Rewrite this title: تقول DuckDuckGo الآن إنها ستحظر أجهزة التتبع من Microsoft

ستساعدك المقالة التالية: تقول DuckDuckGo الآن إنها ستحظر أجهزة التتبع من Microsoft

يستجيب DuckDuckGo للانتقادات الأخيرة قائلاً إن البرامج النصية لتتبع الطرف الثالث التي يحظرها ستتضمن الآن نصوصًا برمجية من Microsoft.

في وقت سابق من هذا العام، اكتشف باحث أمني أن متصفح DuckDuckGo للهاتف المحمول ينقل البيانات إلى العقارات المملوكة لشركة Microsoft عند زيارة مواقع ويب معينة.

باعتبارها شركة وعدت بعدم تتبع المستخدمين أبدًا، وجدت DuckDuckGo نفسها في مشكلة عندما شارك الباحث الأمني ​​النتائج التي توصل إليها عبر الإنترنت.

تنبع المشكلة من صفقة البحث المشتركة بين DuckDuckGo وMicrosoft Bing، وقد رفضها الرئيس التنفيذي غابرييل واينبرغ قائلاً: “لا شيء يمكن أن يوفر حماية بنسبة 100٪”.

الآن، يقوم Weinberg بمهمة “رفع مستوى الثقة”، حيث أعلن أن DuckDuckGo تعمل على توسيع حماية تحميل متتبع الطرف الثالث.

“إن رفع هذا المعيار يعني تعظيم الخصوصية التي نقدمها بشكل افتراضي، والشفافية بشأن كيفية عمل حماية الخصوصية لدينا، وبذل قصارى جهدنا لجعل الإنترنت أقل رعبًا. لقد سمعت مؤخرًا من عدد من المستخدمين وأدركت أننا لم نلبي توقعاتهم بشأن إحدى وسائل الحماية لتتبع الويب في متصفحنا. لذلك نعلن اليوم عن المزيد من الخصوصية والشفافية فيما يتعلق بحماية تتبع الويب الخاصة بـ DuckDuckGo.

DuckDuckGo يحظر أجهزة التتبع من Microsoft

يقوم DuckDuckGo بتوسيع نصوص التتبع التابعة لجهات خارجية والتي يمنعها من التحميل على مواقع الويب لتشمل أدوات التتبع من Microsoft.

سيتم طرح هذا التحديث خلال الأسبوع المقبل لتطبيقات التصفح على الأجهزة المحمولة من DuckDuckGo على نظامي التشغيل iOS وAndroid وملحقات متصفح سطح المكتب.

يواصل Weinberg في منشور بالمدونة:

“يعمل هذا على توسيع حماية تحميل متتبعات الطرف الثالث، والتي تحظر البرامج النصية للتتبع المحددة من FacebookوGoogle وغيرها من الشركات من التحميل على مواقع ويب تابعة لجهات خارجية، لتشمل الآن البرامج النصية للتتبع التابعة لجهات خارجية من Microsoft. لا يتم توفير حماية تتبع الويب هذه من قبل معظم المتصفحات الشائعة الأخرى بشكل افتراضي وتقع على رأس العديد من وسائل حماية DuckDuckGo الأخرى.

يضيف Weinberg أن حماية تحميل متعقب DuckDuckGo لم تعد متوقفة بموجب اتفاقية السياسة مع Microsoft:

“في السابق، كنا محدودين في كيفية تطبيق حماية تحميل متتبع الطرف الثالث على البرامج النصية للتتبع من Microsoft بسبب متطلبات السياسة المتعلقة باستخدامنا لـ Bing كمصدر لنتائج البحث الخاصة لدينا. نحن سعداء أن هذا لم يعد هو الحال. لم يكن لدينا، وليس لدينا، أي قيود مماثلة مع أي شركة أخرى.

بعد طرح التحديث الأسبوع المقبل، سيتم السماح بتحميل متتبع تابع لجهة خارجية لمساعدة المعلنين في قياس النقرات على الإعلانات.

يشرح Weinberg سبب عدم قيام DuckDuckGo بحظر أداة التعقب bing.com بشكل افتراضي:

“في الوقت الحالي، إذا أراد أحد المعلنين اكتشاف التحويلات لإعلاناته التي تظهر على DuckDuckGo، فلن تقوم حماية تحميل متتبع الطرف الثالث بحظر bing.com طلبات التحميل على موقع الويب الخاص بالمعلن بعد النقرات على إعلان DuckDuckGo، ولكن يتم حظر هذه الطلبات في جميع السياقات الأخرى.”

سيسمح لك تعطيل الإعلانات في إعدادات بحث DuckDuckGo بتجنب جميع أدوات التتبع.

لتوفير مزيد من الشفافية، تم نشر DuckDuckGo صفحة جديدة مع قائمة كاملة بجميع وسائل حماية تتبع الويب التي يقدمها.

مصدر: دك دك جو