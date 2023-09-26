Rewrite this title: تقول Google إن الحالة “تم الاكتشاف – غير المفهرسة حاليًا” يمكن أن تستمر إلى الأبد

ستساعدك المقالة التالية: تقول Google إن الحالة “تم الاكتشاف – غير المفهرسة حاليًا” يمكن أن تستمر إلى الأبد

تنصح Google بأن الحالة “مكتشف – غير مفهرسة حاليًا” في تقرير تغطية الفهرس في Search Console يمكن أن تستمر إلى الأبد حيث لا يوجد ضمان بفهرسة كل صفحة على الويب.

جاء ذلك خلال جلسة Hangout لساعات عمل مكتب Google Search Central SEO المسجلة في 18 فبراير.

ينضم شخص يُدعى Davor Bobek إلى البث المباشر ليسأل جون مولر، مساعد بحث Google، عن الرسالة “تم الاكتشاف – غير مفهرسة حاليًا” والمدة المتوقعة لاستمرارها.

تعني هذه الرسالة أن Google عثر على الصفحة، ولكن لم يتم الزحف إليها بعد.

هناك أسباب مختلفة لعدم قيام Google بالزحف إلى الصفحة، على الرغم من معرفتها بوجودها.

يمكن أن يكون ذلك لأسباب فنية. ربما حاول محرك بحث Google الزحف إلى عنوان URL ولكن الموقع كان محملاً بشكل زائد. إذا كان الأمر كذلك، فسوف يقوم Google بإعادة جدولة عملية الزحف إلى تاريخ لاحق.

قد يكون السبب الآخر لرسالة “تم الاكتشاف – غير مفهرسة حاليًا” هو أن موقع الويب لا يستوفي حدًا معينًا للجودة، من وجهة نظر Google.

لا تقدم Google أي ضمانات للزحف إلى كل صفحة ويب وفهرستها.

على الرغم من أن جوجل هي واحدة من أكبر الشركات في العالم، إلا أن لديها موارد محدودة عندما يتعلق الأمر بقوة الحوسبة.

إن موارد الحوسبة التي يستخدمها Google للزحف إلى الويب محجوزة لمواقع الويب التي تعتبر ذات قيمة وعالية الجودة.

ولتحقيق هذه الغاية، يمكن أن تستمر حالة “مكتشف – غير مفهرسة حاليًا” إلى الأبد.

يقول مولر ذلك في رده، والذي يمكنك قراءته في القسم التالي.

تقرير تغطية فهرس Google: “تم الاكتشاف – غير مفهرس حاليًا”

عندما سئل عن المدة التي يمكن أن تظل فيها صفحات الويب مكتشفة ولكن غير مفهرسة، قال مولر:

“يمكن أن يكون ذلك إلى الأبد. إنه شيء لا نقوم فيه بالزحف إلى جميع الصفحات وفهرستها. ومن الطبيعي تمامًا بالنسبة لأي موقع ويب ألا يتم فهرسة كل شيء.

وخاصة مع موقع الويب الأحدث، إذا كان لديك الكثير من المحتوى، فأنا أفترض أنه من المتوقع اكتشاف الكثير من المحتوى الجديد لفترة من الوقت وعدم فهرسته.

وبعد ذلك بمرور الوقت عادةً ما يتغير الأمر، مثل أن يتم الزحف إليه بالفعل، أو يتم فهرسته بالفعل، عندما نرى أن هناك بالفعل قيمة في التركيز أكثر على موقع الويب نفسه. لكن الأمر غير مضمون.”

إذن، ماذا يمكنك أن تفعل إذا كان لديك عدد من الصفحات التي اكتشفها محرك البحث Google ولكن لم يتم فهرستها؟

بدلاً من ترك المحتوى كما هو وتأمل أن تتم فهرسته يومًا ما، يجب عليك مواصلة العمل على موقع الويب الخاص بك لتحسين جودته الإجمالية.

يتابع مولر:

“لذلك، من وجهة النظر هذه، لا أقول إنه يجب عليك الانتظار قليلاً وفجأة ستتحسن الأمور من خلال الزحف والفهرسة. الأمر أكثر من ذلك، مثل مواصلة العمل على موقع الويب والتأكد من أن أنظمتنا تدرك أن هناك قيمة في الزحف والفهرسة بشكل أكبر، وبعد ذلك بمرور الوقت سنقوم بالزحف وفهرسة المزيد.

استمع إلى رد مولر الكامل في الفيديو أدناه.

لمزيد من المعرفة حول كيفية منع مشكلات الجودة من فهرسة المحتوى، راجع المقالات التالية: