Rewrite this title: تقوم Google بتوسيع معلومات الانشغال المباشر إلى المزيد من الأماكن

ستساعدك المقالة التالية: تقوم Google بتوسيع معلومات الانشغال المباشر إلى المزيد من الأماكن

تتوسع معلومات الانشغال المباشر من Google لتشمل المزيد من أنواع الأماكن، وتصبح عنصرًا بارزًا في خرائط Google.

تعد معلومات الانشغال المباشر إحدى الميزات التي أطلقتها Google في عام 2016 والتي تُعلم الباحثين بمدى انشغال مكان ما في وقت معين.

تظهر البيانات عادةً عندما يبحث الأشخاص عن مكان محدد في بحث Google أو خرائط Google.

من الآن فصاعدًا، سيتم عرض معلومات الانشغال المباشر في خرائط Google حتى عندما لا يبحث الأشخاص عن مكان محدد.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل Google على توسيع تغطيتها لمعلومات الانشغال المباشر لتشمل ملايين الأماكن حول العالم.

إليك المزيد حول كل من هذه التحديثات التي من المؤكد أنها ستغير كيفية تفاعل الأشخاص مع البحث المحلي.

الانشغال المباشر في الخرائط

لقد حول الوباء الانشغال المباشر إلى أداة أساسية يمكن أن تساعد الناس على البقاء آمنين وتجنب الحشود.

ويتجلى هذا في عدد المرات التي تفاعل فيها الأشخاص مع ميزات الانشغال المباشر منذ بدء الوباء.

“لقد شهدنا ارتفاعًا في التفاعل مع هذه الميزات بنسبة 50 بالمائة بين شهري مارس ومايو، حيث قام عدد أكبر من الأشخاص بالنقر على البيانات وتمريرها ومقارنتها للعثور على أفضل الأيام والأوقات للذهاب إلى الأماكن.”

واستجابة للطلب المتزايد على هذه البيانات، تعمل Google على تسهيل الوصول إليها.

قريبًا، ستظهر معلومات الانشغال المباشر في خرائط Google دون البحث عن مكان.

في المثال أدناه يمكنك أن تعمل هذه الميزة.

لاحظ كيف تم وضع علامة على Sephora على أنها “غير مشغولة”، وتم وضع علامة على Flores على أنها “أكثر انشغالًا من المعتاد”، وتم وضع علامة على Starbucks على أنها “مزدحمة إلى أقصى حد”.

لذا، إذا كنتِ ترغبين في إعادة تخزين كريم الأساس في سيفورا، فقد يكون خيارًا آمنًا تخطي لاتيه توابل اليقطين.

إليك مثال آخر حيث يمكنك رؤية معلومات الانشغال المباشرة التي تظهر في الخرائط بعد البحث عن الاتجاهات.

تغطية أكبر وبيانات أكثر فائدة

منذ يونيو 2020 وحده، زادت التغطية العالمية لمعلومات الانشغال المباشر بمقدار خمس مرات.

يشمل توسيع Google للمشاغل الحية المناطق الخارجية مثل الشواطئ والمتنزهات والأماكن الأساسية مثل محلات البقالة ومحطات الوقود والمغاسل والصيدليات.

بالإضافة إلى كونها متاحة على نطاق أوسع، تعمل Google على جعل بيانات الانشغال المباشر أكثر فائدة في هذه الأوقات عندما يصعب التنبؤ بحركة السير.

تعتمد Google تقليديًا على البيانات التاريخية لتقدير مدى انشغال مكان ما في وقت معين. الآن لم تعد هذه البيانات موثوقة كما كانت في السابق بسبب فيروس كورونا (COVID-19).

مع تشجيع إجراءات التباعد الاجتماعي، إلى جانب تقليل الشركات لساعات عملها أو إغلاقها مؤقتًا، فإن البيانات التاريخية ليست مفيدة لتقدير حركة المرور.

ردًا على ذلك، أجرت جوجل تعديلات على خوارزميات الأوقات الشائعة لتأخذ في الاعتبار البيانات الأحدث:

“لجعل أنظمتنا أكثر ذكاءً، بدأنا في تفضيل البيانات الأحدث من الأسابيع الأربعة إلى الستة السابقة للتكيف بسرعة مع الأنماط المتغيرة للأوقات الشائعة ومعلومات الانشغال المباشرة – مع خطط لتقديم نهج مماثل لميزات أخرى مثل أوقات الانتظار قريبًا. “

وتشير جوجل إلى أنه يمكنها في بعض الأحيان اكتشاف الزيادات في معدل الانشغال في الوقت الفعلي وعرضها كبيانات “مباشرة” في خرائط جوجل.

تحديثات أخرى للخرائط والبحث المحلي

لمساعدة الأشخاص في العثور على أحدث المعلومات عن الأنشطة التجارية، تستخدم Google تقنية المحادثة المزدوجة للاتصال بالشركات والتحقق من معلوماتها على الخرائط والبحث.

منذ أبريل 2020، ساعدت هذه المعلومات في إجراء أكثر من 3 ملايين تحديث، بما في ذلك ساعات العمل المحدثة وخيارات التسليم والاستلام ومعلومات مخزون المتجر للمنتجات المطلوبة.

تأخذ Google هذه المعلومات المهمة المتعلقة بالصحة والسلامة، والتي تقدمها الشركات مباشرةً، وتضعها في مقدمة ووسط الخرائط والبحث.

وحتى الآن، تمت مشاهدة هذه التحديثات أكثر من 20 مليار مرة.

المصدر: blog.google (1, 2)