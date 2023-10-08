Rewrite this title: تقوم أدوات مشرفي المواقع Bing بإسقاط Silverlight الإلزامي

ستساعدك المقالة التالية: تقوم أدوات مشرفي المواقع Bing بإسقاط Silverlight الإلزامي

ذات مرة، كان هناك جدل كبير حول مكانة Silverlight في العالم. كانت أداة Microsoft هذه خيارًا رائعًا لتطبيقات الويب، خاصة تلك التي كانت متقدمة بيانيًا، ولكن نظرًا لأنها كانت تفتقر إلى القبول على نطاق واسع وكانت تتطلب برنامجًا إضافيًا (والذي كان يأتي من Microsoft، وكان به أحيانًا خلل كبير) كان من الصعب تحديد وظائف الخدمة وأضاف حقا. قامت عدة مجموعات رئيسية بدمج Silverlight، بما في ذلك Bing الخاص بشركة Microsoft (خاصة في خرائط Bing) ومواقع الوسائط المتعددة مثل Netflix. ومع ذلك، فإن Silverlight يحتضر الآن، على الأقل في بيئة الويب؛ حتى Microsoft تقوم بإسقاطه في عدة واجهات.

والأهم من ذلك هو قيام Microsoft بإزالة Silverlight باعتباره إلزاميًا في أدوات مشرفي المواقع Bing، مما يتيح جميع الرسوم البيانية والمخططات والميزات الأخرى المعتمدة على Silverlight في HTML 5. وهذا يعني أنه لا يزال يتعين عليك استخدام متصفح حديث (FF 3 أو 4، IE8 أو 9، أو Chrome 5 أو أعلى)، ولكن نسبة السكان الذين يستخدمون أحد هذه المتصفحات أعلى بكثير من نسبة الأشخاص الذين يستخدمون Silverlight.

كانت موظفة Google والمدونة التكنولوجية البارزة فانيسا فوكس منفتحة في رأيها بشأن استخدام Silverlight لأدوات Bing، مشيرة إلى أنه “لا يمكنك في الأساس استخدام أدوات Bing Webmaster Tools على الإطلاق” لأن البيانات كانت مرئية فقط في الرسومات وليست متوفرة في التقارير أو غيرها التحميلات. وفي حين كان البعض الآخر أقل قسوة، فإن الإجماع العام هو نفسه. أنا شخصياً أقدر Silverlight لقدراته، ولكن علينا أن نعترف بأنها خطوة إضافية مؤلمة، خاصة أنه من الواضح أن Silverlight لن يصبح استخدامًا شائعًا أبدًا بالطريقة التي أصبح بها Flash.

لقد ظلت Microsoft صامتة إلى حد ما بشأن التغيير بأكمله، ربما لأنهم لا يريدون التباهي بالتخلي عن الحل الخاص بهم أو ربما لأنهم لا يريدون إزعاج مجتمع Silverlight، الذين لم يكونوا سعداء جدًا عندما أشارت Microsoft إلى أنهم سيفعلون ذلك التحرك نحو HTML5 عبر Silverlight في ساحة الويب. وفي الوقت نفسه، تحاول Microsoft العثور على موطن لـSilveright في مجال الأجهزة المحمولة، ودفعها كأداة تطوير لـSilver Windows تطبيقات الهاتف 7

[via Search Engine Land]