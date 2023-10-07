Rewrite this title: تقوم Google بطرد المقاولين المارقين بسبب تخريب قاعدة بيانات المنافسين

ستساعدك المقالة التالية: تقوم Google بطرد المقاولين المارقين بسبب تخريب قاعدة بيانات المنافسين

في الأسبوع الماضي، استفادت Google من بيع التذاكر الأولمبية غير القانونية والاحتيالية، وأطلقت ميزة Search Plus الجديدة التي أدت إلى قيام EPIC بتقديم شكوى ضدها، واعترفت باستخدام قاعدة بيانات أحد المنافسين بطريقة غير أخلاقية، وهي الآن موضوع تحقيق موسع للجنة التجارة الفيدرالية. وكأن كابوس العلاقات العامة هذا لم يكن كافيًا لشركة Google للتعامل معه، يتهم مؤسس وعضو مجلس إدارة OpenStreetMap (OSM) Google الآن بتخريب قاعدة بيانات الخرائط الخاصة بها.

تتهم مدونة شركة OSM مستخدمًا لديه عنوان IP خاص بـ Google بتخريب البيانات مفتوحة المصدر:

“تظهر النتائج الأولية أن المستخدمين من نطاقات عناوين IP الخاصة بشركة Google في الهند يقومون بحذف ونقل وإساءة استخدام بيانات OSM بما في ذلك التعديلات الدقيقة مثل عكس الشوارع ذات الاتجاه الواحد.”

يوم الخميس الماضي، لاحظ OSM سلوكًا ضارًا وقام بتجميد حساب المستخدم الذي كان يقوم بتخريب بياناته من خلال تعديلات دقيقة. بعد تجميد الحساب، اتصل OSM بالفرد لتحديد ما إذا كان المستخدم إنسانًا والتحقق من فهمه لطبيعة المصدر المفتوح وقواعد OSM. وفي يوم الاثنين، تحقق المستخدم من فهمه للقواعد وأنه بشر، لذا أعاد OSM الحساب. بمجرد استعادة الوصول، بدأ المستخدم على الفور تقريبًا في تخريب بيانات خريطة OSM بشكل أكبر.

عندما قام مسؤول النظام بالتحقيق في حساب المستخدم المحتال، لاحظوا أن عنوان IP الخاص بالمستخدم كان في نفس النطاق الذي حددته Mocality مسبقًا. على الرغم من أن OSM قال إن التخريب المكتشف بدأ الأسبوع الماضي، إلا أنه كان هناك أكثر من 102 ألف نتيجة تنتمي إلى 17 حسابًا من نطاق IP الخاص بشركة Google خلال العام الماضي.

قالت جوجل ما يلي فيما يتعلق بالوضع والمقاولين المارقين:

“الشخصان اللذان أجريا هذه التغييرات كانا متعاقدين يتصرفان بالنيابة عنهما أثناء تواجدهما على شبكة Google. ولم يعودوا يعملون في مشاريع جوجل”.

[Sources Include: OpenGeoData, CNET, & The Register]