Rewrite this title: تقرير Google: عمليات JAM السريعة مع Chrome، والهواتف الغبية، وVC Up

ستساعدك المقالة التالية: تقرير Google: عمليات JAM السريعة مع Chrome، والهواتف الغبية، وVC Up

كان هناك الكثير من الحركة هذا الأسبوع من قبل شركة الإنترنت العملاقة جوجل. ليس أقلها إعلاناتها الأخيرة، تمت الموافقة على فائدة وسرعة Google Chrome بشكل جذري إلى حد ما. ومع ذلك، فإن تحرك Google لإشراك أسواق الهاتف المحمول الناشئة قد يؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة من حيث تحويل العملاء. لذا، هذا الأسبوع في Google، يعتبر الترفيه والسرعة والأسواق وزيادة الاستثمار أولوية قصوى. لنلقي نظرة.

مربى

بالأمس، أعلنت Google عن JAM with Chrome، وهو تطبيق ويب تفاعلي يتيح لمستخدمي Chrome مشاركة الموسيقى في متصفحاتهم من أي مكان. تم وصف الخدمة الجديدة بأنها نوع من آلات Rockstar/Karaoke لأجهزة الكمبيوتر الشخصية للأشخاص، وهي الخدمة الجديدة “دعونا نريد أن نكون أو فنانين ناشئين” “نتجمع” معًا فيما تعترف Google بأنه مسعى HTML5 “تجريبي” على Chrome. أفضل طريقة للتعرف على الخدمة الجديدة هي رؤيتها قيد التنفيذ.

كروم سريع

وعلى واجهة متصفح Google أيضًا، من المفترض أن يكون Chrome أسرع كثيرًا من أي وقت مضى الآن. يحكي منشور آخر على مدونة Google الرسمية عن التحسينات التي تثير البرق في المتصفح. حسنًا، ربما ليس البرق، ولكنه سريع، على الرغم من ذلك. وفقًا لـ Google، يتم تعديل محرك المتصفح الصغير الذي يشغل Chrome وضبطه كل ستة أسابيع تقريبًا، والنتيجة “الضبط” هي أن Chrome أصبح أسرع بنسبة 26.3 بالمائة خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ذلك بحسب اختبارات الأوكتان (أدناه من جوجل).

نتيجة Google Chrome Octane – أظهرت آخر 12 شهرًا زيادة في السرعة بنسبة 26.3%

ليس غبيا جدا

في خطوة قد يجدها كثيرون مثيرة للاهتمام، وربما مربحة للغاية في الفترة القادمة، أعلنت شركة جوجل عن شراكة مع شركة الاتصالات الفلبينية جلوب تيليكوم لتمكين حتى الهواتف الأقل “ذكاءً” والتي تعمل بالطاقة عبر الإنترنت من أداء وظائف تشبه الهواتف الذكية. إنها استراتيجية رائعة، إذا فكرت في الأمر: لا يمتلك كل شخص في العالم جهازًا ذكيًا بقيمة 600 دولار مع ملحقات بقيمة 400 دولار. تم إطلاقه فيما يمكن اعتباره “سوق اختبار” في مانيلا الأسبوع الماضي. منطقة حرة، المدعوم من Google قد يكون الخطوة الأكثر روعة للشركة منذ بعض الوقت.

تتيح الخدمة بشكل أساسي “لكل” مستخدم للهاتف “التحدث والدردشة والمشاركة والجدولة والتخزين والتنظيم والتعاون والاكتشاف والإنشاء” تمامًا كما لو كان لديهم هاتف جديد. Galaxy 3S. حسنًا تقريبًا.

وفقًا للعلاقات العامة في Google (لم أختبرها)، يستفيد المستخدمون من Gmail وG+ و YouTube، بالإضافة إلى خدمات أخرى للقيام بأشياء مثل شراء الأشياء والترفيه عبر هواتفهم المحمولة. لماذا هذا رائع؟ فكر في عشرات الملايين من مستخدمي الهواتف المحمولة الذين قد يقوم Google بتحويلهم هنا. إنهم يعتزمون إطلاق الخدمات في بلدان أخرى قريبًا. لا تأخذ كلامي في هذا الشأن، قم بالعناية الواجبة الخاصة بك عبر هذا التقرير من الاتحاد الدولي للاتصالات أمس (ITU). هو إذا كان أي شيء، فتحت العين.

سيرغي برين حافي القدمين يحضر قمة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Google Ventures لعام 2012.

يغامر

أخيراً، مشاريع جوجل قامت للتو بتوسيع صندوقها الاستثماري من 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار. جيجا أوم أفاد سيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة Google، عن هذه الخطوة:

“

فعالة بالفعل. تمتلك Google Ventures أصابعًا في الكثير من الفطائر، لذا من المؤكد أن عددها وحجمها سيزداد الآن.

بالنسبة لأولئك القراء غير المدركين، تأسست Google Ventures في عام 2009 كذراع استثماري للشركة الأم. يعمل الصندوق عبر عدة مراحل من التطوير مع حوالي 40 إلى 50 شركة ناشئة تتراوح قيمتها بين بذور ربع مليون دولار، إلى بعض الصفقات الأكبر التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين.