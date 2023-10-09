Rewrite this title: تقوم خوارزمية Google بدمج تعليقات المستخدمين رسميًا

ستساعدك المقالة التالية: تقوم خوارزمية Google بدمج تعليقات المستخدمين رسميًا

في كل مكان تنظر فيه إلى مواقع تحسين محركات البحث، يبدو أن كلمة اليوم هي “باندا”. أو، إذا كنت تفضل ذلك، “Farmer” – نظرًا لأن اللقبين يصفان خوارزمية Google الرئيسية التي تم تنفيذها لمحاربة البريد العشوائي. في حين أن الجميع حريصون على معرفة كيفية تجنب تصنيفهم كموقع غير مرغوب فيه، فقد أصبح عنصرًا رئيسيًا آخر في تحسين محركات البحث (SEO) رسميًا: تعليقات المستخدمين هي إشارة معترف بها في خوارزمية بحث Google.

هذا ليس غير متوقع تماما. ففي نهاية المطاف، ظل ممثلو جوجل يؤكدون لعدة أشهر أن تعليقات المستخدمين، بما في ذلك على الشبكات الاجتماعية، سوف يتم فحصها لمعرفة استخداماتها المحتملة في البحث. بالإضافة إلى ذلك، فإن زر Google “+1” الذي تم إصداره يؤدي وظيفة مماثلة تقريبًا من خلال السماح للمستخدمين بتحديد المواقع التي يفضلونها بوضوح وبساطة. علاوة على ذلك، تسمح ميزة “حظر الموقع” من Google للمستخدمين بالإشارة إلى الصفحات التي يبدو أنها غير مرغوب فيها.

كان لكل من هذه الخدمات تأثير غامض على تحسين محركات البحث. على سبيل المثال، أثرت ميزات البحث الاجتماعي المروج لها +1 على النتائج التي شاهدها أصدقاؤك المتصلون – ولكن هل أثرت على تصنيف الموقع بشكل عام؟ هل سيكون ذلك مع ما يكفي من إجراءات 1+ أو أي عروض ترويجية أخرى؟ وبالمثل، على الرغم من أن ميزة “حجب الموقع” لم تؤثر في الأصل على البحث بشكل مباشر، فكيف يمكن استخدام هذه البيانات؟

تم توضيح كل ذلك من خلال عبارة بسيطة في الإصدار العالمي لـ Panda: “لقد قمنا أيضًا بدمج إشارات تعليقات المستخدمين الجديدة لمساعدة الأشخاص في العثور على نتائج بحث أفضل.” بالطبع، ما مدى تأثر هذه الإشارات بالضبط، ومدى السرعة التي سيبدأ بها المحسنون المشبوهون في محاولة التلاعب بهذه التعليقات، وما هي الاحتياطات التي تتخذها Google ضد النتائج الإيجابية الخاطئة في التعليقات، كلها أمور غير معروفة.

[via Search Engine Watch]