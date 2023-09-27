Rewrite this title: تقوم Google بتعديل متطلبات الشعار لبيانات AMP المنظمة

ستساعدك المقالة التالية: تقوم Google بتعديل متطلبات الشعار لبيانات AMP المنظمة

قامت Google بتحديث متطلبات البيانات المنظمة للشعار لمقالات AMP. يعد التحديث بمثابة توضيح لكيفية قيام الناشرين بعرض البيانات المنظمة لشعاراتهم بحيث يظلون مؤهلين للحصول على نتائج منسقة.

البيانات المنظمة للشعار

تستخدم Google البيانات المنظمة للشعار لعرض الشعار الصحيح في نتائجها الغنية لنتائج البحث وفي لوحة المعلومات.

من المهم تحديد الشعار بشكل صحيح من خلال البيانات المنظمة دون ارتكاب أي خطأ. قد يؤدي ترميز البيانات المنظَّمة للشعار بشكل غير صحيح إلى عدم قدرة Google على عرض الشعار بشكل صحيح في النتائج المنسّقة أو بطاقة المعلومات.

شعار هي خاصية البيانات المنظمة. يمكن اعتبار الخاصية شيئًا ويمكن اعتبار أنواع البيانات المنظمة كسمات لتلك الخاصية.

الشعار له نوعان متوقعان (سمات خاصية الشعار).

والنوعان المتوقعان هما:

يتم استخدام الشعار في البيانات المنظمة للأنواع التالية:

ماركة

منظمة

مكان

منتج

خدمة

ومع ذلك، يؤثر هذا التغيير فقط على البيانات المنظمة لنوع البيانات المنظمة للمقال ومن المرجح أن يتم استخدامه في أغلب الأحيان مع نوع البيانات المنظمة.

ما الذي تم تحديثه في البيانات المنظمة للشعار؟

التحديث لصفحات المطورين هو في الواقع توضيح. يوضح التحديث متطلبات شعار Google لبيانات AMP المنظمة.

هناك طريقتان لترميز البيانات المنظمة للشعار.

يمكن للناشر استخدام نوع ImageObject لوصف الشعار. يمكن للناشر أيضًا استخدام خاصية الشعار لتوصيل ماهية الشعار.

الفرق بين خاصية البيانات المنظمة والنوع

النوع هو سمة من الممتلكات. يمكن اعتبار الممتلكات كشيء. يمكن اعتبار النوع بمثابة سمة لهذا الشيء.

على سبيل المثال، يمكن أن تكون السيارة مثالاً على خاصية ويمكن أن يكون لون تلك السيارة هو السمة.

أمثلة على كيفية إظهار الشعار في البيانات المنظمة لـ AMP

نشرت Google هذا المثال لنوع ImageObject للبيانات المنظمة للشعار:

{ “@context”: “https://schema.org”، “@type”: “NewsArticle”، “publisher”: { “@type”: “المؤسسة”، “name”: “Google”، “logo” : { “@type”: “ImageObject”، “url”: “https://google.com/logo.jpg” } } }

الجزء الرئيسي من البيانات المنظمة أعلاه هو هذا الجزء:

“logo”: { “@type”: “ImageObject”، “url”: “https://google.com/logo.jpg”

ويتميز بخاصية الشعار مع نوع ImageObject، متبوعًا بعنوان URL للشعار الفعلي. يستغرق ذلك ثلاثة أسطر لوصف الشعار.

هذه هي الطريقة الأخرى لعرض خاصية الشعار باستخدام عنوان URL فقط:

{ “@context”: “https://schema.org”، “@type”: “NewsArticle”، “publisher”: { “@type”: “المؤسسة”، “name”: “Google”، “logo” : “https://google.com/logo.jpg” } }

في المثال أعلاه، يستغرق الأمر سطرًا واحدًا فقط لوصف الشعار:

“الشعار”: “https://google.com/logo.jpg”

كان الهدف من تحديث صفحات مطوري Google هو توضيح أنه يمكن استخدام أي من الطريقتين.

تم الإعلان عن سجل التغيير الخاص بـ Google لهذا التحديث:

“تم تعديل متطلبات شعار الناشر للبيانات المنظمة لمقالة AMP لتعكس بشكل أكثر دقة أننا نفهم كلاً من عناوين URL الأولية وترميز ImageObject.”

الاقتباس

اقرأ صفحة المطور المحدثة هنا:

https://developers.google.com/search/docs/data-types/article#article-types