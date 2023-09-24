Rewrite this title: تقوم Google بخفض مستوى رؤية النتائج الغنية بالكيفية والأسئلة الشائعة

ستساعدك المقالة التالية: تقوم Google بخفض مستوى رؤية النتائج الغنية بالكيفية والأسئلة الشائعة

أعلنت Google رسميًا أنها ستخفض مستوى رؤية شكلين من النتائج الغنية، وهما HowTo والأسئلة الشائعة.

سيتم التخلص التدريجي من النتائج الغنية للأسئلة الشائعة لمعظم مواقع الويب (وليس كلها)، بينما ستتم إزالة HowTo بالكامل من نتائج البحث في الأجهزة المحمولة.

وفقا لجوجل:

“…نحن نعمل على تقليل ظهور النتائج الغنية للأسئلة الشائعة، وقصر النتائج الغنية للإرشادات على أجهزة سطح المكتب.

ومن المفترض أن يتم الانتهاء من طرح هذا التغيير عالميًا خلال الأسبوع المقبل.

على الرغم من أن هذا إعلان رسمي، فقد خفضت Google بالفعل ظهور النتائج الغنية للأسئلة الشائعة في أبريل 2023، والتي تم الإعلان عنها في إشعار وحدة التحكم في البحث.

نتائج جوجل الغنية

تعد نتائج Google الغنية إحدى ميزات البحث التي تعرض بشكل بارز محتوى صفحة الويب، والقوائم المحسنة، والتي غالبًا ما توفر حركة مرور إضافية.

يمكن أن تكون النتائج الغنية على شكل دوارات، مع صور أكبر كما هو الحال في بطاقات الوصفات، أو مدرجة في الشريط الجانبي أو مع النجوم.

يعتمد هذان الشكلان من النتائج المنسّقة على البيانات المنظمة لتشغيلهما، مما يتطلب عملاً إضافيًا من جانب الناشرين ليصبحوا مؤهلين للحصول على هذه الأنواع من النتائج المنسّقة.

تعتبر نتائج HowTo الغنية نوعًا محددًا من البيانات المنظمة التي تعرض الصور وخطوات إنجاز المهمة.

تتطلب النتائج المنسّقة للأسئلة الشائعة (FAQ) من الناشرين إنشاء محتوى أسئلة وأجوبة محددًا للأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى البيانات المنظمة الخاصة بها.

الأسئلة الشائعة مخصصة للمواقع الحكومية والصحية

السبب وراء قيام Google بتخفيض تصنيف هذين النوعين من النتائج الغنية هو تزويد المستخدمين “بتجربة بحث أنظف وأكثر اتساقًا”.

أعلنت Google أنها ستعرضها فقط على مواقع الويب ذات السلطة العليا في المجال الصحي والمواقع الحكومية.

كتبوا:

“من الآن فصاعدًا، لن يتم عرض النتائج الغنية للأسئلة الشائعة (من البيانات المنظمة لصفحة الأسئلة الشائعة) إلا للمواقع الإلكترونية الحكومية والصحية المعروفة والموثوقة.

بالنسبة إلى جميع المواقع الأخرى، لن يتم عرض هذه النتيجة المنسّقة بشكل منتظم بعد الآن.

قد يتم اعتبار المواقع تلقائيًا لهذه المعالجة اعتمادًا على أهليتها.

لا شك أن هذا الخبر سيُنظر إليه على أنه ضربة وانتكاسة للناشرين الذين استغرقوا وقتًا لإضافة محتوى الأسئلة الشائعة والبيانات المنظمة المصاحبة.

هل يجب عليك إزالة الأسئلة الشائعة وكيفية استخدام البيانات المنظمة؟

يتجاهل Google البيانات المنظمة لأغراض النتائج الغنية. ومن الممكن أن تستخدمه محركات البحث الأخرى.

لذلك ليس من الضروري إزالة البيانات المنظمة إذا كان ذلك يمثل مشكلة.

يجب أن تكون إزالته سهلة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون مكونًا إضافيًا أو وظيفة أخرى تعمل على قياس التطبيق وإزالة البيانات المنظمة.

تنصح جوجل:

“على الرغم من أنه يمكنك إسقاط هذه البيانات المنظمة من موقعك، فليست هناك حاجة لإزالتها بشكل استباقي.

البيانات المنظمة التي لا يتم استخدامها لا تسبب مشكلات للبحث، ولكن ليس لها أيضًا أي تأثيرات مرئية في بحث Google.

انخفاض الرؤية لنتائج HowTo الغنية

لا يزال من المفيد الاحتفاظ ببيانات HowTo المنظمة لأنها لن تختفي تمامًا. إنها تختفي فقط في نتائج البحث على الأجهزة المحمولة.

ستستمر Google في عرض نتائج HowTo الغنية للاستخدامات على أجهزة سطح المكتب.

يوضح الإعلان:

“لن يتم عرض النتائج المنسّقة لطريقة التنفيذ (من بيانات HowTo المنظمة) إلا لمستخدمي سطح المكتب، وليس لمستخدمي أجهزة الجوال.

Note أنه من خلال فهرسة الهاتف المحمول، تقوم Google بفهرسة إصدار الهاتف المحمول لموقع الويب كأساس للفهرسة: لعرض نتائج إرشادية غنية على سطح المكتب، يجب أن يتضمن إصدار الهاتف المحمول لموقع الويب الخاص بك الترميز المناسب.

الطرح عالميًا

سيتم طرح هذه التغييرات عالميًا في غضون أسبوع. وسيستمر عرض عدد صغير من النتائج المنسّقة كتجربة.

اقرأ إعلان جوجل:

تغييرات على نتائج HowTo والأسئلة الشائعة الغنية