Rewrite this title: تقرير: MSIE تشهد حركة مرور أكبر خلال يوم العمل؛ كروم يلتقط في المساء

ستساعدك المقالة التالية: تقرير: MSIE تشهد حركة مرور أكبر خلال يوم العمل؛ كروم يلتقط في المساء

لقد كان العام الماضي بمثابة رحلة برية في عالم متصفحات الويب. لقد اكتسب Chrome بسرعة حصة سوقية من Microsoft Internet Explorer (MSIE)، والتي كانت تشكل تقليديًا غالبية الحصة السوقية لمتصفحات الويب – والتي نشأت من Microsoft Windows هيمنة صناعة الكمبيوتر الشخصي لقد قيل في كثير من الأحيان أن السبب وراء هيمنة MSIE على السوق يرجع إلى الاستخدام المكثف للشركات. يُظهر تقرير حديث صادر عن StatCounter أن Chrome يتفوق فعليًا على MSIE في عطلات نهاية الأسبوع، باعتباره المتصفح المفضل للمستخدم، على الرغم من أن Microsoft تجادل بذلك منهجية StatCounter معيبة. سعت Chitika Insights إلى التحقيق في العلاقة بين MSIE وChrome لتحديد إلى أي مدى يمكن ملاحظة المحسوبية في نهاية هذا الأسبوع، إن وجدت، على شبكتنا الإعلانية الواسعة.

لقياس هذه الدراسة، قامت Chitika Insights بتحليل سلسلة من مرات الظهور التي ظهرت على شبكتنا في الفترة من 27 مارس إلى 4 أبريل 2012. وتتكون هذه العينة من مئات الملايين من مرات الظهور الفريدة من الولايات المتحدة وكندا. يمكنك أدناه رؤية رسم بياني يوضح مشاركة متصفحي MSIE وChrome فيما يتعلق بإجمالي حركة المرور عبر الإطار الزمني لمدة أسبوع واحد:

تُظهر نظرة سريعة على البيانات اتجاهًا متعارضًا واضحًا بين استخدام MSIE وChrome للويب، كدالة للوقت من اليوم. يشهد Chrome ذروة استخدام تبلغ 24.6% من إجمالي استخدامات المتصفح في المتوسط ​​على مدار الأسبوع، مقارنة بمتوسط ​​ذروة استخدام MSIE بنسبة 55.3%.

تعرض MSIE بانتظام ساعات ذروة الاستخدام من بداية اليوم (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) حتى ساعة الغداء وفي وقت مبكر من بعد الظهر، حيث ترى أن حصتها في سوق تصفح الويب الإجمالي تتجاوز 50% بشكل مريح خلال هذه الفترة الزمنية. من ناحية أخرى، يشهد Chrome زيادة في الاستخدام في وقت لاحق من فترة ما بعد الظهر، ويصل في النهاية إلى الحد الأقصى في الساعات الأخيرة من اليوم مع خروج الأشخاص من العمل وتقدم المساء.

على الرغم من أن بياناتنا لا تدعم استنتاج StatCounters بأن Chrome هو اختيار الأشخاص لمتصفح عطلة نهاية الأسبوع، فمن الواضح أن استخدام الويب من Chrome يرتفع بالتأكيد مع تنقل مستخدمي الويب طوال يومهم، وغالبًا ما يصل إلى ذروته بنسبة تزيد عن 20% من إجمالي مشاركة تصفح الويب.

بالنسبة لمجتمع التكنولوجيا عبر الإنترنت، تعد هذه البيانات مهمة لعدة أسباب. فهو يعرض أولاً حقيقة مفادها أن سلوك المستهلك غالبًا ما يكون نتيجة للقيود المطبقة عليه – في هذه الحالة، معيار شركة Microsoft Windows وMSIE في مكان العمل. ثانيًا، يعرض كيف يمكن أن تحدث مستويات عالية من التباين داخل الأسواق على نطاق صغير. إن إدراك هذه التحولات الطفيفة والقدرة على التكيف معها بسهولة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات وزيادة عائد الاستثمار.

ترقبوا الأبحاث والتقارير المستقبلية الصادرة عن Chitika Insights التي تركز على متصفحات الويب وصناعة التكنولوجيا.