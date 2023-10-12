Rewrite this title: تقوم Google Finance الآن بتشغيل إعلانات Google الصورية

ستساعدك المقالة التالية: تقوم Google Finance الآن بتشغيل إعلانات Google الصورية

أدى توسع Google في عرض الإعلانات الصورية بأسلوب AdSense عبر شبكتها الخاصة إلى ظهور إعلانات جديدة ضمن أخبار Google وبحث الصور من Google وغيرها من خصائص Google. الآن أضافت Google Google Finance إلى هذا المزيج، حيث تعرض الإعلانات الصورية المدعومة من Google Display Ad Builder.

“يُعد Google Finance فرصة رائعة للوصول إلى الجمهور ذي الصلة أثناء تفاعلهم مع المحتوى المالي. يمكنك استخدام أداة استهداف المواضع في AdWords لاستهداف Google Finance مثل أي موقع آخر على شبكة المحتوى، باستثناء إعلانات الجهات الخارجية. “

أوستن راشلين من Google Adwords يشير أيضًا إلى أن الإعلانات الصورية المستهدفة في Google Finance الجديدة يمكن أن تستخدم نماذج إعلانات صورية جديدة تم تصميمها خصيصًا لـ Google Finance، مع نماذج مالية مصممة مسبقًا ومكتملة بالرسوم البيانية وعبارات “استثمر الآن” التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء.

أحد المخاوف هنا والسبب وراء قيام Google بتقييد الإعلانات على بيئة عرض خاضعة للرقابة هو إبقاء الإعلانات المضللة خارج Google Finance، والتي أصبحت مجالًا لأبحاث الأسهم والاستثمار داخل Google للمستثمرين. نظرًا لأن الاستثمار هو أسلوب شخصي، فإننا لا نريد أن تقوم Google بسحب Mad Money Cramer والبدء في تقديم إعلانات الشركاء التابعين وإعلانات تداول العملات الأجنبية ونصائح الاستثمار المضللة لمستخدميها.

فيما يلي مثال مسؤول لإعلان Google الحالي في صفحة Google Finance الخاصة بـ GOOG لإعلان Google نفسه:

فيما يلي مثال أقل مسؤولية عن قيام Google بتقديم إعلان غريب إلى حد ما لبحث Google Finance عن “YHOO”:

من ناحية أخرى، يمكن للدعوات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء من خلال إعلانات Google Display والاستهداف الدقيق أن تحقق أيضًا المزيد من الإيرادات لشركة Google، التي تعمل على خفض نفقات التشغيل وبناء شبكة الإعلانات السياقية بقوة داخل ممتلكاتها الخاصة وخارجها.