Rewrite this title: تقوم Google بتوسيع الصور ومقاطع الفيديو SERP

ستساعدك المقالة التالية: تقوم Google بتوسيع الصور ومقاطع الفيديو SERP

في حين أن الويب هو مكان للبحث عن المعلومات – ومواقع البحث التي تم تصورها في الأصل على الإنترنت باعتبارها تجميعًا للمعلومات في المقام الأول – فقد تطور المحتوى الخاص بنا. توفر عمليات البحث عن الصور الآن نتائج أفضل وأكثر جمالا (جزئيا بفضل تحسين تكنولوجيا الكاميرا الرقمية)، وأصبحت مقاطع الفيديو جزءًا من الروتين اليومي لكل مستخدم للإنترنت تقريبًا، وأصبح المزيد والمزيد منا مساهمين في محتوى الوسائط على الويب. لقد عملت Google (والمنافسون) بجد لتطوير قدرات البحث عن الوسائط الخاصة بهم، كما أن التحديثين الأخيرين من Google يجلبان المزيد من ميزات الوسائط إلى برنامج SERP الأساسي.

لقد تم تكييف SERP (صفحة نتائج محرك البحث) لتشمل المزيد من محتوى الوسائط لبعض الوقت، مع كون الصور ومقاطع الفيديو جزءًا من النتائج المعروضة لعدة سنوات حتى الآن. الأمر المختلف هو أنه يمكن للمستخدمين الآن التفاعل مع المحتوى بشكل كامل ومن المرجح أن يشاهدوا المزيد منه.

وفيما يلي ملخص موجز للإضافات:

سيرى المستخدمون الآن نسخة “متجانبة” من الصور على برنامج SERP والتي تعكس التحديثات التي تم إجراؤها منذ عدة أشهر على بحث الصور من Google. يمكن للمستخدمين التمرير فوق الصورة لرؤية نسخة أكبر والحصول على مزيد من التفاصيل حول الصورة.

عندما يبدو أن المستخدمين يبحثون عن صور (على سبيل المثال، تضمين “صور” أو “صور” أو “صور” في استعلام البحث)، سيوفر Google ما يصل إلى ثلاثة صفوف من محتوى الصورة. يحتوي كل صف على أربع إلى ثماني صور متجانبة، لذلك سيحصل المستخدمون على تمثيل قوي جدًا لمحتوى الوسائط المتاح.

ميزة “المعاينة الفورية” التي تتيح للمستخدمين الاطلاع على المواقع قبل النقر على المحتوى تسمح الآن أيضًا بتشغيل معاينات الفيديو. تتيح لك المعاينات تشغيل مقتطفات مدتها خمس ثوانٍ من نقاط بداية مختلفة في محتوى الفيديو.

يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة الاستمتاع بهذه الميزات على الفور. سيتم نشر التحديثات عالميًا في الشهر القادم.

[via Reel SEO and Inside Search]