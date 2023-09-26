Rewrite this title: تقول Google إن الرموز التعبيرية لن تؤذي أو تساعد في تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: تقول Google إن الرموز التعبيرية لن تؤذي أو تساعد في تحسين محركات البحث

توفر Google تحديثًا بشأن استخدام الرموز التعبيرية في عناوين صفحات الويب والأوصاف التعريفية، قائلة إنها لن تؤذي أو تساعد تحسين محركات البحث.

صرح بذلك جون مولر، محامي بحث Google، أثناء جلسة Hangout لساعات عمل مكتب Google Search Central SEO المسجلة في 28 يناير.

يطلب أحد الأسئلة المقدمة تحديثًا حول موقف Google من الرموز التعبيرية، وتحديدًا عندما يتعلق الأمر باستخدامها في العناوين والأوصاف.

يُسمح لمواقع الويب باستخدام الرموز التعبيرية عند تحسين الصفحات، لأنها لا تتعارض مع أي من إرشادات Google.

ولكن هل من المستحسن استخدامها؟

يبدو تحسين صفحات الويب باستخدام الرموز التعبيرية بمثابة جهد ضائع، ولكن يمكنك أن تقرر بنفسك بعد قراءة رد مولر أدناه.

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موقف جوجل من استخدام الرموز التعبيرية في عناوين الصفحات وأوصافها

يمكن لمواقع الويب استخدام الرموز التعبيرية في أي مكان تريده — سواء كان ذلك في العناوين أو الأوصاف التعريفية أو في المحتوى الرئيسي.

ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن Google ستعرضها في نتائج البحث.

تعيد Google كتابة غالبية العناوين كما هي، ولكن حتى إذا اختارت عرض العنوان الذي كتبته، فقد تتجاهل الرموز التعبيرية.

يقول مولر إن Google لن تعرض الرموز التعبيرية إذا كانت مزعجة أو تجعل مقتطف البحث يبدو مضللاً.

وبدلاً من ذلك، سيحاول Google اكتشاف الكلمة المعادلة واستخدامها بدلاً من ذلك.

“يمكنك بالتأكيد استخدام الرموز التعبيرية في العناوين والأوصاف على صفحاتك. نحن لا نعرض كل ذلك في نتائج البحث، خاصة إذا كنا نعتقد أنه يعطل نتائج البحث نوعًا ما، أو ربما يبدو مضللاً، أو تلك الأنواع من الأشياء.

ولكن يمكنك بالتأكيد الاحتفاظ بها هناك، فهي لا تسبب أي مشاكل. لا أعتقد أنه سيكون لديك أي ميزة كبيرة في وضع هذه الكلمات هناك، لأن ما نحاول اكتشافه على الأكثر هو ما يعادل تلك الرموز التعبيرية وربما نستخدم هذه الكلمة أيضًا، المرتبطة نوعًا ما بالصفحة.

على الرغم من أن الرموز التعبيرية لن تسبب أي مشاكل في تحسين محركات البحث لموقعك، إلا أنها لن تفعل أي شيء للمساعدة أيضًا.

لا تعطي Google وزنًا أكبر للعناوين والأوصاف التي تحتوي على الرموز التعبيرية لمجرد أنها ملونة أكثر من النص العادي، كما يقول مولر:

“لكن الأمر لا يعني أنك تحصل على ميزة من نوع ما، أو أن يكون لديك عنوان ملون من نوع ما. لذا، من وجهة النظر هذه، إذا كنت ترغب في إدراج هذه العناصر في عناوينك وأوصافك، فافعل ذلك. إذا كنت لا تريدهم هناك فلا بأس بذلك أيضًا. لا أعتقد أن هذا يضر أو ​​يضر بتحسين محركات البحث أو يساعد في تحسين محركات البحث بأي شكل من الأشكال.

مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، ربما يكون من الأفضل لك كتابة العناوين والأوصاف بنص عادي.

يُسمح باستخدام الرموز التعبيرية، ولكن يختلف الأمر كثيرًا عن قيام Google بعرضها.

ليس هناك أي ميزة لتحسين محركات البحث لاستخدامها أيضًا.

الفائدة الوحيدة المحتملة للرموز التعبيرية هي تحسين نسبة النقر إلى الظهور، لذلك يجب عليك التفكير في هذا الأمر عند تحديد ما إذا كانت تستحق الاستخدام.

استمع إلى رد مولر الكامل في الفيديو أدناه: