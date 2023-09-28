Rewrite this title: تقوم Google Search Console بتغيير تقارير مؤشرات الويب الأساسية

ستساعدك المقالة التالية: تقوم Google Search Console بتغيير تقارير مؤشرات الويب الأساسية

تعمل Google Search Console على تغيير كيفية قياس مؤشرات أداء الويب الأساسية وإعداد التقارير عنها، وهو أمر من المحتمل أن يكون أمرًا إيجابيًا لأصحاب المواقع.

من الآن فصاعدا، يتم الآن تعريف المقاييس التي تحدد الحدود لأكبر طلاء محتوى (LCP)، وتأخير الإدخال الأول (FID)، وإزاحة التخطيط التراكمي (CLS) على أنها <= (أقل من أو يساوي).

في السابق، تم تعريف حدود كل من مؤشرات الويب الأساسية على أنها < (أقل من).

وهذا يعني أن تقرير Google Search Console لن يُظهر تقييمًا “جيدًا” إلا إذا كانت القياسات كذلك تحت العتبات المثالية.

يمكن الآن لأصحاب المواقع الحصول على تصنيف “جيد” إذا كانت القياسات يقابل العتبات المثالية.

على سبيل المثال، تم تعريف القياس المثالي لـ LCP مسبقًا على أنه 2.5 ثانية. إذا تم تسجيل LCP في 2.5 ثانية، فسيرى مالك الموقع تصنيف “يحتاج إلى تحسين” في Search Console.

لم يعد هذا هو الحال. والآن سيحصل نفس الموقع على تصنيف “جيد”.

من المحتمل أن يرى مالكو موقع ملاحظات سجل التغيير في Google تغييرات إيجابية نتيجة لهذا التحديث: “لذلك قد ترى تغيراً في الأوضاع (للأفضل) في هذا التقرير.”

لتحديث فهم الجميع لما يلزم لتلبية حدود مؤشرات أداء الويب الأساسية من Google، راجع الإسهاب المحدث أدناه:

أكبر طلاء المحتوى : الوقت الذي يستغرقه تحميل المحتوى الرئيسي للصفحة. قياس LCP المثالي أقل من أو يساوي 2.5 ثانية .

: الوقت الذي يستغرقه تحميل المحتوى الرئيسي للصفحة. قياس LCP المثالي أقل من أو يساوي . تأخير الإدخال الأول : الوقت الذي تستغرقه الصفحة لتصبح تفاعلية. القياس المثالي أقل من أو يساوي 100 مللي ثانية .

: الوقت الذي تستغرقه الصفحة لتصبح تفاعلية. القياس المثالي أقل من أو يساوي . تحول التخطيط التراكمي: مقدار التحول غير المتوقع في تخطيط محتوى الصفحة المرئية. القياس المثالي أقل من أو يساوي 0.1.

الآن هو الوقت المناسب لمراجعة تقرير “مؤشرات أداء الويب الأساسية” في Search Console لمعرفة وضع موقعك.

لا يزال طرح مؤشرات أداء الويب الأساسية كعامل تصنيف على بعد عدة أشهر، ولكن ليس الوقت مبكرًا على الإطلاق لبدء الاستعداد.

ستصبح مؤشرات أداء الويب الأساسية إشارات تصنيف في مايو 2021. وقد ألمح جون مولر من Google إلى حقيقة أنه قد يلزم استيفاء الحدود القصوى لجميع مؤشرات أداء الويب الأساسية الثلاثة من أجل الاستفادة من تعزيز التصنيف. لذا قم بالتحسين لجميع الثلاثة بدلاً من واحد أو اثنين.

قد تحصل أيضًا المواقع التي تستوفي الحد الأدنى لمؤشرات الويب الأساسية الثلاثة على شارة خاصة في نتائج بحث Google، لإعلام الباحثين بأن الموقع يوفر تجربة مستخدم مثالية.

لم يتم تحديد ما إذا كانت Google ستستمر في طرح شارة في نتائج البحث في هذه المرحلة. ولكن من المؤكد بنسبة 100% أن مؤشرات أداء الويب الأساسية ستكون من عوامل التصنيف.

توقع المزيد من المعلومات من Google مع اقترابنا من شهر مايو.

مصدر: مساعدة وحدة التحكم في البحث