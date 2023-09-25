Rewrite this title: تقول Google إن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعارض مع الإرشادات

ستساعدك المقالة التالية: تقول Google إن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعارض مع الإرشادات

يقول جون مولر، مساعد بحث جوجل، إن المحتوى الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا باستخدام أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي يعتبر بريدًا عشوائيًا، وفقًا لإرشادات مشرفي المواقع الخاصة بمحرك البحث.

تم تناول هذا الموضوع خلال جلسة Hangout الأخيرة لساعات عمل مكتب Google Search Central SEO ردًا على سؤال حول أدوات الكتابة GPT-3 AI.

هناك جدل في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) حول استخدام أدوات GPT-3 وما إذا كانت مقبولة من وجهة نظر Google.

يقول مولر إن المحتوى الذي يكتبه الذكاء الاصطناعي يندرج ضمن فئة المحتوى الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا، مما قد يؤدي إلى عقوبة يدوية.

ومع ذلك، قد تفتقر أنظمة Google إلى القدرة على اكتشاف المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون مساعدة المراجعين البشريين.

كما سنوضح لاحقًا في هذه المقالة، هناك استخدامات عملية لأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي والعديد من المؤسسات ذات السمعة الطيبة تستخدمها دون مشكلة.

أولاً، دعونا نلقي نظرة على رد مولر على السؤال حول كيفية رؤية Google لاستخدام هذه الأدوات.

المحتوى الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا يتعارض مع إرشادات مشرفي المواقع من Google

وبغض النظر عن الأدوات المستخدمة في إنشائه، فإن المحتوى الذي تكتبه الأجهزة يعتبر أنه تم إنشاؤه تلقائيًا.

وكما يسارع مولر إلى الإشارة إلى ذلك، فإن موقف Google بشأن المحتوى الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا كان دائمًا واضحًا:

“بالنسبة لنا، ستظل هذه العناصر، في الأساس، تندرج ضمن فئة المحتوى الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا وهو شيء لدينا في إرشادات مشرفي المواقع منذ البداية تقريبًا.

وقد قام الأشخاص تلقائيًا بإنشاء المحتوى بعدة طرق مختلفة. وبالنسبة لنا، إذا كنت تستخدم أدوات التعلم الآلي لإنشاء المحتوى الخاص بك، فإن الأمر يشبه في الأساس كما لو كنت تقوم فقط بخلط الكلمات، أو البحث عن المرادفات، أو القيام بحيل الترجمة التي اعتاد الناس القيام بها. هذا النوع من الأشياء.

أشك في أن جودة المحتوى ربما تكون أفضل قليلاً من الأدوات المدرسية القديمة، ولكن بالنسبة لنا لا يزال يتم إنشاء المحتوى تلقائيًا، وهذا يعني بالنسبة لنا أنه لا يزال مخالفًا لإرشادات مشرفي المواقع. لذلك فإننا نعتبر ذلك بريدًا عشوائيًا.”

هل تستطيع Google اكتشاف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي؟

يتم طرح سؤال متابعة بخصوص قدرة Google على تحديد المحتوى المكتوب بواسطة أدوات التعلم الآلي.

هل تستطيع Google فهم الفرق بين المحتوى الذي يكتبه البشر والمحتوى الذي تكتبه الآلات؟

لا يقدم مولر أي ادعاءات بشأن قيام Google باكتشاف المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا.

ومع ذلك، إذا عثر فريق البريد العشوائي على الويب التابع لشركة Google عليه، فإنه يحق له اتخاذ إجراء بشأنه.

“لا أستطيع أن أدعي ذلك. ولكن بالنسبة لنا، إذا رأينا أن شيئًا ما يتم إنشاؤه تلقائيًا، فيمكن لفريق البريد العشوائي على الويب بالتأكيد اتخاذ إجراء بشأن ذلك.

ولا أعرف كيف سيتطور المستقبل هناك، لكني أتخيل كما هو الحال مع أي من هذه التقنيات الأخرى، سيكون هناك القليل من لعبة القط والفأر، حيث أحيانًا يفعل الناس شيئًا ما ويفلتون من العقاب، ومن ثم يتعرف فريق البريد العشوائي على الويب على هذه المشكلة ويحلها على نطاق أوسع.

من توصيتنا، ما زلنا نراه كمحتوى تم إنشاؤه تلقائيًا. أعتقد أنه مع مرور الوقت ربما يتطور هذا الأمر بحيث يصبح بمثابة أداة للناس. كما لو كنت تستخدم الترجمة الآلية كأساس لإنشاء نسخة مترجمة من موقع ويب، لكنك لا تزال تعمل عليها يدويًا.

وربما مع مرور الوقت، ستتطور أدوات الذكاء الاصطناعي هذه في هذا الاتجاه بحيث تستخدمها لتكون أكثر كفاءة في كتابتك أو للتأكد من أنك تكتب بطريقة مناسبة مثل أدوات التدقيق الإملائي والنحوي، والتي تعتمد أيضًا على التعلم الالي. لكني لا أعرف ما يخبئه المستقبل هناك.”

يوضح مولر أن جوجل لا تأخذ في الاعتبار كيفية استخدام أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويضيف أن استخدامها بأي صفة يعتبر بريدًا عشوائيًا.

“في الوقت الحالي، كل هذا يتعارض مع إرشادات مشرفي المواقع. لذا، من وجهة نظرنا، إذا واجهنا شيئًا كهذا، وإذا رآه فريق البريد العشوائي على الويب، فسوف يعتبرونه بريدًا عشوائيًا.

لسماع رده كاملا شاهد الفيديو أدناه:

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ماذا يعني هذا لموقع الويب الخاص بك؟

إليك بعض الأفكار من رئيس فريق التحرير في SEJ حول ما يعنيه رد مولر لموقعك على الويب.

يقول: “أعتقد أن أهم ما يمكن تعلمه من هذه الأسئلة والأجوبة تحديدًا هو أن خوارزميات Google غير قادرة على اكتشاف المحتوى الناتج عن نماذج اللغة مثل GPT-3 تلقائيًا”. ميراندا ميلر، مدير التحرير الأب هنا في مجلة محرك البحث.

“الرسالة هنا هي أنه إذا اكتشف Google محتوى تم إنشاؤه تلقائيًا، فيمكن لفريق البريد العشوائي على الويب اتخاذ إجراء. لكننا لا نتحدث عن مقالة عام 2003».

“يتم استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل وسائل الإعلام والجامعات والمنظمات الأخرى لأتمتة الأبحاث والإحالة المرجعية، والزحف إلى المحتوى وتصنيفه في العديد من اللغات لتحديد الاتجاهات الناشئة، وإنشاء ملخصات المقالات والأبحاث، والتحقق من الحقائق، ومعالجة البيانات، وحتى الكتابة تشير إلى المقالات الكاملة.

يقول ميلر: “بدأت وكالة أسوشيتد برس في استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد القصص في عام 2014. إن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى ليس بالأمر الجديد، والعامل الأكثر أهمية هنا هو تطبيقه الذكي”، مشيرًا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد منشئي المحتوى في التغلب على اللغة والأفكار. حواجز معرفة القراءة والكتابة، وتحسين جودة كتاباتهم، وأكثر من ذلك.

“هذه نتائج جيدة. ألن يكون غريبًا أن تحظر Google استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مشرفي المواقع ومنشئي المحتوى لأغراض تحسين تجربة المستخدم عندما يستخدمونه بأنفسهم بكثافة؟” وتضيف.