة التي أقدمها، مما يمنحني الدافع للاستمرار.

الجزء الصعب هو أنه على الرغم من أن رد فعل الناس في البداية كان إيجابيًا جدًا وعطاءً، إلا أن التبرعات تتضاءل مع مرور الوقت.

ومع ذلك، فأنا أفهم أن الناس يتعبون، ولا أستطيع أن ألومهم”.

مصدر الصورة: المؤلف. أنطون مع قطته ويتناول قهوته الصباحية التقليدية

يأمل أنطون في الاحتفاظ بوظيفته في Duda، لكنه يفكر أيضًا في بذل المزيد من الجهد في المبادرة الخيرية.

من المحتمل أن يحتفظ بمشروع مأوى القطط والكلاب، على الرغم من أن التنسيق قد يتغير.

الشيء الآخر الذي يأمل أن يفعله هو تناول القهوة مع جميع الأشخاص الرائعين الذين يرسلون له رسائل Facebook.

ينشر أنطون كل يوم منشورًا بعنوان “صباح الخير” مع صورة #coffeeshot على حسابه Facebook صفحة. رداً على ذلك، يقول العديد من الأشخاص أنهم يرغبون في تناول القهوة معه.

حماية الأراضي الأوكرانية في القوات المسلحة

يوجين لاتا هو كبير مسؤولي التسويق في Lemon.io ومسوق ذو خبرة قضى السنوات السبع الماضية في بناء فرق التسويق وتطوير استراتيجيات النمو.

حتى يناير 2022، كان يشغل منصب مدير التسويق في SerpStat، وهي شركة أدوات تحسين محركات البحث ومقرها أوديسا.

لقد بدأ وظيفة جديدة في سوق Lemon.io قبل وقت قصير من بدء الحرب.

في الأيام الأولى من الحرب، قرر يوجين الانضمام إلى قوات الدفاع الإقليمية لأوديسا، وهو حاليًا عضو في اللواء 122.

نظرًا لخبرة يوجين السابقة، أصبح ضابطًا إداريًا للمسعف في سرب إمداد المواد.

وهذا يعني أنه مسؤول عن تدريب المسعفين الآخرين وتشكيل ألوية الإخلاء والطوارئ الخاصة.

تتكون هذه الألوية من مسعف وأربعة جنود مهاجمين. إنهم يعملون على الخطوط الأمامية لإجلاء الجنود والمدنيين الجرحى.

لحسن الحظ، في الوقت الحالي، ليست هناك حاجة لإجلاء المدنيين في المناطق التي يقع فيها يوجين.

بالإضافة إلى تدريب المسعفين، يقوم بتدريب وحدات عسكرية مختلفة على منهجية الناتو في تقديم الإسعافات الأولية.

مصدر الصورة: المؤلف. يوجين يخدم في قوات الدفاع الإقليمية وصورة له وكلبه من نوع لابرادور قبل بدء الحرب

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها يوجين الانضمام إلى الجيش. في عام 2014، بعد عودته من المملكة المتحدة، أمضى ستة أشهر في منطقة دونباس في قتال الأعداء مع متطوعين آخرين انضموا إلى كتيبة دنيبرو-1.

كان هذا عندما بدأ بمساعدة الجرحى كمسعف.

وبعد ثماني سنوات، سمحت تجربته السابقة ليوجين بتعليم ضباط آخرين كيفية إنقاذ الأرواح.

“ما يلهمني هو التقدم الذي يظهره اللاعبون الذين أدربهم.

أولئك الذين انضموا قبل ثلاثة أسابيع فقط دون أي خبرة ذات صلة أو خلفية طبية، أصبحوا الآن مدربين جيدًا بما يكفي لتقديم المساعدة المؤهلة. يقوم هؤلاء الأشخاص بالفعل بإجلاء الناس وإنقاذ العديد من الأرواح في منطقتي ميكولايف وأوديسا.

رؤية هذا تمنحني شعورًا بالإنجاز.”

يعترف يوجين بأنه كان يفضل وظيفته العادية، والعيش تحت سماء هادئة عندما كان مصدر قلقه الأكبر هو ميزانية التسويق المهدرة أو انتشار فيروس كورونا.

لكن حتى تنتهي الحرب، لا يستطيع أن يتخيل نفسه يفعل أي شيء آخر غير مهنته الحالية.

عندما تفوز أوكرانيا، لا يستطيع يوجين الانتظار حتى يعانق عائلته، المنتشرة الآن في جميع أنحاء البلاد.

تتطوع زوجته وشقيقته الصغرى في أوديسا، للحصول على الذخيرة العسكرية اللازمة لألوية يوجين.

يريد أن يذهب في نزهة مع كلبه اللابرادور.

نظرًا لكونه مسافرًا متعطشًا، فمن المؤكد أنه سيخوض مغامرات جديدة.

أول شيء، سوف يذهب إلى جبال الكاربات. يأمل يوجين أن تفوز أوكرانيا قبل انتهاء فصل الربيع – وبعد ذلك سيستمتع بمساحات الربيع الخضراء أثناء مشاهدة شروق الشمس.

كما أنه سيعمل كثيرًا لأن إعادة بناء البلد تتطلب الكثير من الموارد.

وأخيراً، يريد أن يصبح أباً – فقد خطط هو وزوجته لتكوين أسرة قبل اندلاع الحرب.

محاربة الحرب السيبرانية عبر دردشة مجتمع SEO

ايجور شوليزكو هو الرئيس التنفيذي والمؤسس في رتبة أعلى والمالك المشارك لـ Shmeo.Link. لقد عمل في هذا المجال لأكثر من عشر سنوات كرئيس لكبار المسئولين الاقتصاديين للعديد من العلامات التجارية الأوكرانية الكبرى.

قبل بدء الحرب، ركز جهوده على بناء وكالة SEO الخاصة به، RankUp.

كان أداء أعماله جيدًا وكان يتمتع بملف تعريف متنوع للعملاء يشمل الشركات الناشئة وشركات SaaS ومشاريع التجارة الإلكترونية وبوابات الأخبار.

وكان جميع هؤلاء العملاء من أوكرانيا، مما يعني أن الوكالة لم تتأثر بقدر الشركات الأخرى التي لها علاقات وثيقة مع روسيا.

ومع ذلك، أجبرت الحرب العديد من الشركات على تعليق إنفاقها التسويقي. الآن يحاول إيجور جاهداً إنقاذ وكالته.

وينتشر فريقه حاليًا في جميع أنحاء أوكرانيا ويعمل عن بعد.

وأشار إيجور إلى أنه يشعر بمدى القلق الذي يشعر به كل فرد في الفريق في الوقت الحالي.

“إن مراقبة الأخبار باستمرار أمر مرهق للغاية. علاوة على ذلك، فإن صفارات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية تبقي الناس مستيقظين في الليل – غالبًا ما تكون هناك صفارتان إلى أربع صفارات الإنذار في الليلة مع انقطاعات قصيرة.

كل هذا يجعل من الصعب التركيز على مهامك. من الأسهل القيام بتحسين محركات البحث عندما يكون كل ما تحتاج إلى التركيز عليه هو العمل.

مصدر الصورة: المؤلف. إيغور في طريقه إلى الحدود ويتناول وجبة في مركز للاجئين

أحد مشاريع إيغور هو مجتمع تحسين محركات البحث على Telegram، وهو برنامج مراسلة يحظى بشعبية كبيرة في أوكرانيا. حاليا، يوحد المجتمع حوالي 5000 شخص.

في السابق، كان عدد المشاركين أكبر، لكن العديد من الروس غادروا بمجرد أن بدأ المجتمع في نشر الرسائل المتعلقة بالحرب.

ويشير إيجور مع الأسف إلى أن العديد من الروس في المجموعة دعموا بوتين جهارا وأنكروا جميع جرائم الحرب.

وقال: “عندما بدأت الحرب، قمنا بتقييد التعليق في المجتمع وقصرنا حقوق النشر على المسؤولين فقط”.

وكانت الفكرة هي استخدام الدردشة المجتمعية لتوصيل أهم المبادرات لمشتركيها. لقد شاركوا روابط لمؤسسات خيرية تم التحقق منها وتفاصيل عن فرص الإخلاء، ونشروا قوائم بالمواقع الروسية التي كانوا يسعون إلى تعطيل عملياتها، وروابط للمجتمعات التي تنشر أخبارًا كاذبة حتى يتمكن أفراد المجتمع من حظرها.

ويعتقد إيغور أنه وفريقه يساهمون في كسب الحرب السيبرانية ضد روسيا من خلال القيام بكل هذا.

يعترف إيغور بأنه يفتقد حياته السلمية.

عندما تنتهي الحرب، أول شيء سيفعله هو زيارة والدته التي تعيش في منطقة سومي.

ولحسن الحظ، فإن المدينة ليست على خط المواجهة، ولكن مع وجود القوات الروسية في كل مكان، فإنها تعاني من نقص الإمدادات. الإخلاء حاليا خطير للغاية.

لا تزال الاتصالات تعمل، لذا لا يزال بإمكان إيغور الاتصال بوالدته بانتظام.

يحلم برؤيتها شخصيا ومنحها عناقا كبيرا.

مساعدة العائلات الأوكرانية المحتاجة

ماكس كارمازين هو متخصص في التسويق الرقمي، ومدير الدولة (ألمانيا) في SE Ranking. وعاد إلى أوكرانيا في نوفمبر 2021 بعد أن عاش في سويسرا لمدة سبع سنوات.

كان ماكس يعمل على درجة الماجستير في علم الاجتماع والدراسات الإعلامية، ويعمل في وظائف مختلفة، ويسافر.

كمغترب، كان يشعر دائمًا أن لديه ساعات عمل ودخل ووظيفة وفرص مكانة اجتماعية محدودة.

وبسبب شعوره بالانفصال، لم يتمكن من اعتناق العقلية والقواعد الاجتماعية الجديدة بشكل كامل.

وهكذا قرر العودة إلى كييف، وبعد ثلاثة أشهر بدأت الحرب.

كانت الأيام الأولى بعد الغزو صعبة. لم يتمكن ماكس من مواصلة العمل لأنه كان يشتت انتباهه باستمرار بسبب الأخبار.

وعندما غادر كييف في اليوم الثالث من الحرب للابتعاد عن الخطر، شعر أن إنقاذ حياة المرء وترك مواطنيه ليتدبروا أمرهم لا يتوافق مع قيمه.

كان القيام بعمله المعتاد أمرًا خاطئًا أيضًا في ذلك الوقت.

قرر ماكس أن ينضم إلى الجيش ويقاتل العدو أو يبدأ بالتطوع.

وقد دفعه ذلك إلى الانضمام إلى قوات الدفاع الإقليمي، وهي وحدات عسكرية تطوعية تحمي سكان المدينة.

أمضى حوالي أسبوع في حراسة إحدى محطات الوقود القليلة المفتوحة، والتحكم في حركة المرور الواردة، والحفاظ على النظام.

مصدر الصورة: المؤلف. ماكس (يسار) مع رفيقه، وهو من قدامى المحاربين يبلغ من العمر 65 عامًا في حرب دونباس.

“كانت لدي هذه الرغبة في إثبات أنني أملك الشجاعة للانضمام إلى الجيش وربما التضحية بحياتي من أجل البلد الذي أحبه (وأردت العودة إليه). أعتقد أن العديد من الرجال يشعرون بنفس الشعور في وقت الحرب.

ثم تم تدوير الوحدة وانضم ماكس إلى أحد رفاقه الذي كان يقوم بإجلاء عائلته إلى غرب أوكرانيا وبولندا بعد أيام قليلة.

كان أحد معارف ماكس الجديد قد فقد وظيفته قبل بضعة أشهر ونفد مال الأسرة بعد أسبوع من الحرب.

لذلك، قرر ماكس دعمهم ماليًا على الأقل.

كان ماكس محظوظًا لأن لديه أصدقاء جيدين ومهتمين من سويسرا وألمانيا كانوا حريصين على المساعدة.

وقرروا أن الخيار الأفضل هو إرسال الأموال مباشرة إلى حساب ماكس حتى يتمكن من تقديم المساعدة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها والذين يعرفهم شخصيًا.

“لقد ساعدنا حتى الآن ست عائلات محتاجة، يبلغ عددهم 15 شخصًا، والجيش. قد لا يكون الأمر كثيرًا، لكنها مساعدة جيدة توفر مبلغًا كافيًا من المال لمدة شهر أو شهرين.

حاليا، ماكس مع عائلته. إنه يعتقد أن أهم شيء يمكنه القيام به الآن هو دعمهم. ويواصل العمل في تصنيف SE من مكتبه المنزلي.

سيواصل ماكس العمل في SE Ranking، ويود أن يرى الجميع يعودون إلى المكتب بعد عودة زملائه إلى ديارهم عندما تنتهي الحرب.

ويأمل أن تنتهي الحرب قبل فصل الصيف ليبدأ هوايات جديدة: التجديف والتجديف.

يحلم بإعادة اكتشاف أوكرانيا وأنهارها الجميلة مع أصدقائه في رحلات التخييم والتجديف.

يخطط ماكس أيضًا لبدء تدريب الممثل الصوتي لأنه يحب الاستماع إلى الكتب الصوتية ويتمتع بصوت مناسب. وكان يخطط لبدء التدريب في السادس من مارس.

يعترف ماكس بأنه يفتقد أشياء صغيرة من حياته من قبل، مثل الذهاب إلى السينما مع الأصدقاء، وتناول عجة الكزبرة على الإفطار، وممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية، والاستحمام الساخن لفترة طويلة.

في حين أن المستقبل لا يزال غير واضح، فهو يعتقد أنه سيكون قادرًا على تحقيق أحلامه، بدءًا من شراء سيارة والذهاب في رحلة برية مع أصدقائه إلى تكوين أسرة.

وهو يعتقد أن كل أحلامه يمكن أن تتحقق هنا في أوكرانيا.

بناء مجتمع قوي من أبطال التسويق للدعم المتبادل

يوري لازاروك، هو مؤسس العديد من مجتمعات تحسين محركات البحث الأوكرانية المعروفة، مثل SEO Club UA، وSalesHero، وCPC Real Talk، وMarketing Club UA، وهو خبير في تنمية المجتمع.

قبل بدء الحرب، استخدم مجتمعاته للتواصل مع الخبراء الأوكرانيين. ساعدهم يوري على تبادل الخبرات وتحقيق نمو وظيفي ملحوظ.

مصدر الصورة: المؤلف. يوري يرتدي سترة عليها شعار علامته التجارية.

بعد اليوم الأول من الحرب، وضع يوري جميع مبادراته السابقة جانبًا. قرر توحيد جميع الأعضاء النشطين في مجتمعاته العديدة في مجموعة واحدة تسمى مساعدة البطل الأوكراني.

كان الهدف من المجتمع الجديد هو جمع الأشخاص الأوكرانيين الذين يعملون في مجال تحسين محركات البحث (SEO) لدعم بعضهم البعض ومشاركة المعلومات الحيوية ومساعدة الجيش والبلد بأكمله.

كان يوري نفسه بحاجة إلى المساعدة في العثور على عمل لإعالة أسرته.

وقد وجد واحدة بفضل ديفيد سبينكس، المؤسس المشارك لـ CMX، أكبر شبكة في العالم لمحترفي المجتمع.

يعمل يوري الآن كمستشار بدوام جزئي، ويقدم التوجيه بشأن تنمية المجتمع إلى Cultivate، وهي منصة تدريب مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يقدر يوري الفرصة التي أتيحت له لاستخدام مهاراته لجعل المجتمعات الأمريكية تزدهر.

ولكن بما أنها ليست وظيفة بدوام كامل، فهو لا يزال يبحث عن المزيد من الفرص.

يحاول Yurii أيضًا مساعدة زملائه من أعضاء المجتمع من خلال جمع الطلبات من خبراء تحسين محركات البحث (SEO) وPPC والتسويق والمبيعات، وإيجاد وظائف لهم بمساعدة مجتمعات الخبراء الدوليين والأشخاص الرائعين بداخلهم.

لذا، إذا كنت تبحث حاليًا عن متخصص في التسويق الرقمي وترغب في مساعدة الأوكرانيين، فيمكنك الاتصال بـ Yurii، الذي سيسعده مشاركة جهات الاتصال معك.

كل ما يحلم به يوري هو أن تنتهي الحرب.

إنه يطمح إلى إنشاء مجتمع رقمي أكثر قوة في أوكرانيا، والعثور على المزيد من العملاء الدوليين للعمل معهم، وكسب الكثير من المال، وإعادة بناء البلاد!

كيف يمكنك مساعدة زملائك في أوكرانيا

شاركت مجلة محرك البحث مجموعة من الأسباب في دعم مجتمع تحسين محركات البحث لأوكرانيا وكيف يمكنك المساعدة.

لدى فريق تصنيف SE مورد كيف يمكنك مساعدة الأوكرانيين هنا، أيضًا، أننا سنوافيكم بالتحديث.