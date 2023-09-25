Rewrite this title: تقول Google إنه من الطبيعي أن تظهر صفحات جافا سكريبت المخزنة مؤقتًا فارغة

ستساعدك المقالة التالية: تقول Google إنه من الطبيعي أن تظهر صفحات جافا سكريبت المخزنة مؤقتًا فارغة

قد تظهر صفحات الويب المستندة إلى JavaScript فارغة أو غير مكتملة في ذاكرة التخزين المؤقت لـ Google، وهو أمر طبيعي ولا يشير إلى وجود أية مشكلات.

صرح بذلك جون مولر، مساعد بحث Google، في أحدث إصدار من سلسلة مقاطع فيديو Ask Googlebot حول YouTube.

يتم إرسال سؤال من قبل فرد يسأل عن سبب عدم ظهور صفحات JavaScript الخاصة به في العرض المخبأ في Google.

السؤال يقول:

“تعرض النسخة المخزنة مؤقتًا من صفحات React صفحة فارغة. ما المعلمات التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء ترميز صفحات React باستخدام SSR لجعلها متوافقة مع Googlebot؟”

الصفحة المخبأة هي لقطة لما بدا عليه عنوان URL في المرة الأخيرة التي تم الزحف إليها بواسطة Googlebot.

عندما تبدو الصفحة المخبأة وكأنها فارغة، أو تفتقد محتوى، فمن الطبيعي أن تعتقد أن Googlebot واجه مشكلة عند الزحف إليها. ولكن هذا ليس هو الحال دائما.

كما يوضح مولر، تلتقط ذاكرة التخزين المؤقت لـ Google عناصر HTML الموجودة على الصفحة فقط.

لا يعني ذلك أن Google غير قادر على تخزين جافا سكريبت مؤقتًا، بل أن Google مقيد بالقيود المفروضة على المتصفح.

تعرض ذاكرة التخزين المؤقت لـ Google HTML فقط

يقول مولر إن التخزين المؤقت لصفحات الويب المستندة إلى جافا سكريبت يمثل تحديًا.

ليس من الناحية الفنية، بل من الناحية الأمنية.

تفرض متصفحات الويب قيودًا على كيفية الوصول إلى المحتوى، وقد تمنع طلبات ملفات JavaScript عندما تأتي من مواقع ويب أخرى (مثل ذاكرة التخزين المؤقت لـ Google).

“يحتفظ بحث Google أحيانًا بنسخة من صفحة HTML التي تم جلبها من الخادم ويعرضها للمستخدمين في شكل صفحة مخبأة. ومع ذلك، فهذه مجرد صفحة HTML.

بالنسبة لمواقع الويب المستندة إلى JavaScript، يصبح الأمر معقدًا بعض الشيء هنا. بسبب أمان المتصفح، توجد قيود على كيفية الوصول إلى المحتوى من الصفحة.

على سبيل المثال، إذا كانت الصفحة تحتاج إلى ملف JavaScript من الخادم الخاص بك، فقد تقوم المتصفحات بحظر هذا الطلب عندما يأتي من مواقع ويب أخرى. في حالتنا، سيكون موقع الويب الآخر هو ذاكرة التخزين المؤقت لـ Google.

ومن الناحية العملية، يعني هذا أن مواقع الويب المستندة إلى JavaScript غالبًا ما تعرض صفحة فارغة أو غير مكتملة عندما يتم عرضها من ذاكرة التخزين المؤقت لـ Google. وهذا أمر طبيعي وليس علامة على وجود مشكلة.

على الرغم من أن وجود صفحة فارغة في ذاكرة التخزين المؤقت لـ Google قد يكون أمرًا محبطًا، إلا أن ما يهم حقًا بالنسبة للبحث هو كيفية فهرسة الصفحة.

من المؤكد أن Google يمكنه معالجة جافا سكريبت بشكل منفصل وسيحاول فهرسة الصفحة كما يراها المستخدمون.

يتابع مولر:

“على وجه الخصوص، من أجل الفهرسة، ستقوم Google بمعالجة JavaScript بشكل منفصل ومحاولة فهرسة ما سيراه المستخدم عندما يزور موقع الويب الخاص بك مباشرة. تظهر هذه النسخة المعروضة من الصفحة في أدوات اختبار Google Search Console إذا كنت تريد التحقق مرة أخرى.

بالنسبة للجزء الأكبر، يمكن لـ Google عرض المحتوى وفهرسته على مواقع الويب المستندة إلى JavaScript بشكل جيد. لذا، باختصار، من الطبيعي أن يكون عرض ذاكرة التخزين المؤقت لموقع JavaScript فارغًا أو غير مكتمل. هذا ليس مؤشرًا على وجود مشكلة، إنه مجرد قيود فنية في المتصفحات.

للحصول على صورة أكثر دقة لكيفية عرض Google لصفحات الويب الخاصة بك، استخدم أداة فحص عنوان URL في Search Console.