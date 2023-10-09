Rewrite this title: تقوم مبادرة Google بإنشاء موارد صحية جديدة مهمة عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: تقوم مبادرة Google بإنشاء موارد صحية جديدة مهمة عبر الإنترنت

اقترحت دراسة Generations Online 2010 أن أحد أفضل استخدامات الإنترنت، بغض النظر عن فئتك العمرية، هو البحث عن المعلومات الصحية. وهذا أمر منطقي تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الوصول إلى المعلومات بسرعة والتكلفة العالية لزيارات الطبيب. وعلى الرغم من أن Google لا تتظاهر بأنها تحل محل الخبراء المعتمدين الذين اجتازوا عملية التعليم الكاملة، إلا أنهم يدركون أن نتائج البحث الخاصة بهم تُستخدم للمساعدة بهذه الطريقة. من المؤسف أن هناك قيدًا قويًا واحدًا: عدد قليل جدًا من المقالات المتوفرة بلغات معينة.

لهذا غزاله جوجل، الواجهة الخيرية لشركة Google، مبادرة للمساعدة في ترجمة مقالات المعلومات الصحية إلى العربية والهندية والسواحيلية – ثلاث لغات يتم التحدث بها في المناطق التي أظهرت حاجة كبيرة إلى بيانات صحية يمكن الوصول إليها.

بدأت هذه المبادرة، المعروفة باسم “الصحة تتحدث”، في سبتمبر/أيلول، وقد وصلت الآن إلى نهايتها. كان التركيز على ترجمة المقالات الأساسية — مثل مقالات ويكيبيديا أو غيرها من المعلومات الأساسية — بطريقة تجعل البيانات قابلة للوصول من المستوى المحلي. تبرعت الشركة بمبلغ 0.03 دولار أمريكي لكل كلمة من المحتوى المترجم إلى المنظمات الصحية غير الربحية التي تعمل باللغات المذكورة أعلاه. وكانت النتيجة النهائية 266 مقالاً (عشرة باللغة السواحلية، وتسعة وسبعين باللغة الهندية، و177 باللغة العربية).

شهدت منظمة Health Speaks مئات المتطوعين الذين يعملون بجد على هذه المقالات، ومن المؤكد أن جهودهم أتت بثمارها. بالإضافة إلى مساعدة مجموعات المنظمات غير الربحية في الحصول على تمويل كبير (أضافت جوجل 30 ألف دولار أمريكي إضافة إلى المبلغ الأولي الملتزم به، ليصل المجموع إلى أكثر من 47 ألف دولار أمريكي من التبرعات)، فقد شهدت المقالات بالفعل عددًا مذهلاً من المشاهدات. وقد شهدت بعض الأفلام المترجمة في المرحلة التجريبية من البرنامج ما يقرب من 150 ألف مشاهدة، في حين أن بعضها الآخر المترجم مؤخرًا قد وصل إلى عشرات الآلاف. تذكر Google أيضًا أنها تعلمت العديد من الدروس القيمة حول أدوات اللغة والترجمة.